ФСБ задержала в Сочи россиянина за подготовку диверсии на железной дороге по заданию ВФУ

Tекст: Мария Иванова

Сотрудники УФСБ задержали в Сочи гражданина России 1980 года рождения, который готовил диверсию на железнодорожном объекте. Фигурант действовал по заданию военизированного формирования Украины, признанного террористическим в России, сообщает ТАСС

В ходе следствия выяснилось, что подозреваемый изготовил три самодельных зажигательных устройства. Эти устройства предназначались для поджога электрооборудования на железнодорожном сообщении. Задержание произошло в момент, когда мужчина подходил к месту совершения предполагаемого преступления.

Уголовное дело уже возбуждено, ведется следствие.

В УФСБ России по Краснодарскому краю заверили, что меры безопасности на транспортных объектах региона усилены.

В четверг ФСБ также предотвратила теракт против чиновника в Саратовской области, где агент украинских спецслужб был нейтрализован при попытке взорвать служебный автомобиль.

Между тем суд приговорил россиянина Александра Димитренко к 22,5 года колонии за попытку подрыва железнодорожных путей в Воронежской области по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины.