ФСБ задержала россиянина за сбор данных об объектах Балтийского флота для Украины

Tекст: Мария Иванова

ФСБ пресекла деятельность гражданина России, который по заданию украинских спецслужб собирал информацию о воинских частях и военно-морской базе Балтийского флота в Ленинградском военном округе, передает ТАСС.

По данным пресс-службы управления ФСБ по Петербургу и Ленинградской области, мужчина сознательно установил контакт с украинскими спецслужбами и действовал по их указаниям.

В сообщении отмечается: «Подозреваемый инициативно установил контакт с украинскими спецслужбами и в дальнейшем, действуя по их заданиям, собирал интересующие противника сведения об объектах Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота и воинских частях Ленинградского военного округа в целях подрыва обороноспособности Российской Федерации».

Операция по задержанию была проведена сотрудниками УФСБ России по Балтийскому флоту и войскам в Калининградской области, вместе с коллегами из Ленинградского военного округа и Петербурга. Следственное отделение УФСБ по Балтийскому флоту возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 205.1 УК РФ. Задержанный мужчина взят под стражу.

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