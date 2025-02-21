Зеленский дико боится потерять власть. За время президентства он нажил себе много могущественных врагов. Зеленский понимает, что его и приспешников американская юстиция может обвинить в разворовывании западной помощи, а российские следственные органы – в совершении военных преступлений.0 комментариев
ФСБ предотвратила теракты украинских спецслужб в шести регионах России
ФСБ предотвратила теракты, которые планировали восемь граждан России по заданию украинских спецслужб в местах дислокации военных.
ФСБ России пресекла деятельность восьми граждан России, планировавших теракты по заданию украинских спецслужб, передает РИА «Новости».
Группа из шести регионов России, включая Челябинскую и Оренбургскую области, а также Краснодарский край, была поймана в ходе оперативных мероприятий.
По данным ФСБ, граждане получали инструкции через мессенджеры, такие как WhatsApp и Telegram. Они также поджигали объекты транспортной инфраструктуры и волонтерские организации. В суде их признали виновными по нескольким статьям УК РФ, включая терроризм и государственную измену.
ФСБ подчеркнула, что украинские спецслужбы активно вербуют граждан РФ для противоправной деятельности через интернет, обещая небольшие гонорары. Однако эти действия приводят к суровым наказаниям, включая длительные сроки заключения. В среднем, участники подобных операций получают от 16 до 22 лет лишения свободы.
Накануне в Сочи сотрудники УФСБ России задержали россиянина, который готовил диверсию на железнодорожном объекте по указанию военизированного формирования Украины.
В четверг ФСБ также предотвратила теракт против чиновника в Саратовской области, где агент украинских спецслужб был нейтрализован при попытке взорвать служебный автомобиль.
Между тем суд приговорил россиянина Александра Димитренко к 22 с половиной годам колонии за попытку подрыва железнодорожных путей в Воронежской области по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины.