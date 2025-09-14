Неужели величайший святой Серафим Саровский и величайший поэт Александр Пушкин в момент высшего раскрытия своих творческих сил сошлись сквозь века и астрономические пространства духа лишь для того, чтобы разминуться на ста километрах пространства земного? Не была ли провидению угодна эта встреча?13 комментариев
Суд отправил пермского подростка под арест за попытку теракта
Дзержинский районный суд принял решение о домашнем аресте для пятнадцатилетнего жителя Перми, обвиняемого в попытке теракта.
Дзержинский районный суд Перми принял решение отправить пятнадцатилетнего подростка под домашний арест за попытку поджога релейного шкафа, передает ТАСС. В официальном сообщении суда говорится: «Под домашний арест отправится несовершеннолетний за покушение на совершение теракта».
Как следует из материалов дела, к попытке поджога причастны двое подростков – одиннадцати и пятнадцати лет. Однако к уголовной ответственности может быть привлечен только старший из них, так как только он достиг возраста уголовной ответственности.
Следствие предъявило обвинение подростку по статье о покушении на поджог с целью дестабилизации органов власти и влияния на принятие ими решений, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста до 10 ноября 2025 года.
