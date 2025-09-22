Поскольку без опеки США иных способов внешнеполитического существования, кроме борьбы с Россией, в Европе изобрести не в состоянии, они обращаются к испытанным методам – мифу о «российской угрозе», который присутствует в европейском общественном сознании с конца XV века.0 комментариев
СК обвинил 15-летнего москвича в теракте на железной дороге за вознаграждение
Пятнадцатилетнему жителю Москвы предъявлено обвинение в теракте после поджога объекта железнодорожной инфраструктуры на Павелецком направлении, который он совершил за вознаграждение.
Следственный комитет предъявил обвинение пятнадцатилетнему подростку из Москвы в совершении террористического акта после поджога объекта транспортной инфраструктуры, передает ТАСС.
Инцидент произошел 16 сентября на 15-м километре железнодорожного перегона между станциями Бирюлево-Товарная и Чертаново Павелецкого направления Московской железной дороги.
По данным следствия, подросток поджег объект по заказу неизвестного человека, с которым он познакомился через мессенджер, за небольшое денежное вознаграждение. Сам момент поджога обвиняемый снял на камеру мобильного телефона, после чего скрылся с места происшествия.
Злоумышленник был задержан при содействии сотрудников УФСБ по Москве и Московской области, а также полиции на станции Москва-Павелецкая.
«По ходатайству следователя Западного МСУТ СК России судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Несовершеннолетний дал признательные показания об обстоятельствах совершенного преступления», – сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, в Новосибирске юношу задержали по подозрению в поджоге вышки связи.
Ранее Дзержинский районный суд принял решение о домашнем аресте для 15-летнего жителя Перми, обвиняемого в попытке теракта.
В Архангельской области подростков арестовали по обвинению в диверсии на железной дороге.