Минобороны Польши: Украина не войдет в ЕС под бандеровским флагом

Косиняк-Камыш: Украина не войдет в ЕС под бандеровским флагом

Tекст: Вера Басилая

Косиняк-Камыш в интервью порталу Wirtualna Polska высказался о перспективах европейской интеграции Украины, передает ТАСС.

«Украина не войдет в Евросоюз с Бандерой на флаге», – отметил министр. По его словам, европейскую общность нельзя строить на чуждой сообществу истории.

Политик добавил, что самыми трудными для Киева в диалоге с Брюсселем станут вопросы борьбы с коррупцией. Косиняк-Камыш прогнозирует долгие годы переговоров перед возможным присоединением государства к союзу. Двусторонние отношения Варшавы и Киева вновь обострились из-за прославления украинскими властями нацистских преступников.

В конце июня Владислав Косиняк-Камыш предупредил о проблемах Киева с евроинтеграцией из-за чествования Степана Бандеры.

В начале июля президент Польши Кароль Навроцкий отказался от встречи с Владимиром Зеленским на фоне героизации нацистских преступников.

Ранее глава польского военного ведомства пригрозил Украине конфронтацией при отказе чтить память жертв Волынской резни.