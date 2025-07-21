ФСБ задержала в Петербурге мужчину за шпионаж в пользу украинских спецслужб

Tекст: Мария Иванова

Сотрудники ФСБ задержали в Петербурге мужчину, который, по данным ведомства, собирал информацию для украинских спецслужб о военных объектах и предприятиях оборонной промышленности, передает ТАСС.

В пресс-службе регионального управления ведомства сообщили, что задержанный действовал по собственной инициативе и установил контакт с украинской стороной самостоятельно.

«Подозреваемый инициативно установил контакт с украинскими спецслужбами и в дальнейшем, действуя по их заданиям, собирал интересующие противника сведения об объектах оборонно-промышленного комплекса и Министерства обороны. Лицо, причастное к организации данной противоправной деятельности, задержано и заключено под стражу», – заявили в ФСБ.

По информации ведомства, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о содействии террористической деятельности (ч. 3 ст. 205.1 УК РФ). Его уже заключили под стражу. Подробности следствия пока не раскрываются.

Ранее в понедельник в Рязани задержали гражданина России, уроженца Молдавии, который собирал и передавал сведения о предприятии ВПК по заданию украинской разведки.

ФСБ также задержала россиянина за сбор данных об объектах Балтийского флота и передачу их украинской стороне.

В Крыму жителя Феодосии подозревают в передаче информации о позициях ПВО и объектах порта представителям украинских спецслужб.