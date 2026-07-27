Польские следователи запросили помощь Франции по делу соратника Эпштейна

Прокуратура Польши направила Франции ордер по делу соратника Эпштейна

Tекст: Мария Иванова

Варшава обратилась к Парижу за содействием в расследовании преступлений американского финансиста Джеффри Эпштейна и модельного агента Жан-Люка Брунеля, передает РИА «Новости».

Главной целью запроса стало изучение связей скандально известного соратника миллиардера, найденного мертвым в тюремной камере в 2022 году.

«Польские прокуроры направили французам так называемый европейский следственный ордер. Цель состоит в том, чтобы получить от них записи и доказательства, собранные во французском расследовании, касающемся Брунеля и тех, кто с ним сотрудничал», – сообщила радиостанция RMF FM.

Ранее генеральный прокурор Польши Вальдемар Журек распорядился создать специальную группу для поиска улик на территории государства. Специалисты тщательно изучают возможные факты вербовки малолетних.

Американские власти предъявили Эпштейну обвинения в торговле детьми в 2019 году. Вскоре финансист совершил самоубийство. В начале года Минюст США обнародовал более 3,5 млн файлов, окончательно раскрыв материалы скандального разбирательства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, источник в прокуратуре назвал Польшу ключевым хабом для перевозки женщин в сети Джеффри Эпштейна.

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