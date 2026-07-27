К чему приведет угроза ЕС воровать российскую нефть

Tекст: Евгений Поздняков,

Валерия Крутова

Евросоюз создал механизм, позволяющий реализовывать конфискованную российскую нефть без передачи выручки ее законным владельцам. Как сообщает издание The European Conservative, соответствующая процедура предусмотрена одобренным ЕС 21-м пакетом санкций.

Примечательно, что объединение также разрешило хранение подобных грузов на территории стран-участниц и даже помещать их в таможенный режим свободных зон. Reuters подчеркивает, что таким образом Европа может получить доступ к капиталам внушительной величины.

Бельгия, например, в марте задержала судно вместимостью 330 тыс. баррелей, что при реализации могло бы дать Брюсселю около 26 млн долларов. Остановленный же Францией корабль, шедший из Мурманска, перевозил 600 тыс. баррелей, что эквивалентно 48 млн долларов.

Произошедшее – развитие европейских мер, направленных на борьбу с так называемым теневым флотом России. Этим не имеющим применения в мировой юридической практике термином западные государства описывают корабли, которые якобы используются Москвой для обхода наложенных санкций. Ограничения в отношении заподозренных Брюсселем судов вводились еще с 2022 года.

Ранее, однако, подобные санкции носили преимущественно адресный характер, то есть были направлены против кораблей, попавших в список «теневого флота». Но начиная с прошлого года ЕС перешел к более жестким действиям – перехватам и арестам танкеров.

Ситуация достигла апогея в июне, когда ВМС Евросоюза в рамках операции IRINI получили право проводить санкционированный досмотр судов, напоминает RTVI. Глава дипломатии ЕС оправдывала эти меры тем, что ограничения помогут ограничить возможности «России по финансированию конфликта».

Оценку действий западных стран давал и Владимир Путин. «Это – пиратство. Что с пиратами делают? Уничтожают», – цитирует его выступление на заседании клуба «Валдай» РИА «Новости». Действительно, и в экспертном сообществе подчеркивают, что инициативы ЕС противоречат Конвенции ООН по морскому праву 1982 года о свободе судоходства.

Россия, впрочем, соразмерно отвечает на недружественные действия ЕС. Так, напоминает «Коммерсант», ВМФ России начали сопровождать отечественные суда для защиты стратегических грузов. Для этих целей привлекаются не только корабли, но и подводные лодки, а также морская авиация.

«Решение Европы о создании механизма по продаже конфискованной нефти выглядит странно даже по меркам Старого Света. Ведь в настоящий момент даже изъятие нефти с задержанных кораблей не производится, ведь страны ЕС не могут их отыскать. То есть суда останавливают, держат в порту неделю, а потом отпускают», – сказал Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

«Напомню, что формальным предлогом для задержания, во всяком случае сейчас, служит не перевозка российского сырья, а подозрение в нелегальном пользовании флагом.

Отсюда и непонятно, на каком основании Брюссель собирается эту нефть продавать. Чтобы реализовать подобную схему, требуется создать условие, объясняющее сам факт изъятия», – акцентирует он.

«Скорее всего, европейцы пытаются выработать механизм признания нелегальным самого груза. Но даже в таком случае по действующим нормам вырученные деньги придется вернуть собственнику. То есть даже формально законных, легальных мер по реализации идеи ЕС – нет», – подчеркивает собеседник.

«Единственный выход – прямой отказ от соблюдения международных норм. Так, например, уже поступали США с иранскими и венесуэльскими танкерами. Корабли отгоняли к американскому берегу, а груз продавали с аукциона, после чего выручка уходила в бюджет страны. А оформлялось на бумаге все как импорт той самой нефти, которую Вашингтон и запретил покупать», – продолжил эксперт.

«Но все же между США и ЕС есть значительная разница: первые не ратифицировали Конвенцию ООН по морскому праву,

поэтому они и не оглядываются на нормы международного регулирования. У Брюсселя такой роскоши нет. Поэтому России будет необходимо регулярно подавать на страны Старого Света в международные суды», – уверен он.

«Пока что происходящее вполне подпадает под определение пиратства. Просто прикрывают его юридическими основаниями, которые при ближайшем рассмотрении выглядят надуманными. Москве следует прямо указывать, что за липовыми документами скрываются откровенно мошеннические действия», – добавляет Юшков.

С тем, что речь идет об откровенном пиратстве, соглашается и Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ. «Отдельный вопрос, кому в момент изъятия будет принадлежать сама нефть: России или покупателю», – подчеркивает он.

«Здесь все зависит от того, как оформлен контракт: собственником может оказаться как потребитель, так и посредник.

Именно поэтому подобные операции способны обернуться для Брюсселя серией претензий со стороны третьих стран. Большой вопрос: готова ли Европа проводить столь масштабные акции», – уточняет собеседник.

«То есть пока даже задержание кораблей носит в большей степени единичный характер. Всерьез на экспорт нефти РФ действия ЕС на сегодняшний день не влияют, что видно из сотен графиков западных аналитических агентств. До массовой тенденции текущему положению дел еще идти и идти», – поясняет эксперт.

«Но если ЕС решит поставить подобную практику на поток, то ситуацию можно будет трактовать уже в ключе морской блокады, выстраивание которой по базовым представлениям морского права является актом развязывания войны. То есть речь в таком случае пойдет о высочайшей эскалации, инициированной со стороны Запада», – рассуждает он.

«Идти на такое в Европе пока все же не готовы. Поэтому Брюссель будет сдерживать свое желание обогатиться на российской нефти. Ради того, чтобы снизить наш экспорт, рисковать полноценной ядерной конфронтацией там никто не станет. Однако это не означает, что России не стоит проявить твердую позицию по поводу подобных инициатив уже сейчас. Часть кораблей Северного и Балтийского флотов уже сопровождает танкеры с нашей нефтью, и такая практика может расшириться», – заключил Митрахович.