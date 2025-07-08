  • Новость часаСтало известно о возможном возобновлении военных поставок США Украине
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Угрозы Запада лишь усилили БРИКС
    Пентагон объявил о новых поставках вооружений Украине
    Нетаньяху выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира
    Метро Москвы пообещали сделать беспилотным
    Трамп заявил о готовности направлять Украине «больше оружия»
    Балицкий: Данные для ударов по ТЦК передали местные жители
    Глава МИД Франции собрался заставить Россию «сложить оружие»
    Лула да Силва объяснил Трампу, кто хозяин в Бразилии
    Тело экс-министра Старовойта опознала ассистентка
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему общая история не помогает дружить с соседями

    Нам никто не обязан, и мы никому не обязаны. Нам предстоит заново и на чисто прагматической основе доказывать бывшим братским народам выгоду и неизбежность хороших отношений с Россией.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Признав Афганистан, Россия подтвердила свое центральное место в Евразии

    Дипломатическая блокада Кабула прорвана, США придется полностью пересматривать свою стратегию в регионе: это важное достижение российской дипломатии в рамках той игры, которую мы ведем с Западом.

    6 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Доклад Хрущева о Сталине нанес огромный вред

    Доклад Хрущева «О культе личности» нанес непоправимый удар по всемирному левому движению – настоящему левому, не нынешнему. Это было очень серьезное поражение, и оно сильно повлияло на надежды миллионов людей по всему миру «жить иначе». Последствия этой смуты мы ощущаем по сей день.

    39 комментариев
    8 июля 2025, 10:10 • Новости дня

    Контрактника из Челябинска обвинили в госизмене в пользу Украины за 80 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    В Москве началось рассмотрение дела бывшего контрактника, которого обвиняют в передаче секретных данных украинским военным за 80 долларов и попытке дезертирства.

    Бывшему военнослужащему из Челябинска предъявлены обвинения в госизмене, дезертирстве и попытке участия в деятельности террористической организации, передает ТАСС.

    По данным следствия, экс-ефрейтор получил два денежных перевода – в 30 и 50 долларов – за фотографии российской техники, складов с продовольствием и вооружением, которые он переслал украинским спецслужбам.

    В материалах дела отмечается, что обвиняемый признал фактическую сторону обвинения, однако заявил: «Не считаю, что совершил какое-то преступление, вину не признаю». После получения денег он заказал военное обмундирование через маркетплейс и заполнил анкету на вступление в запрещенную в России террористическую организацию «Легион «Свобода России».

    Покинув часть под предлогом увольнения, он направился к границе с Украиной, но был задержан правоохранителями и арестован в одном из регионов России. Уголовное дело ведется во 2-м Западном окружном военном суде Москвы.

    Бывший контрактник внесен в перечень террористов, а его арест продлен до 10 сентября. Ему может грозить пожизненное лишение свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ФСБ задержали мужчину, который по заданию украинских спецслужб готовил диверсию на военном объекте в Белгородской области.

    Ранее подозреваемые в попытке совершить диверсию в воинской части Московской области признали вину.

    7 июля 2025, 17:08 • Новости дня
    Форум Народного фронта «Все для Победы!» подвел итоги трех лет работы по помощи бойцам СВО

    Tекст: Дарья Григоренко

    Форум Народного фронта «Все для Победы!», посвященный итогам трех лет помощи участникам спецоперации, прошел в Москве.

    В национальном центре «Россия» собрались более тысячи активистов – среди них волонтеры, представители бизнеса, артисты, медики, военные корреспонденты и изобретатели. В рамках форума были вручены общественные награды самым активным участникам гуманитарной миссии Народного фронта, поддерживающим бойцов спецоперации, ветеранов и жителей освобожденных и приграничных регионов.

    Президент России Владимир Путин лично наградил лауреатов специальной номинации «Все для Победы!». Среди них – семья Малий, организовавшая гуманитарную помощь жителям Курахово, и Ольга Язева, основавшая проект «Швейные войска» для снабжения российских военных формой и одеждой. «Доверие президента дает нам новые силы для развития и роста», – сказал руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов, отметив запуск сервиса ежемесячных пожертвований и важность обратной связи с передовой.

    Форум стал площадкой для подведения итогов, обмена опытом и объединения усилий прежде всего на поддержку российских военнослужащих и их семей.

    В различных номинациях были отмечены коллективы министерств и ведомств, корпораций, предприниматели, волонтеры, артисты, врачи и изобретатели. Среди лауреатов сотрудники компаний КАМАЗ, Банк ПСБ, Транснефть, Северсталь, Интер РАО, а также добровольцы, помогающие доставлять гуманитарную помощь на фронт и в госпитали. Специальные премии вручались тем, кто занимается инновационными разработками для СВО, поддержкой ветеранов, организации волонтерского и медицинского движения.

    В числе награжденных солистка джазового оркестра Фантине Притула, кардиохирург Тимур Имаев, многодетная семья Антоновых, предприниматели, организаторы школьных акций и волонтеры из разных регионов страны. Особое внимание уделено тем, кто занимается изобретением новых средств защиты, производством беспилотников и медицинской помощью бойцам.

    Представитель «Молодежки» Народного фронта из Северной Осетии Александр Ходов отметил, что не может оставаться в стороне, зная о трудностях земляков на фронте: «Я хочу внести свою лепту в Победу».

    Комментарии (0)
    7 июля 2025, 19:08 • Новости дня
    Чиновник Минтранса скончался после совещания в здании ведомства
    Чиновник Минтранса скончался после совещания в здании ведомства
    @ Пелагия Тихонова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель начальника отдела управления имуществом Управления земельно-имущественных отношений и правовой деятельности Федерального агентства железнодорожного транспорта Андрей Корнейчук скончался на рабочем месте.

    Трагедия произошла в здании на Старой Басманной улице, передает РБК. Инцидент случился после совещания: чиновник резко поднялся и упал.

    Источник издания подчеркнул, что, по предварительным данным, причиной смерти стали проблемы с сердцем.

    Напомним, в понедельник экс-глава Минтранса и бывший губернатор Курской области Роман Старовойт был найден мертвым в личном автомобиле. На его теле обнаружили огнестрельное ранение.

    Следователи нашли наградной пистолет рядом с телом Старовойта.

    Комментарии (19)
    7 июля 2025, 19:29 • Видео
    Роль Сталина и Хрущева в истории опять переписали

    На съезде КПРФ была принята резолюция, осуждающая антисталинскую речь Никиты Хрущева на XX съезде КПСС. В чем подвох?

    Комментарии (0)
    7 июля 2025, 19:49 • Новости дня
    В Омске ветка убила героя американского фильма

    Ветеран Афганистана и герой фильма Сергей Гайдук погиб в Омске

    В Омске ветка убила героя американского фильма
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Ветеран Афганистана и герой фильма «AFGAN: The Soviet Experience» Сергей Гайдук погиб в Омске: на мужчину рухнула часть дерева с высоты четвертого этажа, что привело к его гибели.

    О гибели ветерана Афганистана Сергея Гайдука сообщает МК. Мужчина получил тяжелые травмы, когда на него во дворе упала часть дерева с высоты четвертого этажа. В результате падения Гайдук сломал обе ноги, получил перелом основания черепа и другие серьезные повреждения.

    После происшествия Сергей Гайдук впал в кому 16 мая и находился в тяжелом состоянии до своей смерти 1 июля. Известно, что Гайдук прославился как герой вирусного видео, где он ехал на БТР в каске и очках, а также снялся в американском фильме «AFGAN: The Soviet Experience». В последние годы он работал в Омске, занимался установкой кондиционеров.

    В девяностые годы ветеран переехал в Омск вместе с супругой и двумя дочерьми, где и проживал до трагического случая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве сильный ветер повалил 132 дерева, повредил 26 автомобилей и три опоры рекламных щитов, пострадавших нет.

    В экстренных службах Москвы сообщили, что в Гольяновском переулке из-за падения дерева на детской площадке погиб малолетний ребенок. В центре Петербурга на Невском проспекте три человека получили серьезные травмы после падения рекламного щита.

    Комментарии (3)
    7 июля 2025, 13:43 • Новости дня
    Лавров объяснил неприменимость к Украине принципа территориальной целостности
    Лавров объяснил неприменимость к Украине принципа территориальной целостности
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава МИД России Сергей Лавров в интервью венгерской газете Magyar Nemzet заявил, что принцип территориальной целостности не применим к Украине, поскольку этот принцип распространяется только на государства, где обеспечиваются равноправие и самоопределение народов.

    По его словам, киевский режим не представляет интересы русскоязычных регионов и ведет русофобскую политику, в частности в Крыму, Севастополе, Донецке, Луганске, Запорожье и Херсоне. «Любому неангажированному наблюдателю очевидно, что киевский режим, возведший русофобию в ранг государственной политики, не представляет население русскоязычных регионов Украины», – отметил он, передает РИА «Новости».

    Министр напомнил о словах Владимира Зеленского в адрес жителей Донбасса и отметил, что именно этот курс вынудил людей проголосовать за присоединение к России. Применение термина «аннексия» к Крыму и новым российским регионам Лавров назвал неприемлемым, подчеркнув, что жители реализовали право на самоопределение в соответствии с Уставом ООН.

    В вопросе урегулирования конфликта Москва, по словам Лаврова, открыта для политико-дипломатического разрешения ситуации, но речь может идти только о прочном мире, а не о перемирии, которое Киев и его западные кураторы могут использовать для перегруппировки. Для достижения устойчивого мира, по его мнению, необходимо устранить угрозы безопасности России, связанные с расширением НАТО и вовлечением Украины в альянс, а также добиться международно-правового признания новых российских регионов.

    Лавров также отметил, что Запад создает образ врага из России для консолидации собственного общества на фоне социальных и экономических проблем. Он заявил, что обвинения в подготовке нападения на Европу беспочвенны: «По крайней мере, нам о наших планах «напасть на Европу» и, тем более, «оккупировать» ее, ничего не известно».

    Отдельное внимание глава МИД уделил отношениям России и Венгрии, отметив прагматичный курс Будапешта и успешное развитие экономических связей, в том числе с расширением АЭС «Пакш». Россия продолжает поставки углеводородов и видит перспективы углубления диалога с Венгрией. Лавров подчеркнул, что Москва и Будапешт совместно выступают в защиту прав русских и венгерских общин, подвергающихся насильственной украинизации на Украине.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров сообщил, что решение украинского кризиса должно учитывать законные интересы России в сфере безопасности и защиты прав русского и русскоязычного населения. Лавров также заявил, что Россия готова рассматривать площадку Эр-Рияда для контактов с США.

    Комментарии (9)
    7 июля 2025, 12:26 • Новости дня
    Китай ответил на угрозы Трампа в адрес БРИКС

    МИД Китая назвал протекционистские меры Трампа в отношении БРИКС бесперспективными

    Китай ответил на угрозы Трампа в адрес БРИКС
    @ JESSICA LEE/EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Протекционистская политика американского лидера Дональда Трампа в отношении членов БРИКС и их партнеров бесперспективна, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

    Как указала Мао Нин на брифинге, «в торговых и тарифных войнах нет победителей, а протекционизм не имеет будущего». Она уточнила, что Пекин выступает против произвольного использования пошлин с целью оказания давления и принуждения, поскольку данный метод не соответствует интересам ни одной из сторон, передает ТАСС.

    Мао Нин подчеркнула, что БРИКС является важной платформой для взаимодействия государств с формирующимися рынками, «пропагандирующей открытость, инклюзивность и взаимовыгодное сотрудничество». По ее словам, это объединение не стремится к разжиганию межблоковой конфронтации.

    Ранее Трамп объявил о намерении ввести дополнительные торговые пошлины против государств, которые поддерживают политику объединения БРИКС, отметив отсутствие исключений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил, что БРИКС «мертв» после его угроз о введении 100-процентных пошлин, если объединение попробует конкурировать с долларом. США пытаются выбить самое слабое звено БРИКС. Эксперты отмечают, что подобные шаги Трампа могут принести Америке негативные последствия.

    Комментарии (5)
    7 июля 2025, 11:35 • Новости дня
    Медведев предрек «мерзкой» фон дер Ляйен «спидошлиц и краснофай»

    Медведев пригрозил фон дер Ляйен последствиями на языке радиостанции «Судного дня»

    Медведев предрек «мерзкой» фон дер Ляйен «спидошлиц и краснофай»
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал разгорающийся скандал вокруг главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, сопоставив это с загадочными сигналами военной радиостанции «Судного дня».

    Медведев в своем Telegram-канале, комментируя ситуацию вокруг фон дер Ляйен, заявил о появлении «звоночков» для «оголтелых русофобов на Западе». Он написал: «Для мерзкой Урсулы начинается спидошлиц и краснофай. Похоже, злобная тетка-гинеколог всех достала. Кроме того, выяснилось, что она нечиста на руку и принимала участие в махинациях с закупками вакцины Pfizer в период пандемии. Неизвестно, что и в каких объемах получила, тем не менее осадочек остался. Это и стало триггером неприятного для нее процесса».

    По словам Медведева, на этой неделе Европарламент будет решать вопрос о дальнейшем пребывании фон дер Ляйен на посту, а ее позиции «неясны». Он предположил, что несмотря на неопределенность, «токсичная бабка» может сохранить свое кресло, однако ситуацию уже можно считать предупреждением для западных политиков, проявляющих антироссийскую позицию.

    Зампред Совбеза также привел аналогию с российской военной радиостанцией УВБ-76, получившей в СМИ прозвище «радиостанция Судного дня». УВБ-76 регулярно транслирует загадочные сообщения, которые нередко связывают с международной повесткой, хотя официального подтверждения этому нет.

    Между тем в Telegram-канале «УВБ-76 логи» было опубликовано очередное сообщение: «Сообщение за сегодня 07.07.25 10:57 по мск НЖТИ 11655 МАЛЬТОЗА 7813 5427». Пользователи соцсетей нередко ассоциируют подобные радиосигналы с международными событиями, однако назначение станции официально не раскрывалось.

    Ранее сообщалось, что вся коллегия Еврокомиссии, включая главу Урсулу фон дер Ляйен, примет участие в обсуждении вотума недоверия в Европарламенте.

    Напомним, евродепутат из Румынии Георге Пиперя вынес на голосование вотум недоверия фон дер Ляйен. Он объявил, что предложение собрало 79 подписей, что немного превышает порог, необходимый для принятия парламентских мер.

    Комментарии (15)
    7 июля 2025, 21:03 • Новости дня
    Старовойт приобрел автомобиль Tesla за полтора месяца до смерти
    Старовойт приобрел автомобиль Tesla за полтора месяца до смерти
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Экс-глава Минтранса России и бывший глава Курской области Роман Старовойт за полтора месяца до гибели сменил автомобиль, оформив на себя электрокар Tesla Model X, на котором он приехал к месту своей смерти.

    Регистрационные данные указывают, что Старовойт приобрел автомобиль Tesla Model X 20 мая 2025 года, передает РИА «Новости». С июля 2018 года по май 2025 года автомобиль принадлежал другому владельцу.

    Напомним, в понедельник экс-глава Минтранса и бывший губернатор Курской области Роман Старовойт был найден мертвым в парке Одинцовском городском округе. На его теле обнаружили огнестрельное ранение.

    Следователи нашли наградной пистолет рядом с телом Старовойта. Как пишут СМИ, к месту гибели Старовойт приехал на личном автомобиле Tesla.

    Комментарии (17)
    7 июля 2025, 14:40 • Новости дня
    Военный аналитик объяснил цели российских ударов по военкоматам на Украине

    Военный аналитик Рожин: Украинцы приветствуют российские удары по ТЦК

    Военный аналитик объяснил цели российских ударов по военкоматам на Украине
    @ REUTERS/Roman Petushkov

    Tекст: Анастасия Куликова

    ВС России ударами по военкоматам решают сразу несколько задач. Первая – нарушение мобилизационной кампании противника. Вторая – коммуникация с украинцами и влияние на их отношение к Москве. Третья – формирование дополнительных расходов для Киева, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин. Ранее Минобороны сообщило об ударах по территориальным центрам комплектования (ТЦК) ВСУ.

    «На Украине давно возникла проблема с комплектованием армии. Украинцы не хотят вступать в ВСУ даже за деньги. Поэтому основной набор личного состава происходит насильственно – руками и ногами сотрудников ТЦК», – напомнил военный аналитик Борис Рожин. По его мнению, ВС России ударами по военкоматам решают сразу несколько задач.

    Первая – нарушение мобилизационной кампании. «Мы мешаем противнику осуществлять насильственный набор людей. Это находит отклик внутри украинского общества», – пояснил собеседник, добавив, что из этого вытекает вторая задача – коммуникация с украинцами и влияние на их отношение к нашей стране.

    «За мужчинами на улицах буквально охотятся сотрудники ТЦК. При этом очень многие на Украине не хотят воевать и выступают за разрешение конфликта. Поэтому они приветствуют удары по тем, кто лично для них представляет угрозу. Это в том числе способствует положительному изменению взглядов на Россию», – рассуждает Рожин. Причем люди сами пишут в Сети, где находятся патрули ТЦК и центры комплектования, таким образом осуществляя наводку, указал аналитик.

    Третья задача ударов – создание для Киева дополнительных расходов. «Украинское руководство постарается рассредоточить военкоматы, перевезти состав, а также документацию в защищенные объекты. Все это потребует денег», – уточнил спикер. По его прогнозам, удары по ТЦК продолжатся в ближайшие месяцы.

    О необходимости включить военкоматы в список целей говорили еще в 2023 году, напомнил Рожин. По его мнению, нынешнее решение связано с увеличением производственных мощностей. «Выпуск дронов в России устойчиво растет. Количество тех же «Гераней», которое мы ежесуточно выпускаем, увеличивается. Причем их цена относительно низкая. Это позволяет нам решать больше задач. Так что вольготная жизнь украинских тэцекашников заканчивается», – заключил Рожин.

    Ранее Минобороны России сообщило об ударах по территориальным центрам комплектования ВСУ. В понедельник взрывы прогремели в военкоматах в Харькове и Запорожье, а накануне – в Кременчуге Полтавской области. Всего за предыдущую неделю совершенно три атаки на ТЦК.

    Винницкий областной ТЦК приостановил свою работу «из-за напряженной ситуации в стране» и рассредоточил прием бусифицированных по другим адресам. В ВСУ считают, что целью ударов российских сил является срыв мобилизации.

    Представитель командования Сухопутных войск Виталий Саранцев полагает, что действия ВС России стали частью более широкой кампании по снижению мобилизационной готовности. Примечательно, что местные жители, судя по комментариям в Сети, в восторге от новостей об ударах. Некоторые из них пишут: «Працюйте, браття» (Работайте, братья).

    Комментарии (14)
    7 июля 2025, 21:51 • Новости дня
    Трамп объявил о введении торговых пошлин против страны БРИКС и Казахстана
    Трамп объявил о введении торговых пошлин против страны БРИКС и Казахстана
    @ AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп объявил о введении импортной пошлины в 30% на всю продукцию из ЮАР. Кроме того, в письме президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву американский лидер сообщил о введении с 1 августа пошлины в 25% на любые казахстанские товары, экспортируемые в Соединенные Штаты.

    Документ был опубликован на странице Трампа в Truth Social, передает РИА «Новости».

    Трамп уточнил, что данная мера будет применяться отдельно от уже существующих секторальных пошлин. Аналогичные письма были отправлены и премьер-министру Малайзии Анвару Ибрагиму, в которых говорится о введении такой же 25%-ной пошлины на малайзийские товары с 1 августа 2025 года.

    Кроме того, США введут пошлину в 40 % на всю продукцию из Лаоса и Мьянмы, также начиная с 1 августа 2025 года. В письмах лидерам этих стран Трамп отметил, что если они повысят свои пошлины на американские товары, США пропорционально увеличат свои пошлины выше 40%.

    Также стало известно о введении с 1 августа 2025 года импортной пошлины в 30% на всю продукцию из ЮАР.

    Ранее Трамп объявил о намерении ввести дополнительные торговые пошлины против государств, поддерживающих политику объединения БРИКС. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что протекционистская политика Вашингтона в отношении членов БРИКС и их партнеров является бесперспективной.

    Комментарии (19)
    7 июля 2025, 16:36 • Новости дня
    СК подтвердил смерть экс-главы Минтранса Старовойта
    СК подтвердил смерть экс-главы Минтранса Старовойта
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Следственные органы устанавливают обстоятельства смерти экс-главы Минтранса и бывшего губернатора Курской области Романа Старовойта, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

    Петренко заявила, что тело Старовойта с огнестрельным ранением было обнаружено в личном автомобиле, сообщает Telegram-канал СК России. На месте происшествия в Одинцовском городском округе работают следователи. Ведутся следственные действия, назначены необходимые экспертизы.

    К основным версиям происшествия следствие относит самоубийство бывшего министра.

    Напомним, СМИ сообщили о смерти экс-главы Минтранса Старовойта. В понедельник он был освобожден от должности министра транспорта, вместо него временно исполняющим обязанности министра был назначен экс-глава Новгородской области Андрей Никитин.

    Комментарии (4)
    7 июля 2025, 17:00 • Новости дня
    Тело экс-министра транспорта Старовойта нашли в парке на Рублево-Успенском шоссе

    СК: Тело экс-министра транспорта Старовойта нашли в личном автомобиле

    Тело экс-министра транспорта Старовойта нашли в парке на Рублево-Успенском шоссе
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший министр транспорта России и экс-губернатор Курской области Роман Старовойт был найден мертвым в Одинцовском городском округе, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. СМИ сообщают, что тело Старовойта было обнаружено в парке Малевича, расположенном у деревни Раздоры на Рублево-Успенском шоссе.

    Петренко сообщила, что на теле Старовойта было обнаружено огнестрельное ранение. «Сегодня в Одинцовском городском округе в личном автомобиле обнаружено тело бывшего министра транспорта Российской Федерации Романа Владимировича Старовойта с огнестрельным ранением», – приводит Telegram-канал СК слова Петренко.

    Тело экс-министра нашли в его автомобиле Tesla Model X у парка имени Малевича рядом с деревней Раздоры в Одинцовском городском округе, сообщил телеканал RT со ссылкой на Mash. Как пишет «Коммерсант», рядом с телом экс-министра Старовойта был найден наградной пистолет. По данным издания, фигуранты уголовного дела о присвоении не менее одного миллиарда рублей, предназначенных для возведения оборонительных объектов на границе Курской области с Украиной, дали показания против Старовойта.

    Напомним, следственные органы устанавливают обстоятельства смерти экс-главы Минтранса и бывшего губернатора Курской области Романа Старовойта.

    В понедельник Старовойт был освобожден от должности министра транспорта, вместо него временно исполняющим обязанности министра был назначен экс-глава Новгородской области Андрей Никитин.

    Старовойт занимал должность главы Курской области с 2019 по 2024 год.

    Комментарии (18)
    7 июля 2025, 15:23 • Новости дня
    Кувейтская принцесса оценила бефстроганов во время визита в Москву

    Представительница королевской семьи Кувейта попробовала бефстроганов в Москве

    Кувейтская принцесса оценила бефстроганов во время визита в Москву
    @ nawal_alsabah

    Tекст: Денис Тельманов

    Во время первого визита в Россию представительница королевской семьи Кувейта Наваль Хумуд Ас-Сабах отметила вкус традиционного российского блюда из говядины и предложила проводить российские выставки в своей стране.

    По данным ТАСС, представительница королевской семьи Кувейта шейха Наваль Хумуд Ас-Сабах впервые посетила Россию и рассказала о своих впечатлениях. Она отметила, что ранее слышала о русской кухне, а в Москве попробовала бефстроганов – блюдо из картофельного пюре, мяса и крема.

    «Российские блюда вкусные. Мы познакомились поближе с русской кухней, попробовали блюдо из картофельного пюре, мяса и крема – бефстроганов», – заявила Ас-Сабах.

    Она сообщила, что Кувейт поддерживает хорошие и теплые отношения с Россией. По ее мнению, проведение страновых выставок поможет еще больше укрепить сотрудничество между двумя странами. Ас-Сабах добавила, что готова приехать в Россию повторно, вместе с группой соотечественниц, чтобы расширить культурный и деловой обмен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия предприняла шаги по сближению со странами ОПЕК и созданию координационного механизма ОПЕК+ за последние десять лет.

    Россия и Кувейт рассмотрят упрощение визового режима и расширение количества прямых авиарейсов между Эль-Кувейтом и российскими городами. Кувейт поздравляет Россию с успешным проведением саммита БРИКС в Казани и принятием Казанской декларации.

    Комментарии (22)
    7 июля 2025, 13:03 • Новости дня
    Польша начала на границе с Германией операцию «Безопасный запад»
    Польша начала на границе с Германией операцию «Безопасный запад»
    @ REUTERS/Lisi Niesner

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Армия Польши начала операцию «Безопасный запад» на границе с Германией для содействия пограничникам и полиции, кроме того, зона операции «Безопасное Подлясье» расширена на границу с Литвой, сообщил глава Минобороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

    «Началась операция «Безопасный запад» – польская армия поддерживает пограничную охрану и полицию на границе с Германией. Параллельно мы расширяем деятельность на границе с Литвой в рамках операции «Безопасное Подлясье», – передает ТАСС слова министра. По его словам, в операции примут участие до 5 тыс. военнослужащих.

    Ранее премьер Польши Дональд Туск объявил о восстановлении временного контроля на польско-германской и польско-литовской границах с 7 июля.


    Комментарии (6)
    7 июля 2025, 19:44 • Новости дня
    Лавров заявил о несправедливом распределении мест в СБ ООН

    Tекст: Евгения Караваева

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что текущий состав Совета Безопасности ООН не отражает реальный баланс сил в мире.

    Сергей Лавров обратил внимание на несправедливое распределение мест в Совете Безопасности ООН в пользу западных стран, передает ТАСС.

    По словамглавы МИД, Запад «незаслуженно получил больше мест, чем ему положено с точки зрения реального баланса сил, соотношения сил на международной арене».

    Лавров сделал это заявление в ходе общения с журналистами после саммита БРИКС, который прошел в Рио-де-Жанейро. Он отметил, что нынешний порядок не соответствует изменившейся картине мира и требует пересмотра для отражения интересов всех участников глобального сообщества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров назвал условия заключения мирного соглашения по Украине.

    А президент США Дональд Трамп выступил с угрозами в адрес организации БРИКС.

    Комментарии (7)
    7 июля 2025, 11:02 • Новости дня
    Путин назначил врио главы Минтранса

    Путин назначил Никитина исполняющим обязанности министра транспорта России

    Путин назначил врио главы Минтранса
    @ kremlin.ru

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин подписал указ о временном назначении Андрея Никитина на должность министра транспорта.

    Президент России Владимир Путин назначил Андрея Никитина исполняющим обязанности министра транспорта, передает пресс-служба Кремля. Никитин с февраля занимал пост заместителя министра транспорта, а до этого, с 2017 года, возглавлял Новгородскую область. Ранее он был руководителем Агентства стратегических инициатив.

    Путин провел в Кремле личную встречу с Никитиным, говорится на сайте Кремля. Президент предложил Никитину занять пост исполняющего обязанности министра транспорта России, подчеркнув высокий уровень профессионализма и достигнутые результаты в ходе работы на должности заместителя министра.

    Путин отметил: «Хочу предложить вам сделать еще один шаг вперед по вашей карьерной лестнице и поработать в качестве исполняющего обязанности министра транспорта Российской Федерации».

    В ходе беседы Никитин подробно отчитался о ходе цифровизации транспортной отрасли, внедрении электронных документов для грузоперевозок и пилотных проектах по ускорению пересечения границы для грузов. Он также доложил о разработке единой системы идентификации для всех беспилотных транспортных средств, включая дроны и сельхозтехнику, и переводе льготных билетов на электронную платформу.

    Путин сообщил, что кандидатура Никитина будет внесена в Государственную Думу, а в случае одобрения депутатами он подпишет указ о назначении на пост министра транспорта. Никитин поблагодарил за доверие и пообещал приложить все силы для развития транспортной системы страны.

    Согласно законодательству, кандидатура главы Минтранса должна быть внесена председателем правительства в Госдуму для утверждения. После одобрения депутатами президент издаст указ о назначении министра транспорта на постоянной основе. До завершения этой процедуры Никитин будет исполнять обязанности министра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин подписал указ об освобождении Романа Старовойта от должности министра транспорта России. Источники сообщили, что новым главой Минтранса, скорее всего, станет Андрей Никитин, ранее руководивший Новгородской областью.

    Комментарии (5)
    Главное
    В рядах ВСУ в Сумской области заметили наемников из Южной Кореи
    ЕС собрался покрыть дефицит бюджета Украины
    Силовики ворвались в офис «Электрических сетей Армении»
    Доля нищих французов достигла максимума за 30 лет
    Контрактника из Челябинска обвинили в госизмене в пользу Украины за 80 долларов
    Во дворе жилого дома в Москве сгорели семь автомобилей
    В Пулково вернули бесплатный доступ к комнате для курения

    Россия впервые построила сложнейший ледовый танкер для экспорта СПГ

    Россия впервые построила уникальный танкер высокого ледового класса для вывоза российского СПГ из Арктики на экспорт. Он заработает во второй половине этого года на заводе «Арктик СПГ-2». Это дефицитные суда, которые строить еще сложнее, чем ледоколы. Это важный шаг России к развитию собственного судостроения и к самостоятельной постройке подобных сложных танкеров, без которых невозможен экспорт нашего СПГ на мировой рынок. Подробности

    Перейти в раздел

    Что даст России признание Исламского эмирата Афганистан

    Россия стала первой в мире страной, официально признавшей власть талибов в Афганистане. Какие последствия это будет иметь для Средней Азии, зачем это нужно Москве, кто следующим признает правительство талибов – и чем афганское руководство могло бы отблагодарить Россию за данный шаг? Подробности

    Перейти в раздел

    Российские беспилотники начали спасать украинцев от мобилизации

    В списке военных целей ВС России на Украине появились новые объекты. Речь идет о бывших военкоматах – ныне они называются территориальные центры комплектования (ТЦК). Именно эти организации ответственны за мобилизацию в ряды ВСУ. Уничтожение зданий, которые у простых украинцев ассоциируются исключительно с «бусификацией», уже вызвало восторг у местного населения. В чем причина такой радости и какие цели преследует Россия? Подробности

    Перейти в раздел

    Угрозы Запада лишь усилили БРИКС

    Трамп снова угрожает пошлинами – на этот раз странам, сотрудничающим с объединением БРИКС. Это происходит в тот самый момент, когда в Бразилии проходит очередной саммит организации. Сам факт таких заявлений, как и происходящее на саммите показывает, что противостояние организации БРИКС разрушительно для самого Запада. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Роль Сталина и Хрущева в истории опять переписали

      На съезде КПРФ была принята резолюция, осуждающая антисталинскую речь Никиты Хрущева на XX съезде КПСС. В чем подвох?

    • Прибалтика бросила вызов Китаю

      Литва и Филиппины договорились о военном альянсе против России и Китая, а глава евродипломатии и бывший премьер Эстонии Кая Каллас требует от Пекина продать ЕС редкоземельные металлы и отказать России в поддержке. Почему прибалты разбушевались?

    • Урсула и телефонные мошенники: что общего?

      Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны Европы набрать побольше долгов, чтобы помочь Украине. Это не такое глупое предложение, как может показаться на первый взгляд: Урсула знает, зачем ей это.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации