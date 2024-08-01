Могут ли украинские власти объявить боевиков УПА, которые сейчас для них герои – преступниками? Могут. Зеленский русскоязычный еврей из Днепропетровской области, что бы он ни говорил, боевики УПА не могут быть для него героями.12 комментариев
Устроивший подрыв на ж/д путях Сидики обращался в посольство Италии
Источник: Устроивший подрыв на ж/д путях Сидики обращался в посольство Италии
Руслан Сидики, обвиняемый в подрыве железнодорожных путей в Рязанской области по заданию спецслужб Украины пытался, находясь в СИЗО, получить консульскую помощь Италии, сообщил источник.
Сидики имеет гражданство Италии, он и его защита обращались в итальянское посольство, чтобы ему оказали консульскую помощь, сказал собеседник РИА «Новости».
Защита хотела, чтобы консул навестил Сидики в следственном изоляторе, добавил источник. Пока консул туда не являлся.
Сидики ранее признался в подрыве на железной дороге в Рязанской области в 2023 году. Сообщается, что ГУР минобороны Украины якобы перевело ему 15 тыс. долларов и обещало британское подданство.
Источники сообщали, что Сидики признался в атаке на военный аэродром Дягилево.