ФСБ задержала в ДНР женщину за попытку подрыва сотрудника ГУ ФСИН

Tекст: Мария Иванова

Спецслужбы Донецкой народной республики задержали жительницу Волновахи за попытку подрыва сотрудника ГУ ФСИН, сообщает ТАСС. В пресс-службе УФСБ ДНР уточнили, что женщина, являющаяся гражданкой России, намеревалась совершить террористический акт с использованием самодельного взрывного устройства. Целью покушения был один из руководителей ГУ ФСИН по ДНР.

По данным спецслужб, задержанная работала по заданию Службы безопасности Украины. Она на протяжении шести месяцев вела слежку за сотрудником правоохранительных органов, самостоятельно изготовила взрывное устройство и планировала его дистанционный подрыв через радиосвязь.

В настоящее время следственное подразделение УФСБ по Донецкой Народной Республике принимает процессуальное решение в отношении задержанной. Дальнейшие действия и возможное предъявление обвинений будут определены в ходе следствия.

Ранее в Запорожской области после подрыва автомобиля с сотрудником Запорожской АЭС глава региона Евгений Балицкий призвал жителей быть бдительными и осматривать свои машины.

Между тем подозреваемые в поджогах в нескольких регионах заявили, что украинские спецслужбы поставили им задачу изготовить взрывчатку для подрыва поезда и поджечь самолет.