В Вашингтоне выжидают, кто из участников украинского конфликта дрогнет первым. Россия находится уже в третьем цикле активизации контактов с США по Украине, который развивается в русле схожих вводных, но со своими особенностями.0 комментариев
Минобороны Польши: Украина не войдет в ЕС под бандеровским флагом
Косиняк-Камыш: Украина не войдет в ЕС под бандеровским флагом
Варшава категорически отказывается поддерживать европейскую интеграцию Украины на фоне продолжающейся героизации нацистских преступников и сложных антикоррупционных переговоров, заявил глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш.
Косиняк-Камыш в интервью порталу Wirtualna Polska высказался о перспективах европейской интеграции Украины, передает ТАСС.
«Украина не войдет в Евросоюз с Бандерой на флаге», – отметил министр. По его словам, европейскую общность нельзя строить на чуждой сообществу истории.
Политик добавил, что самыми трудными для Киева в диалоге с Брюсселем станут вопросы борьбы с коррупцией. Косиняк-Камыш прогнозирует долгие годы переговоров перед возможным присоединением государства к союзу. Двусторонние отношения Варшавы и Киева вновь обострились из-за прославления украинскими властями нацистских преступников.
В конце июня Владислав Косиняк-Камыш предупредил о проблемах Киева с евроинтеграцией из-за чествования Степана Бандеры.
В начале июля президент Польши Кароль Навроцкий отказался от встречи с Владимиром Зеленским на фоне героизации нацистских преступников.
Ранее глава польского военного ведомства пригрозил Украине конфронтацией при отказе чтить память жертв Волынской резни.