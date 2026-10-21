Tекст: Антон Антонов

На Харьковском направлении штурмовые подразделения группировки «Север» развивали успех в районе бывшего Волчанского котла, сообщил связанный с группировкой «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».

«Точным ударом поражен командный пункт отделения БПЛА 10 пого «Дозор» ГПСУ, который осуществлял координацию работы расчетов FPV противника по нашим позициям и гражданским объектам приграничных областей. Есть потери среди офицерского состава», – говорится в сообщении.

Авиация ВКС России и расчеты беспилотников нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Харькова, Великого Бурлука, Золочева, Бережного, Избицкого, Металловки, Бугаевки, Пионера, Сонино, Колодезного, Черкасской Лозовой, Гонтаровки, Русской Лозовой и Терновой.

На Липцовском направлении военнослужащие группировки «Север» продвинулись на трех участках южнее Новой Казачьей и Токаревки на 250 м, а на Волчанском и Великобурлукском направлениях российские штурмовые группы продолжили продвижение в южном направлении в районе Приколотного, Малого Бурлука и Колодезного, суммарное продвижение за сутки – до 500 м.

На Сумском направлении продолжаются тяжелые позиционные бои, российская авиация, артиллерия и расчеты беспилотников наращивают интенсивность ударов по позициям украинских войск в районах населенных пунктов Глухов, Шостка, Хотень, Радьковка, Вакаловщина, Гнилица, Заруцкое, Пустогород, Богданка, Михайловское, Хмелевка и Новая Гута.

В Сумском районе штурмовые подразделения России продвинулись в районах Хотени и Великой Рыбицы на расстояние до 300 м, в Шосткинском районе продолжаются тяжелые позиционные бои в районе населенного пункта Коренек, а в Краснопольском районе штурмовые группы «Севера» отмечают продвижение в районе населенного пункта Турья.

«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 230 человек (из них более 130 в Сумской и свыше 100 в Харьковской областях)», – сказано в сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник штурмовые подразделения группировки «Север» под Харьковом уничтожили до взвода боевиков ВСУ.

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