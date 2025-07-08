Контрактника из Челябинска обвинили в госизмене в пользу Украины за 80 долларов

Tекст: Мария Иванова

Бывшему военнослужащему из Челябинска предъявлены обвинения в госизмене, дезертирстве и попытке участия в деятельности террористической организации, передает ТАСС.

По данным следствия, экс-ефрейтор получил два денежных перевода – в 30 и 50 долларов – за фотографии российской техники, складов с продовольствием и вооружением, которые он переслал украинским спецслужбам.

В материалах дела отмечается, что обвиняемый признал фактическую сторону обвинения, однако заявил: «Не считаю, что совершил какое-то преступление, вину не признаю». После получения денег он заказал военное обмундирование через маркетплейс и заполнил анкету на вступление в запрещенную в России террористическую организацию «Легион «Свобода России».

Покинув часть под предлогом увольнения, он направился к границе с Украиной, но был задержан правоохранителями и арестован в одном из регионов России. Уголовное дело ведется во 2-м Западном окружном военном суде Москвы.

Бывший контрактник внесен в перечень террористов, а его арест продлен до 10 сентября. Ему может грозить пожизненное лишение свободы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ФСБ задержали мужчину, который по заданию украинских спецслужб готовил диверсию на военном объекте в Белгородской области.

Ранее подозреваемые в попытке совершить диверсию в воинской части Московской области признали вину.