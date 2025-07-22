А ведь когда-то у нас было принято говорить о «прагматизме» немцев. Этот миф рухнул окончательно, когда они отказались от дешевых российских энергоресурсов, которые десятилетиями обеспечивали ту модель, что делала Германию одним из мировых экономических лидеров.0 комментариев
ФСБ задержала двух мужчин за подготовку теракта и госизмену в Татарстане
В Татарстане задержаны двое мужчин, подозреваемых в подготовке теракта с использованием самодельного взрывного устройства и сотрудничестве с украинскими спецслужбами.
Двое жителей Хабаровского края были задержаны в Татарстане по подозрению в сотрудничестве с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины и подготовке диверсии, передает ТАСС.
Как сообщает пресс-служба управления ФСБ по Татарстану, мужчины намеревались получить гражданство Украины и переехать на ее территорию, для чего установили конфиденциальный контакт с сотрудниками украинской разведки.
В сообщении ФСБ уточняется: «Фигуранты дела с целью получения гражданства Украины и последующего переезда на ее территорию установили контакт с сотрудниками Главного управления разведки Министерства обороны Украины, с которыми поддерживали отношения сотрудничества на конфиденциальной основе». По версии следствия, подозреваемые получили координаты тайника от представителя ГУР, где были обнаружены взрывчатые вещества и части самодельного взрывного устройства.
В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям о государственной измене, подготовке террористического акта и незаконном обращении со взрывчатыми веществами. Сейчас следствие продолжает устанавливать детали произошедшего и возможные связи подозреваемых.
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