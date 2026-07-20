Репетитор попался на краже 1 тыс. евро у семьи ученика в Москве

Tекст: Алексей Дегтярёв

Инцидент произошел в центре Москвы на Петровском бульваре, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».

24-летний репетитор полгода занимался с подростком и за это время успел изучить привычки семьи, заметив, что двери часто остаются открытыми, а ключи от сейфа лежат на видном месте.

«Развязка наступила рано утром. Подростка разбудил шум, а отец, приехавший по звонку сына, застал «учителя» прямо у сейфа с конвертом в руках. Попытка оправдаться и сделать вид, что он «просто зашел», не помогла – все зафиксировала камера видеонаблюдения», – добавили в МВД.

Украденные 1000 евро уже возвращены законным владельцам. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о краже, ему грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас фигурант находится под подпиской о невыезде, а полиция проверяет его на причастность к аналогичным преступлениям.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне столичные полицейские задержали похитившего сбережения из сейфа подростка курьера мошенников.

В марте другой злоумышленник под видом проверки вскрыл болгаркой хранилище в московской квартире.

В прошлом году подмосковный школьный учитель обманным путем похитил почти миллион рублей у родителей учеников.