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Жительницу ХМАО задержали за поджог мэрии и полицейских машин в Мегионе
МВД: Подозреваемую в поджоге мэрии и полицейских машин женщину задержали в Мегионе
В Мегионе Ханты-Мансийского автономного округа задержали 38-летнюю женщину, подозреваемую в поджоге мэрии и служебных автомобилей возле городского отдела полиции, сообщили в МВД по ХМАО.
В Мегионе Ханты-Мансийского автономного округа задержали 38-летнюю местную жительницу по подозрению в поджоге административного здания и полицейских машин, передает РИА «Новости».
По данным окружного управления МВД, пожар произошел в одном из кабинетов городской администрации, возгорание ликвидировали через десять минут, пострадавших нет.
В МВД сообщили, что женщина действовала по указанию мошенников. Против нее возбуждено уголовное дело за хулиганство и умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога.
Как уточнили в МЧС, в результате пожара загорелся стол в кабинете на первом этаже, причины возгорания выясняются. В мэрии Мегиона также подтвердили факт возгорания.
Ранее ФСБ задержала гражданку России, подозреваемую в попытке совершения террористического акта против сотрудника ГУ ФСИН в Донецкой народной республике при помощи самодельного взрывного устройства.
До этого на месте пожара в офисе «Единой России» в Перми обнаружены «коктейли Молотова».
Также ранее правоохранительные органы задержали мужчину, который пытался поджечь здание военкомата Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов Перми.