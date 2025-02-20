Если Трампу не удастся добиться быстрых и очевидных результатов в текущем году, то противники и конкуренты получат реальную возможность для затягивания, торможения процессов. А это, в свою очередь, легко может привести к провалу на выборах 2028 года.0 комментариев
ФСБ задержала в Сочи россиянина за подготовку диверсии на железной дороге
ФСБ задержала в Сочи россиянина за подготовку диверсии на железной дороге по заданию ВФУ
В Сочи сотрудники УФСБ России задержали россиянина, который готовил диверсию на железнодорожном объекте по указанию военизированного формирования Украины, признанного террористическим.
Сотрудники УФСБ задержали в Сочи гражданина России 1980 года рождения, который готовил диверсию на железнодорожном объекте. Фигурант действовал по заданию военизированного формирования Украины, признанного террористическим в России, сообщает ТАСС
В ходе следствия выяснилось, что подозреваемый изготовил три самодельных зажигательных устройства. Эти устройства предназначались для поджога электрооборудования на железнодорожном сообщении. Задержание произошло в момент, когда мужчина подходил к месту совершения предполагаемого преступления.
Уголовное дело уже возбуждено, ведется следствие.
В УФСБ России по Краснодарскому краю заверили, что меры безопасности на транспортных объектах региона усилены.
В четверг ФСБ также предотвратила теракт против чиновника в Саратовской области, где агент украинских спецслужб был нейтрализован при попытке взорвать служебный автомобиль.
Между тем суд приговорил россиянина Александра Димитренко к 22,5 года колонии за попытку подрыва железнодорожных путей в Воронежской области по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины.