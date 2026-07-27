Володин: Послания президента Федеральному собранию выполнены на 100%

Tекст: Вера Басилая

Государственная дума восьмого созыва подвела итоги пятилетней работы, отчитавшись о полном выполнении поручений президента и успешной интеграции новых территорий в правовое поле страны. Председатель Госдумы Вячеслав Володин на заключительном пленарном заседании восьмого созыва заявил о стопроцентном выполнении поручений главы государства, передает РИА «Новости».

«Отмечу, послания президента Федеральному собранию предыдущих лет мы выполнили полностью, на 100%», – подчеркнул Володин.

Помимо этого, Володин сообщил о завершении работы по включению ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в единое правовое поле Российской Федерации. Для достижения этой цели депутаты приняли порядка 70 базовых законов.

Всего за пять лет работы текущего созыва парламент одобрил 2980 федеральных законов. Спикер отметил, что каждый из них прошел детальное обсуждение в профильных комитетах и был тщательно проработан авторами инициатив.

«Несмотря на внешнее противодействие, желание разрушить Россию, разорвать в клочья нашу экономику, страна развивается, все социальные гарантии обеспечены», – констатировал спикер. Он пояснил, что утверждение 250 антисанкционных норм помогло укрепить экономику, сберечь рабочие места и поддержать бизнес.

Всего за минувшую пятилетку принято 2980 федеральных законов. Законодатели полностью реализовали послания президента, завершили интеграцию исторических регионов и одобрили 183 документа для обеспечения спецоперации.

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