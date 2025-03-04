Украинское общество и, тем более, его «творческая элита» сами себя довели до состояния, близкого к безумию. Пытаясь искоренить русский язык, они ввергли свою страну и свой народ в глубочайший провинциализм, по сути, отказавшись от всех предыдущих достижений украинской же культуры.0 комментариев
ФСБ предотвратила диверсию на военном объекте в Белгородской области
Сотрудники ФСБ задержали мужчину, планировавшего диверсию по заданию украинских спецслужб, на одном из военных объектов в Белгородской области.
Сотрудники УФСБ по Белгородской области задержали с поличным мужчину, который планировал совершить диверсию на одном из военных объектов региона. По данным пресс-службы регионального УФСБ, задержанный действовал по заданию украинских спецслужб и приобрел взрывное устройство с целью подорвать технику и личный состав Вооруженных сил РФ, сообщает ТАСС.
В отношении задержанного были возбуждены уголовные дела по ст. 275 (госизмена), ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК России (приготовление к диверсии), ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 3 ст. 222.1 (незаконные приобретение, хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств).
Белгородский областной суд приговорил обвиняемого к двадцати годам лишения свободы. Первые три года он проведет в тюрьме, остальное время – в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на один год и штрафом в размере 500 тыс. рублей. Приговор пока не вступил в силу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее ФСБ предотвратила теракты, которые планировались украинскими спецслужбами в шести регионах России. Кроме того, ФСБ задержала гражданина Украины, который готовил теракт в Новороссийске.