Fox News: У ВС США не хватает денег из-за незапланированных операций

Tекст: Мария Иванова

Вооруженные силы США столкнулись с дефицитом финансирования из-за операций, не предусмотренных оборонным бюджетом на 2026 год, передает Fox News. В первую очередь речь идет о ближневосточной кампании «Эпическая ярость».

По словам представителей американской армии, дополнительное бремя на ресурсы Пентагона наложили непредвиденная военная операция против Ирана, действия на южной границе и привлечение Национальной гвардии. Портал Iran War Cost Tracker оценивает расходы Вашингтона на иранскую кампанию более чем в 100 млрд долларов, отмечает ТАСС.

Существенная часть непредвиденных трат обусловлена подорожанием топлива, которого военное ведомство закупает около 80 млн баррелей в год. «Текущая динамика энергетического рынка приводит к росту цен на энергоресурсы, что может сказаться на стоимости транспортировки персонала, грузов и оборудования», – отметил представитель армии подполковник Орландон Ховард.

Командованию поручено принимать жесткие решения по распределению ресурсов для обеспечения наиболее важных потребностей военных. Начальник штаба ВМС адмирал Дэрил Кодл ранее предупреждал, что без дополнительного финансирования американскому флоту придется искать способы сокращения расходов на текущие операции уже в июле.

Как писала газета ВЗГЛЯД, расходы Вашингтона на военную операцию против Ирана превысили 100 млрд долларов.

Президент США ранее письменно уведомил Конгресс о завершении данного конфликта.

Глава иранского МИД Аббас Арагчи назвал официальные финансовые оценки Пентагона заниженными в четыре раза.