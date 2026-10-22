Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.10 комментариев
Группировка «Север» уничтожила за ночь 154 летевших в Россию дрона ВСУ
Группировка «Север» сбила 154 беспилотника над Харьковской и Сумской областями
Средства противовоздушной обороны группировки войск «Север» за ночь уничтожили в Харьковской и Сумской областях 154 украинских беспилотника, направлявшихся в сторону российских регионов.
В Харьковской и Сумской областях бойцы «Севера» ликвидировали 154 дрона противника, летевших к приграничным регионам России, передает ТАСС со ссылкой на сообщение группировки.
Координаты целей немедленно передали расчетам ПВО, в результате чего все обнаруженные летательные аппараты были уничтожены.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду военнослужащие группировки «Север» поразили командный пункт отделения беспилотников в Харьковской области. В субботу расчеты дронов «Молния-2» уничтожили опорные пункты ВСУ в том же регионе. Операторы группировки «Днепр» нанесли удары по пунктам управления беспилотниками.