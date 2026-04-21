Tекст: Дмитрий Зубарев

Во время пленарного заседания председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что, по его мнению, за рубежом никому не нужна сильная Россия, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что западные страны будут делать все возможное для сдерживания развития российского государства.

Володин отметил, что ситуация на Украине является показательной. В ходе выступления он сказал: «Мы должны, наконец-то, осознать, что сильная Россия там, за рубежом, никому не нужна. Они будут делать все для того, чтобы сдержать развитие нашей страны».

Он также указал, что Англия, Германия, Франция, Польша и их союзники поставляют вооружения на Украину и поддерживают действующий режим. Володин обратил внимание на необходимость осмысления этого не только теми, кто остался в России, но и теми, кто уехал за границу.

Председатель Госдумы напомнил, что в 90-е годы депутаты посещали посольства западных стран, где получали инструкции по законотворческой деятельности. Володин связал события на Болотной площади с подобными влияниями и подчеркнул значимость осознания единства страны.

