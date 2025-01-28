ФСБ задержала готовившего теракт в Новороссийске украинца

Tекст: Мария Иванова

Сотрудники ФСБ по Краснодарскому краю задержали в Новороссийске мужчину, который готовил террористический акт по указанию проукраинской террористической организации, сообщает ТАСС. Мужчина, гражданин Украины 1990 года рождения, связался с представителями организации через Telegram и получил задание на теракт.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники ФСБ пресекли действия подозреваемого. Его задержали рядом с тайником, где находилось самодельное взрывное устройство. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об участии в деятельности террористической организации.

В сообщении ФСБ говорится, что подозреваемый самостоятельно вышел на связь с террористической организацией и получил задание от куратора. Он должен был забрать взрывчатое вещество со взрывателем в виде тайниковой закладки для подготовки теракта. Подробности расследования пока не раскрываются.

Во вторник также стало известно, что ФСБ задержала в Запорожской области россиянина за связь с украинской разведкой.

Ранее командира воздушного судна в Краснодаре задержали по подозрению в содействии вооруженным силам Украины через перевод средств через интернет-сервисы, а жителя в Севастополе задержали по подозрению в сборе и передаче данных об оборонных объектах для военной разведки Украины.