Школьник из Москвы попытался поджечь управу под влиянием украинских мошенников

Школьник из Москвы попытался поджечь управу района Внуково под влиянием украинских мошенников

Tекст: Мария Иванова

Школьник из Москвы попытался совершить поджог здания управы района Внуково. Инцидент произошел накануне, когда неизвестный разбил окно и бросил в помещение бутылку с зажигательной смесью, передает ТАСС.

Злоумышленник вскоре был задержан, выяснилось, что это учащийся восьмого класса одной из столичных школ, действовавший под влиянием телефонных мошенников.

По предварительным данным, звонок поступил от мошенников с Украины, которые перед поджогом выманили у подростка около 1 млн рублей. Средства он взял из квартиры родителей и перевел злоумышленникам. Параллельно мошенники звонили родителям школьника, заявляя о его похищении и требуя выкуп.

Случайно перевод денег мошенникам был сорван благодаря вмешательству сестры подростка, которая вызвала полицию, почувствовав неладное. Сотрудники МВД оперативно пресекли общение с мошенниками и предотвратили их планы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Курске возбудили уголовное дело против пенсионерки, пытавшейся поджечь многофункциональный центр по указаниям мошенников. А в Мегионе Ханты-Мансийского автономного округа задержали 38-летнюю женщину, подозреваемую в поджоге мэрии и служебных автомобилей.

Между тем в якутском поселке Мохсоголлох 11-летний мальчик вовремя заметил мошенническую схему и предотвратил перевод родителями 350 тыс. рублей.