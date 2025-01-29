Вопрос о военной победе над Россией, равно как и о возвращении утраченных территорий, ни на Украине, ни на трезвомыслящем Западе уже не стоит. А будущая политическая организация страны прямо увязана с тем, какую судьбу для Украины определят предстоящие переговоры США и России.4 комментария
Школьник из Москвы попытался поджечь управу под влиянием украинских мошенников
Школьник из Москвы попытался поджечь управу района Внуково под влиянием украинских мошенников
Мошенники с Украины убедили школьника из Москвы совершить поджог здания управы района Внуково, его задержала полиция.
Школьник из Москвы попытался совершить поджог здания управы района Внуково. Инцидент произошел накануне, когда неизвестный разбил окно и бросил в помещение бутылку с зажигательной смесью, передает ТАСС.
Злоумышленник вскоре был задержан, выяснилось, что это учащийся восьмого класса одной из столичных школ, действовавший под влиянием телефонных мошенников.
По предварительным данным, звонок поступил от мошенников с Украины, которые перед поджогом выманили у подростка около 1 млн рублей. Средства он взял из квартиры родителей и перевел злоумышленникам. Параллельно мошенники звонили родителям школьника, заявляя о его похищении и требуя выкуп.
Случайно перевод денег мошенникам был сорван благодаря вмешательству сестры подростка, которая вызвала полицию, почувствовав неладное. Сотрудники МВД оперативно пресекли общение с мошенниками и предотвратили их планы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Курске возбудили уголовное дело против пенсионерки, пытавшейся поджечь многофункциональный центр по указаниям мошенников. А в Мегионе Ханты-Мансийского автономного округа задержали 38-летнюю женщину, подозреваемую в поджоге мэрии и служебных автомобилей.
Между тем в якутском поселке Мохсоголлох 11-летний мальчик вовремя заметил мошенническую схему и предотвратил перевод родителями 350 тыс. рублей.