За годы под руководством Путина Россия как будто сменила матрицу восприятия окружающего мира и самой себя. Страна наполнена самоуважением и спокойной убежденностью в своем праве на достойную и счастливую жизнь.20 комментариев
Группировка «Север» уничтожила пять радаров ВСУ под Харьковом
Бойцы группировки «Север» за неделю поразили пять радаров ВСУ под Харьковом
Военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшую неделю вывели из строя пять радиолокационных станций украинской армии на харьковском направлении, затрачивая на огневое поражение не более пяти минут после обнаружения цели.
«Военнослужащие 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» уничтожили пять радиолокационных станций ВСУ на харьковском направлении за неделю. <...> Благодаря высокой слаженности всех подразделений и выстроенной системе огневого поражения удары по РЛС были нанесены в течение пяти минут», – рассказал командир гаубичной батареи с позывным Нева РИА «Новости».
Он уточнил, что местоположение станций вскрыли операторы разведывательных беспилотников при изучении тыловых районов противника. Координаты выявленных целей немедленно передали расчетам артиллерийских орудий и операторам ударных дронов.
Командир добавил, что в ходе разведки беспилотники тщательно осматривают любые участки, пригодные для укрытия личного состава и боевых машин. Потеря радиолокационных станций лишает украинские войска возможности вести разведку и обнаруживать замаскированную технику.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг средства противовоздушной обороны группировки войск «Север» уничтожили 154 украинских беспилотника над Харьковской и Сумской областями. В среду иностранные наемники в рядах украинской армии уклонились от боя при штурме российскими войсками села Нефедовка. Во вторник операторы дронов-перехватчиков сбили более 150 тяжелых гексакоптеров под Харьковом.