Исторический опыт показывает, что террористические атаки против нашей страны никогда не позволяли нашим врагам добиться желаемых результатов, хотя и вели к невинным жертвам. Однако сейчас неприятель полагает, что у него просто не остается иного выбора, кроме как сконцентрироваться на террористической войне.0 комментариев
Володин заявил о готовности России к равному диалогу
Володин: Россия открыта для диалога на равных
Россия всегда открыта для диалога, но только на равных условиях, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Госдума выступает за многополярный мир и не позволит посягать на национальные ценности и суверенитет страны, передает РИА «Новости».
Выступая на заключительном пленарном заседании восьмого созыва, он подчеркнул важность защиты суверенитета страны.
«Определяя наши задачи по развитию межпарламентских связей, мы руководствовались принципом «Россия открыта для диалога, но на равных». Выстраивая отношения, основанные на дружбе, взаимовыгодном сотрудничестве, учете национальных интересов. Мы именно опирались на этот фундамент, когда речь шла о межпарламентских связях», – сказал спикер нижней палаты парламента.
Володин отметил, что депутаты прилагали все усилия для укрепления отношений с государствами, разделяющими российские принципы. Глава Госдумы добавил, что Россия не приемлет вмешательства во внутренние дела независимых стран и выступает за справедливое мироустройство.
Вячеслав Володин заявил о разрушении замыслов Запада по сдерживанию развития России.
Володин указал на нежелание иностранных государств видеть сильную Россию.
Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул открытость Москвы к равноправному сотрудничеству с другими странами.