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    На Черном море и в Персидском заливе страны Запада стремительно разрушают международные режимы и правила. На смену этим правилам не приходит ничего убедительного, но грубая сила также не действует. Ведь за ней должна стоять готовность устанавливать и поддерживать новые правила игры.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Попытки Зеленского укрепить свою власть приведут к политической войне

    Отставкой правительства Зеленский пытается решить несколько задач. Главная из них – отставка Михаила Федорова с поста министра обороны. О том, что между Зеленским и его бывшим фаворитом существует скрытый конфликт, украинские СМИ пишут с апреля.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем жить в малых городах

    Рано или поздно малый город в России будет восприниматься не как промежуточная остановка на жизненном пути к мегаполису и не как объект для досужего взгляда со стороны, а как естественная, наиболее удобная для человека форма организации среды обитания, где всё рядом, все друг друга знают и всё соразмерно человеку.

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    17 июля 2026, 08:20 • Новости дня

    США обвинили Россию, Иран и Китай в «кибератаках» на избиркомы

    США обвинили Россию, Иран и Китай в кибератаках на избиркомы

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство внутренней безопасности США опубликовало документ, в котором сообщается, что хакеры, якобы работающие на Россию, Иран и Китай, пытались получить доступ к базам данных об американских избирателях.

    Американские власти обнародовали доклад, обвиняющий хакеров из трех стран в многократных попытках взломать базы данных избирательных систем США с 2016 года, передает ТАСС.

    В докладе говорится, что якобы российские злоумышленники в 2016 году искали уязвимости в системах всех 50 штатов.

    В тексте документа отмечается, что хакеры якобы «похитили информацию о примерно 500 тыс. избирателей». Кроме того, авторы доклада заявляют, что в 2022 году пророссийские хакеры «провели DDoS-атаку на избирком одного из штатов». Представители элитных частей иранских вооруженных сил, по мнению Вашингтона, пытались воспользоваться уязвимостями сайтов в 2020 году.

    Со слов авторов доклада, китайские хакеры накануне выборов 2020 года якобы взломали системы регистрации избирателей в нескольких штатах. Американские власти не впервые возлагают ответственность за сбои в работе избирательных систем на Москву, Тегеран и Пекин. Россия неоднократно подчеркивала беспочвенность подобных обвинений, называя выборы внутренним делом США. Представители Ирана и Китая также отвергли заявления о вмешательстве в американские политические процессы.

    Ранее президент США обвинил Китай в крупнейшей компрометации электоральных данных.
    Несколькими днями ранее Евросоюз объявил о введении санкций против «российских государственных хакеров».

    Американская разведка сообщила, что зафиксировала попытки иранских киберопераций против избирательных штабов кандидатов в президенты.

    17 июля 2026, 04:27 • Новости дня
    Трамп обвинил Китай в крупнейшей компрометации данных о выборах в США
    Трамп обвинил Китай в крупнейшей компрометации данных о выборах в США
    @ Saul Loeb/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что Китай, начиная с 2020 года, якобы устроил крупнейшую в истории компрометацию электоральных данных.

    «Я объявляю о немедленном рассекречивании и публикации важнейших разведывательных данных, раскрывающих шокирующие уязвимости в нашей избирательной инфраструктуре», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    По словам американского лидера, начиная с избирательного цикла 2020 года, Китай провел операцию, которую он назвал крупнейшим в истории случаем «компрометации данных о выборах». Трамп заявил, что Китай незаконно завладел сведениями о 220 млн американских избирателей.

    Трамп также заявил, что в 2020 году ФБР получило разведданные о попытках Китая изготовить фальшивые бюллетени в пользу Джо Байдена, однако эти сведения были скрыты «недобросовестными чиновниками». По словам Трампа, КНР в 2020 г всеми силами пыталась помешать его победе на выборах.

    Он заявил, что так называемое глубинное государство в США скрывало данные о зарубежном влиянии на американские выборы. Трамп заявил, что поручил управлению директора национальной разведки, министерству юстиции, ФБР и ЦРУ расследовать и предъявить обвинения виновным в такой ситуации.

    Американские власти выявили под 280 тыс. человек без гражданства США, которые были нелегально внесены в избирательные списки для участия в выборах, сказал он.

    «Нашей стране был нанесен огромный ущерб. Наша избирательная система оказалась уязвимой для фальсификаций и краж, и доверие американского народа было потеряно», – заявил Трамп.

    Президент США также отнес Россию, Китай, Иран и КНДР к числу ключевых угроз для избирательной системы США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось, что Трамп готовится выступить с обращением к нации о компрометации избирательных данных и ситуации вокруг Ирана.

    В мае 2026 года Трамп назвал обвинения в российском вмешательстве в выборы 2016 года одним из величайших и опаснейших обманов в истории США.

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    16 июля 2026, 18:44 • Новости дня
    Россия стала соучредителем Всемирной организации по сотрудничеству в сфере ИИ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия вошла в число государств-учредителей Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта (ВОИ). Соглашение о создании новой международной структуры в Шанхае подписал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

    Учреждение организации состоялось в рамках Всемирной конференции по искусственному интеллекту, которая проходит в Шанхае 16–20 июля. Новая структура призвана координировать международное взаимодействие в сфере развития и регулирования ИИ: участники организации прорабатывают новые инициативы, направленные на равенство всех стран в возможностях технологического развития, равный доступ к информации, открытый характер развития ИИ, понятные всем этические нормы и человекоцентричный подход.

    «Мы одна из немногих стран, у которых есть собственные большие языковые модели. Это позволяет нам не только делиться своими разработками и опытом, но и эффективно перенимать лучшие мировые практики. Именно поэтому международное сотрудничество в сфере искусственного интеллекта имеет для нас особое значение», — заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко, курирующий развитие технологий ИИ, сообщает официальный канал правительства в Max.

    Он подчеркнул, что Россия выступает за формирование прозрачных правил в сфере применения современных технологий. «Убежден, что наше активное участие в организации послужит укреплению глобального технологического диалога, а также будет способствовать эффективному продвижению российских разработок и компетенций на зарубежных рынках», – добавил Григоренко.

    Главной задачей ВОИ станет расширение международного сотрудничества в области искусственного интеллекта, повышение доступности технологий и развитие безопасных, этичных и доверенных решений. Среди направлений работы организации также заявлены создание общих технических стандартов, повышение совместимости различных ИИ-систем и развитие экосистемы на базе открытого кода.

    Инициатива создания ВОИ была впервые предложена китайской стороной на Всемирной конференции по ИИ в Шанхае в 2025 году. В качестве стран-основателей Китай пригласил 24 государства, включая Россию. Участники проекта намерены развивать сотрудничество на основе равного доступа к технологиям, открытости разработки ИИ и формирования общих этических принципов. Российская делегация на нынешней конференции в Шанхае – одна из наиболее представительных, что подчеркивает роль Россия и Китая в выработке общих правил и подходов к глобальному управлению ИИ.

    В рамках конференции в Шанхае также проходит масштабная выставка достижений в сфере искусственного интеллекта. В ней участвуют более 1100 компаний, которые представили свыше трех тыс.  разработок и технологических решений. В мероприятиях принимают участие делегации ряда государств, включая Казахстан, Таиланд, Пакистан, Бразилию, Сербию, ЮАР, Кубу и Алжир.

    В прошлом году власти Китая предложили создать Всемирную организацию сотрудничества по искусственному интеллекту.

    В апреле президент России Владимир Путин объявил о формировании профильной комиссии во главе с вице-премьером Дмитрием Григоренко.

    В начале июля Государственная дума приняла в первом чтении законопроект для регулирования отечественных технологий в данной сфере.

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    16 июля 2026, 13:13 • Видео
    Трамп назвал новый срок окончания конфликта на Украине

    Президент США Дональда Трамп считает, что конфликт с Россией вокруг Украины завершится до конца его президентства. Он неслучайно отодвинул сроки так далеко в будущее.

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    17 июля 2026, 03:30 • Новости дня
    Reuters: Иран попросил хуситов подготовиться к перекрытию Красного моря
    Reuters: Иран попросил хуситов подготовиться к перекрытию Красного моря
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Тегеран обратился к йеменскому движению «Ансар Аллах» (хуситам) с призывом подготовиться к перекрытию нефтяных маршрутов в Красном море, сообщает Reuters.

    Иранское руководство обсудило план действий и передало соответствующие просьбы союзникам в Йемене, передает Reuters.

    Источник, близкий к йеменскому движению, сообщил о завершении подготовки к атакам на суда. Хуситы уже развернули беспилотники и ракетные комплексы в районе Баб-эль-Мандебского пролива и ожидают приказа о начале масштабной операции.

    Блокировка Красного моря угрожает серьезным усугублением глобального энергетического кризиса, поскольку Ормузский пролив уже перекрыт. «Любой человек с винтовкой может прервать судоходство. Вам не нужно иметь слишком сложные ракеты, чтобы прервать судоходство», – отметил источник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители йеменского движения «Ансар Аллах» предупредили о скором закрытии Баб-эль-Мандебского пролива.

    Вашингтон заявил о прекращении действия режима прекращения огня с Ираном.

    Движение судов через Ормузский пролив сократилось до минимума.

    В апреле хуситы уже грозились закрыть Баб-эль-Мандебский пролив.

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    17 июля 2026, 02:33 • Новости дня
    Иран нанес удары дронами по базе США в Бахрейне
    Иран нанес удары дронами по базе США в Бахрейне
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Удары с применением беспилотников были нанесены по местам базирования вертолетов и самолетов США на военной базе Сахир в Бахрейне, сообщила иранская армия.

    «Армия исламской республики нанесла удары беспилотниками Arash», – сообщает IRIB.

    Было атаковано место дислокации вертолетов и самолетов P-8 американской армии, передает РИА «Новости».

    Атака была произведена в рамках операции «Молния», передает ТАСС со ссылкой на Tasnim.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции заявил о нанесении мощных ударов по американской базе Шейх-Иса в Бахрейне.

    Подразделения вооруженных сил Ирана осуществили серию атак беспилотников по американским системам Patriot в Кувейте и хранилищам топлива в Бахрейне.

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    16 июля 2026, 12:45 • Новости дня
    МИД Китая обвинил фонд США NED во лжи о России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Доклад американского «Национальный фонд в поддержку демократии» (National Endowment for Democracy, NED, организация признана нежелательной на территории РФ) наполнен ложью и очерняет отношения Китая и России, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

    Официальный представитель внешнеполитического ведомства Китая Линь Цзянь раскритиковал доклад Национального фонда в поддержку демократии (NED, признан нежелательной организацией в РФ), передает РИА «Новости». Документ, затрагивающий отношения двух стран, опубликовали 15 июля.

    «Доклад Национального фонда в поддержку демократии США наполнен ложью, ошибочными утверждениями и дезинформацией», – заявил дипломат. По его словам, авторы намеренно раздувают нарратив об авторитарной экспансии.

    Представитель ведомства подчеркнул, что американская организация под видом продвижения демократических ценностей вмешивается во внутренние дела государств. Китайская сторона призвала США отказаться от высокомерия и прекратить политические манипуляции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее Пекин назвал клеветой обвинения Евросоюза в военной поддержке российских сил.

    Представитель МИД КНР Линь Цзянь указал на тесные контакты Москвы и Пекина для противодействия мировой нестабильности.

    До этого китайские дипломаты предостерегали Вашингтон от попыток очернить нормальные межгосударственные связи двух стран.

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    16 июля 2026, 18:56 • Новости дня
    Иран пригрозил атаковать ближневосточную недвижимость Трампа

    Иран назвал ближневосточную недвижимость Трампа законной целью

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Иранские вооруженные силы объявили активы американского лидера в Объединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии потенциальными целями для нанесения ударов.

    Вооруженные силы Исламской республики рассматривают объекты недвижимости президента США Дональда Трампа в странах Персидского залива как законную цель, пишут «Вести».

    Соответствующее заявление распространила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Под угрозой возможного нападения оказались принадлежащие американскому лидеру гольф-клубы и высотные здания в регионе.

    В частности, потенциальными мишенями названы небоскребы Trump International Hotel & Tower в Дубае, Trump Plaza в Джидде и Trump Tower в Эр-Рияде. Все эти активы официально включены в список законных целей для иранских военных.

    Ранее Трамп объявил о прекращении перемирия с Ираном. Также американский лидер поручил нанести беспрецедентный удар по Исламской республике в случае своего убийства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон сделал ставку на новую масштабную волну разрушений иранской инфраструктуры.

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    17 июля 2026, 01:33 • Новости дня
    Американские военные высадились на борт танкера в Оманском заливе
    Американские военные высадились на борт танкера в Оманском заливе
    @ U.S. Central Command/X

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Соединенных Штатов провели досмотр танкера в Оманском заливе для поддержания режима санкционных ограничений против Тегерана, сообщает Центральное командование вооруженных сил США.

    Военнослужащие 11-го экспедиционного отряда высадились на борт танкера Wen Yao, сообщило Центральное командование ВС США в X.

    Указывается, что к настоящему моменту американские силы перенаправили три коммерческих судна, пытавшихся прорвать блокаду. Также военные вывели из строя один корабль за неподчинение требованиям.

    Подчеркивается, что Ормузский пролив и прилегающие воды остаются свободными для судоходства, за исключением нарушителей блокады, установленной США в отношении Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне американские военные заявили, что пресекли попытку прорыва морской блокады Ирана.

    Центральное командование американской армии разместило на Ближнем Востоке более 50 тысяч военнослужащих.

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    16 июля 2026, 11:38 • Новости дня
    Посол Ирана: США потерпели поражение в попытках контролировать Ормузский пролив

    Посол Ирана Рузбехани: США проиграли в попытках контролировать Ормузский пролив

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вашингтон не смог установить контроль над стратегически важным водным путем, столкнувшись с растущим оборонительным и геополитическим превосходством Тегерана, заявил посол исламской республики в Туркмении Али Моджтаба Рузбехани.

    Соединенные Штаты фактически потерпели поражение в попытках управлять Ормузским проливом. Посол Ирана в Туркмении Али Моджтаба Рузбехани подчеркнул, что американская армия оказалась в глубоком стратегическом тупике из-за растущего превосходства исламской республики, передает РИА «Новости».

    «Ормузский пролив вновь оказался в центре внимания всего мира. Эта жизненно важная энергетическая артерия сегодня подобна «раскаленному шару», находится в руках политиков и стратегов Белого дома, и каждая секунда, потраченная на ее сдерживание, влечет за собой все большие потери как в плане репутации, так и в материальном плане», – отметил дипломат.

    По словам Рузбехани, опасная игра Вашингтона с возобновлением ударов по иранской территории достигла точки невозврата. Прежние заявления об абсолютном контроле над Персидским заливом и миф о незаменимости американских авианосцев уступают место новым реалиям, в которых Тегеран демонстрирует неоспоримое ракетное и геополитическое превосходство.

    Дипломат добавил, что новый баланс сил лишает американскую армию возможности начать полноценную военную операцию против Ирана или отступить без потери лица. Очевидное бессилие США лишь усиливает опасения, что любая случайность в проливе может спровоцировать разрушительную региональную войну.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон приготовился к длительному вооруженному противостоянию с Тегераном из-за контроля над Ормузским проливом.

    Иранские власти пообещали немедленный ответ на любые американские провокации в данной акватории.

    Американские чиновники обвинили иранских военных в ракетных атаках на коммерческие суда.

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    16 июля 2026, 23:36 • Новости дня
    Американские военные нанесли удары по аэропорту и мосту в Иране

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы США атаковали стратегические объекты на юге Ирана, разрушив аэропорт и мост в ответ на действия Тегерана в Ормузском проливе.

    Американские военные нанесли удары по аэропорту в городе Ираншехр провинции Систан и Белуджистан, а также по мосту в городе Бендер-Хемир провинции Хормозган, передает РИА «Новости».

    Ранее командование ВС США (CENTCOM) объявило о начале новой серии атак по целям в Иране. В ночь на 18 июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении конфликта, начавшегося 28 февраля. Несмотря на это, с 8 июля американская сторона провела несколько атак.

    Центральное командование ВС США оправдывало свои действия ответом на операции Ирана против коммерческих судов в Ормузском проливе.

    В ответ иранские военные атаковали американские базы на Ближнем Востоке, обвинив Вашингтон в нарушении договоренностей. Президент США Дональд Трамп 9 июля констатировал, что режим прекращения огня больше не действует.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование вооруженных сил США объявило о начале новой волны атак по иранской территории.

    Американские войска начали подготовку к возобновлению морской блокады портов противника. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о завершении перемирия с Тегераном.

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    16 июля 2026, 19:06 • Новости дня
    Иран призвал страны Ближнего Востока закрыть США доступ к военной инфраструктуре

    Tекст: Денис Тельманов

    Иран обратился к государствам региона, на территории которых размещены американские военные объекты, с призывом не допускать использования их инфраструктуры для атак по Исламской Республике. Соответствующее заявление распространило иранское внешнеполитическое ведомство.

    «Иран настоятельно призывает соседние государства южного побережья Персидского залива немедленно воспрепятствовать использованию агрессорами своей территории, а также сухопутной, морской и воздушной инфраструктуры для осуществления нападений на Иран, чтобы предотвратить продолжение и расширение войны в регионе», – говорится в заявлении МИД Ирана, передает ТАСС.

    Иранские дипломаты подчеркнули, что Тегеран не рассматривает соседние государства как противников и не намерен вступать с ними в конфронтацию. В ведомстве отметили, что Иран не испытывает «вражды или неприязни ни к одному из своих соседей и государств региона».

    В Тегеране также заявили, что стабильность на Ближнем Востоке возможна только при взаимодействии между странами региона без участия внешних сил. По мнению иранской стороны, ключевым условием для этого является отсутствие иностранного военного присутствия.

    «Единственный путь к миру в регионе – это взаимопонимание и сотрудничество между странами региона без иностранного военного присутствия и без вмешательства США», – подчеркнули в МИД Ирана.

    Обращение Тегерана последовало на фоне сохраняющейся напряженности вокруг американского военного присутствия на Ближнем Востоке. В ряде стран региона размещены базы США, которые Вашингтон использует для проведения операций и обеспечения своих сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирана пообещали рассматривать территории содействующих противнику стран в качестве законных мишеней.

    Официальный представитель МИД исламской республики Исмаил Багаи предупредил соседей о серьезных последствиях за предоставление военных баз.

    Месяцем ранее иранское дипломатическое ведомство возложило на государства Персидского залива ответственность за предотвращение американских нападений.

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    16 июля 2026, 12:25 • Новости дня
    Wired: Расходы Пентагона на войну с Ираном превысят 100 млрд долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Общие затраты американского военного ведомства на противостояние с Тегераном могут перешагнуть отметку в 100 млрд долларов, отмечают СМИ.

    Представители разведывательного сообщества США оценивают возможные траты Пентагона на конфликт с Ираном более чем в 100 млрд долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Wired.

    «Представители американской разведки сейчас оценивают, что общие военные расходы Пентагона на войну могут превысить 100 млрд долларов», – говорится в публикации.

    К концу мая стоимость операции «Эпическая ярость» варьировалась от 50 до 100 млрд долларов. При этом закрытые оценки американского конгресса свидетельствовали о затратах на уровне 80 млрд долларов. Администрация президента США не публиковала собственные подсчеты стоимости противостояния.

    В июне Белый дом запросил 88 млрд долларов для покрытия части издержек, однако эта сумма не включает все возможные затраты. Итоговая стоимость будет зависеть от решения Пентагона по замене уничтоженных самолетов. Также в сумму пока не входят расходы на восстановление американских баз на Ближнем Востоке, пострадавших от ответных иранских ударов.

    С 8 июля американские военные нанесли несколько серий ударов по Ирану, назвав это ответом на действия против коммерческих судов в Ормузском проливе. В ответ иранские силы атаковали военные базы США в регионе. Трамп 9 июля объявил о прекращении перемирия, а 12 июля Тегеран заявил о закрытии Ормузского пролива до завершения американского вмешательства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канал NBC также оценил реальные затраты Вашингтона на военные действия против Ирана в 100 млрд долларов.

    Телеканал Fox News указал на дефицит финансирования американских вооруженных сил из-за непредвиденных операций.

    Президент США ранее заявил о прекращении перемирия с Тегераном.

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    17 июля 2026, 00:59 • Новости дня
    Захарова: Россия не станет отказываться от реальных предложений США по Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Россия не откажется от реальных предложений со стороны США по украинскому урегулированию, но при этом продолжает работу над достижением поставленных целей, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Цели определены, задачи поставлены. Если будут реальные предложения, от них никогда никто у нас не отказывается», – сказала дипломат в эфире Первого канала, комментируя позицию администрации президента США по Украине.

    Она отметила, что в России помнят повторенные президентом Владимиром Путиным слова «работайте, братья». Захарова добавила, что в своих выступлениях обычно расширяет формулировку, добавляя: «Еще и сестры», – передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Захарова подтвердила готовность Москвы к результативным переговорам по Украине.

    Президенты России и США по телефону обсудили украинское урегулирование.

    В июне Путин выступил на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума. «Товарищи солдаты и матросы, товарищи старшины и мичманы, товарищи офицеры, адмиралы и генералы, вся страна смотрит на вас, вся страна гордится вами и надеется на вас. Работайте, братья!» – заключил Путин.

    10 июля 2016 года лейтенант полиции Магомед Нурбагандов оказался перед лицом боевиков, которые требовали от него отказаться от своих убеждений и предать службу. Однако офицер сохранил верность долгу и товарищам. Его последние слова – «Работайте, братья!» – стали символом стойкости и мужества.

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    16 июля 2026, 10:16 • Новости дня
    Иранские военные сбили американский беспилотник над Эндимешком

    Press TV: Иранские военные сбили американский беспилотник над Эндимешком

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ПВО Ирана сбила американский беспилотник MQ-9 Reaper над городом Эндимешк на юго-западе страны, сообщает телеканал Press TV.

    Системы противовоздушной обороны Ирана ликвидировали беспилотный летательный аппарат на юго-западе государства, передает РИА «Новости». Инцидент произошел на фоне масштабного обострения ситуации в регионе.

    «Американский дрон типа MQ-9 был сбит над Эндимешком продвинутой системой противовоздушной обороны военно-космических сил КСИР», – отмечается в сообщении. Кроме того, средства защиты неба активировались в нескольких районах Тегерана.

    Накануне Центральное командование США объявило о старте очередной серии атак по иранской территории. Удары направлены на снижение военного потенциала республики, который якобы применяется для нападений на коммерческие суда в Ормузском проливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование США объявило о проведении масштабных атак на объекты инфраструктуры Ирана.

    Несколькими днями ранее американские военные поразили около 140 иранских целей в рамках третьей серии ударов.

    Весной системы противовоздушной обороны исламской республики уничтожили четвертый по счету американский беспилотник MQ-9 Reaper.

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    16 июля 2026, 21:50 • Новости дня
    Дмитриев назвал коррупцию Байдена причиной конфликта на Украине

    Глава РФПИ Дмитриев связал конфликт на Украине с коррупцией Байдена

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев заявил, что в основе украинского кризиса лежат коррупционные схемы бывшего американского лидера Джо Байдена.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал ситуацию вокруг расследования деятельности политиков США. По его мнению, именно финансовые интересы семьи бывшего президента спровоцировали текущий кризис, передает ТАСС.

    «Коррупция Байдена лежит в основе украинского конфликта. Просто спросите Хантера», – написал Кирилл Дмитриев в соцсетях. Таким образом он отреагировал на инициативу члена Палаты представителей Конгресса США Анны Паулины Луны.

    Американская конгрессвумен намерена организовать специальные слушания. Как она заявила, они должны выявить факты отмывания денег Украиной и поддержку Киевом кампании Джо Байдена на выборах в США в 2024 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года сын экс-президента США Хантер Байден назвал Украину змеиным логовом.

    Ранее член Палаты представителей Анна Паулина Луна подтвердила планы встретиться с Кириллом Дмитриевым для обсуждения коррупции. Сам Джо Байден в должности вице-президента запретил распространять доклад ЦРУ о делах своей семьи в Киеве.

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    17 июля 2026, 06:38 • Новости дня
    Американские военные разбомбили пять мостов в иранском городе

    Американские военные разбомбили пять мостов в иранском городе Бендер-Хомейни

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вооруженные силы Соединенных Штатов провели масштабную атаку на портовую инфраструктуру Ирана, жертвами которой стали семь человек, сообщают иранские СМИ.

    Американская авиация нанесла прицельные удары по пяти мостовым переходам в портовом городе Бендер-Хомейни, передает ТАСС со ссылкой на иранское агентство Fars.

    В результате обстрела населенного пункта погибли семь местных жителей, еще девять человек получили ранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне американские военные разрушили мост в городе Бендер-Хемир. До этого Вооруженные силы США атаковали как минимум 13 иранских городов. В результате серии воздушных ударов погибли 17 мирных жителей.

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