ФСБ задержала двух мужчин за подготовку теракта и госизмену в Татарстане

Tекст: Мария Иванова

Двое жителей Хабаровского края были задержаны в Татарстане по подозрению в сотрудничестве с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины и подготовке диверсии, передает ТАСС.

Как сообщает пресс-служба управления ФСБ по Татарстану, мужчины намеревались получить гражданство Украины и переехать на ее территорию, для чего установили конфиденциальный контакт с сотрудниками украинской разведки.

В сообщении ФСБ уточняется: «Фигуранты дела с целью получения гражданства Украины и последующего переезда на ее территорию установили контакт с сотрудниками Главного управления разведки Министерства обороны Украины, с которыми поддерживали отношения сотрудничества на конфиденциальной основе». По версии следствия, подозреваемые получили координаты тайника от представителя ГУР, где были обнаружены взрывчатые вещества и части самодельного взрывного устройства.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям о государственной измене, подготовке террористического акта и незаконном обращении со взрывчатыми веществами. Сейчас следствие продолжает устанавливать детали произошедшего и возможные связи подозреваемых.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ФСБ пресекли деятельность пособников украинских спецслужб в Донецкой народной республике и Ярославской области.

В Петербурге задержали мужчину, который по собственной инициативе собирал и передавал украинским спецслужбам сведения об объектах Минобороны и военной промышленности.

В Рязани задержали гражданина России, уроженца Молдавии, который по заданию украинской разведки передавал информацию о предприятии ВПК.