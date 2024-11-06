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Россиянин осужден на 22,5 года за попытку подрыва ж/д путей
Суд приговорил россиянина за попытку взрыва ж/д путей по заданию ГУР МОУ
Суд приговорил россиянина Александра Димитренко к 22,5 года колонии за попытку подрыва ж/д путей в Воронежской области по заданию ГУР МОУ.
Суд в России вынес приговор россиянину, обвиняемому в попытке подорвать железнодорожный путь в Воронежской области по заказу Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ). Как сообщает ТАСС, Александр Димитренко, 1992 года рождения, приговорен к 22,5 года лишения свободы в колонии строгого режима, из которых первые 4,5 года будут отбываться в тюрьме. Приговор вступил в законную силу, о чем сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
По данным следствия, в мае 2022 года Димитренко получил от куратора ГУР МОУ координаты, по которым он изъял взрывное устройство из схрона в Воронеже. Он планировал установить его под железнодорожное полотно около станции Масловка в Ленинском районе Воронежской области. Однако его задержали по месту проживания до того, как он смог осуществить задуманное.
В ходе обысков в его доме изъяли около 2 кг взрывчатого вещества, содержащего гексоген, девять взрывателей различных типов, поддельный паспорт гражданина Украины, а также нацистскую литературу и символику. Димитренко признан виновным по статьям Уголовного кодекса РФ, включая покушение на взрыв объекта транспортной инфраструктуры, государственную измену и незаконный оборот взрывчатых веществ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Руслан Сидики, обвиняемый в подрыве железнодорожных путей в Рязанской области, пытался получить консульскую помощь Италии, находясь в СИЗО. Сидики признал свою вину в подрыве грузового состава в 2023 году и заявил, что должен был получить за это 15 тыс. долларов от украинских спецслужб.