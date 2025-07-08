Нам никто не обязан, и мы никому не обязаны. Нам предстоит заново и на чисто прагматической основе доказывать бывшим братским народам выгоду и неизбежность хороших отношений с Россией.2 комментария
Контрактника из Челябинска обвинили в госизмене в пользу Украины за 80 долларов
В Москве началось рассмотрение дела бывшего контрактника, которого обвиняют в передаче секретных данных украинским военным за 80 долларов и попытке дезертирства.
Бывшему военнослужащему из Челябинска предъявлены обвинения в госизмене, дезертирстве и попытке участия в деятельности террористической организации, передает ТАСС.
По данным следствия, экс-ефрейтор получил два денежных перевода – в 30 и 50 долларов – за фотографии российской техники, складов с продовольствием и вооружением, которые он переслал украинским спецслужбам.
В материалах дела отмечается, что обвиняемый признал фактическую сторону обвинения, однако заявил: «Не считаю, что совершил какое-то преступление, вину не признаю». После получения денег он заказал военное обмундирование через маркетплейс и заполнил анкету на вступление в запрещенную в России террористическую организацию «Легион «Свобода России».
Покинув часть под предлогом увольнения, он направился к границе с Украиной, но был задержан правоохранителями и арестован в одном из регионов России. Уголовное дело ведется во 2-м Западном окружном военном суде Москвы.
Бывший контрактник внесен в перечень террористов, а его арест продлен до 10 сентября. Ему может грозить пожизненное лишение свободы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ФСБ задержали мужчину, который по заданию украинских спецслужб готовил диверсию на военном объекте в Белгородской области.
Ранее подозреваемые в попытке совершить диверсию в воинской части Московской области признали вину.