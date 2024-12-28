Остановка транзита газа фактически разрушает украинскую ГТС как единый производственный комплекс. Образуются две независимые друг от друга части ГТС. В этом смысле это будет первый – экономический – раздел Украины. Который, вероятно, является предвестником раздела уже политического.3 комментария
Пенсионерка из Курска попыталась поджечь МФЦ по указанию мошенников
В Курске возбудили уголовное дело против пенсионерки, которая пыталась поджечь многофункциональный центр (МФЦ), следуя указаниям мошенников, сообщили в региональном управлении МВД.
Пенсионерка попыталась поджечь входную дверь МФЦ на улице Щепкина, она использовала легковоспламеняющуюся жидкость и снимала свои действия на телефон, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
Работники организации смогли быстро локализовать возгорание, благодаря чему никто не пострадал. Уголовное дело возбуждено по статье о террористическом акте. Подозреваемой грозит наказание от 10 до 20 лет лишения свободы.
На допросе пенсионерка рассказала, что ее обманули мошенники, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов. Они убедили ее, что в МФЦ находятся преступники, стремящиеся оформить на нее кредит и украсть более 1 млн рублей. Также они уговорили женщину обналичить почти 200 тыс. рублей с кредитной карты, но отправить деньги мошенникам она не успела.
Злоумышленники уверяли пенсионерку, что после поджога на вертолете прилетит спецназ для задержания преступников. Отказ от «сотрудничества» мошенники грозились расценить как соучастие в преступлении. Только спустя несколько часов следственных действий женщина поняла, что ее обманули.
Ранее суд в Москве арестовал пенсионера, обвиняемого в поджоге полицейской машины в центре Москвы по поручению мошенников. Злоумышленники действовали с территории Украины.