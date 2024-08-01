Источник: Устроивший подрыв на ж/д путях Сидики обращался в посольство Италии

Tекст: Алексей Дегтярев

Сидики имеет гражданство Италии, он и его защита обращались в итальянское посольство, чтобы ему оказали консульскую помощь, сказал собеседник РИА «Новости».

Защита хотела, чтобы консул навестил Сидики в следственном изоляторе, добавил источник. Пока консул туда не являлся.

Сидики ранее признался в подрыве на железной дороге в Рязанской области в 2023 году. Сообщается, что ГУР минобороны Украины якобы перевело ему 15 тыс. долларов и обещало британское подданство.

Источники сообщали, что Сидики признался в атаке на военный аэродром Дягилево.