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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Православие как способ приблизить к России пять стран

    У России есть все предпосылки для укрепления своего влияния в пяти православных странах с собственными поместными церквями – Сербии, Болгарии, Грузии, Греции и Румынии. Для этого нашей дипломатии следует шире использовать православие как инструмент внешней политики. А в ряде случаев пригодятся русский и славянский факторы.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Ничтожество Европы стало угрожающим

    Европейские политики продолжают относиться к проблемам по принципу «как бы так сделать, чтобы ничего не делать?» Но если раньше такой подход был опасен только для самой Европы, то теперь он угрожает международной стабильности.

    10 комментариев
    Владимир Добрынин Владимир Добрынин «Безумство» Трампа как продолжение «управляемого хаоса» Байдена

    Дональд Трамп, вопреки своим демонстративным установкам фактически продолжает проводить в жизнь методику организованного хаоса, активно внедрявшуюся командой Джо Байдена. Разве что эпатажа в нынешнем случае побольше.

    12 комментариев
    7 марта 2025, 08:35 • Новости дня

    Володин: Макрону, Стармеру, Зеленскому, Туску нужна война на Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал политическую элиту Европы «сошедшей с ума», отметив их попытки удержаться у власти и подчеркнув экономический кризис в регионе.

    В своем Telegram-канале он указал, что многие представители европейской политической элиты «сошли с ума» и пытаются сохранить власть, несмотря на экономические трудности.

    Володин подчеркнул, что Европа находится в экономическом кризисе, о чем свидетельствуют данные по ВВП за прошлый год, а также отметил, что Германия находится в рецессии уже полтора года, экономика Австрии и Италии в плачевном состоянии, а промышленное производство во Франции падает.

    «Для того чтобы сохранить личную власть, Макрону, Стармеру, Зеленскому, Туску нужна война на Украине. Под предлогом обеспечения безопасности европейских стран. Но на самом деле они защищают себя. Это касается также институтов Евросоюза», – отметил он.

    «Спасает себя и Макрон. У него истерика... Заявление Макрона о необходимости начать дискуссию об использовании ядерного оружия и продолжении войны – путь к большой трагедии», – подчеркнул Володин.

    Спикер Госдумы также оценил отношения Европы с США. По его мнению, приход к власти Дональда Трампа стал неожиданностью для европейцев, которые поддерживали прежнего президента Джо Байдена.

    Он также предположил, что если республиканцы захотят удержать власть в США, им придется выиграть следующие выборы.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности России к честному диалогу по украинскому кризису, подчеркнув необходимость учета всех первопричин конфликта.

    Накануне советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц сообщил о переговорах с Украиной по поводу места и даты возможных мирных переговоров, выразив уверенность в достижении мира.

    6 марта 2025, 21:04 • Новости дня
    На саммите ЕС вывесили российский флаг

    На экстренном саммите ЕС в Брюсселе в буфете вывесили флаг России

    На саммите ЕС вывесили российский флаг
    @ rbc_news

    Tекст: Денис Тельманов

    На экстренном саммите Европейского союза в Брюсселе журналисты заметили российский флаг в буфете среди национальных символов других стран, включая флаги Китая, Ирана и Украины.

    Российский флаг был замечен в буфете во время проведения экстренного саммита Европейского союза в Брюсселе, сообщает Euractiv. По данным портала, флаг России находился среди флагов других стран, таких как Китай, Иран и Украина, что вызвало интерес у журналистов.

    Экстренный саммит ЕС проходит 6 марта и посвящен кризису на Украине, а также усилению обороноспособности ЕС в свете изменившейся политики США. Присутствие флага России на мероприятии, несмотря на конфронтацию с ЕС, стало неожиданным моментом для участников и гостей саммита.

    Наличие флагов Китая и Ирана дополнительно привлекло внимание, учитывая последние международные события и изменения в геополитической ситуации. Важность саммита усиливается на фоне продолжающегося конфликта на Украине и необходимости ЕС адаптировать свою оборонительную стратегию в свете новых вызовов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции заявил, что Москва не видит возможности для компромисса в обсуждении размещения европейских военных контингентов на Украине с враждебными целями.

    Евросоюз намерен достичь мира на Украине через усиление оборонных возможностей и планирует инвестиции в оборону на сумму 800 млрд евро, как отмечала глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен; пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Россия считает неприемлемым размещение европейских военных на Украине после прекращения огня.

    Коментарии (15)
    6 марта 2025, 10:35 • Новости дня
    ЕС нашел способ обойти вето Венгрии для сохранения поддержки Украины

    Bloomberg: ЕС нашел способ обойти вето Венгрии для сохранения поддержки Украины

    ЕС нашел способ обойти вето Венгрии для сохранения поддержки Украины
    @ Geert Vanden Wijngaert/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Евросоюз разработал стратегии, позволяющие обойти вето Венгрии для поддержки Украины и инвестиций в оборону, чтобы ответить на изменения в политике США, пишет Bloomberg.

    По данным издания, в ЕС разработали стратегии, позволяющие обойти Венгрию, чтобы поддержать Украину и укрепить оборонную промышленность, передает Bloomberg.

    На встречах ЕС обсуждаются инициативы, не требующие согласия всех стран-членов. Предложено выделить 150 млрд евро в виде новых кредитов и расширить финансовые возможности для оборонных расходов.

    Европейские страны ведут переговоры о создании коалиции, которая сможет действовать без поддержки Венгрии.

    Дипломаты подчеркивают, что задача требует более радикальных мер. Также обсуждается возможность мобилизации сотен миллиардов евро через совместные займы, что вызывает противостояние премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

    По словам Катажины Писарской, председателя Варшавской конференции по безопасности, ЕС планирует применить коалиционную схему для обхода Будапешта.

    Проблема взаимодействия с Венгрией приобретает экзистенциальный характер для ЕС, отмечает агентство.

    Ранее дипломаты Евросоюза выразили обеспокоенность газете Politico возможным срывом саммита из-за позиции Венгрии и поддерживающих ее стран по Украине. До этого ЕС приостановил разработку нового пакета военной помощи для Украины на сумму 20 млрд евро после вето Венгрии.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, сумеет ли ЕС продолжить поддержку ВСУ в прежних объемах и как Британия с Францией смогут «продавить» несогласных с помощью Украине игроков.

    Коментарии (9)
    6 марта 2025, 14:58 • Видео
    Зеленскому пора «ответить за шмот»

    Конфликт между Вашингтоном и Киевом затронул даже внешний вид Владимира Зеленского. Его публичный имидж давно вызывает вопросы, а теперь стал реальной причиной раздражения для спонсоров со стороны. Что с ним не так?

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    Коментарии (0)
    6 марта 2025, 14:42 • Новости дня
    Власти США намерены лишить статуса беженца более 240 тыс. украинцев
    Власти США намерены лишить статуса беженца более 240 тыс. украинцев
    @ Jacek Boczarski/Anadolu/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Администрация Трампа намерена лишить статуса беженца более 240 тыс. украинцев, находящихся в США, что может затронуть тех, кто уехал после начала спецоперации России на Украине.

    Администрация президента США рассматривает возможность лишения статуса беженца около 240 тыс. украинцев в Соединенных Штатах, передает Reuters. Это решение может касаться как тех, кто уже находится в стране давно, так и недавно прибывших в связи с обострением ситуации на Украине.

    Однако агентство подчеркивает, что пока нет ясности, будет ли это касаться исключительно новых беженцев, прибывших после начала специальной военной операции России на Украине. Источники отмечают, что решение находится на стадии обсуждения и может быть изменено в зависимости от дальнейшего развития политической ситуации между США и Россией.

    Власти США рассматривают данную меру как часть более широкой программы контроля за иммиграцией и изменениями в системе предоставления убежища. Это может вызвать волну протестов и критики со стороны правозащитных организаций и представителей украинской диаспоры в США, которые уже выразили обеспокоенность в связи с данной инициативой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, идея о возвращении Украиной средств, потраченных на нее другими странами, нашла поддержку не только в США, но и в Европе, в частности в Польше, что влияет на предстоящие президентские выборы в этой стране.

    Служба гражданства и иммиграции США приостановила программу приема беженцев с Украины U4U из-за нового указа президента США, требующего оценки условий программы.

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    6 марта 2025, 14:55 • Новости дня
    NBC: США могут передать России секретные данные

    NBC: Администрация Трампа может делиться с Россией конфиденциальными данными

    NBC: США могут передать России секретные данные
    @ Lantyukhov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывшие сотрудники американской разведки считают, что США могут делиться секретной информацией с Россией, поскольку страна больше не является главной угрозой.

    Администрация президента США Дональда Трампа может начать делиться конфиденциальными данными с Россией, сообщает NBC со ссылкой на бывших сотрудников американской разведки. По мнению источников, США могут сократить сбор разведывательной информации, направленной против России, так как она больше не рассматривается как главная угроза.

    «Бывшие сотрудники разведки сообщили, что администрация даже может предоставлять Москве конфиденциальную информацию», – говорится в сообщении NBC. Еще один бывший сотрудник разведки США Эмили Хардинг отметила, что администрация Трампа могла договориться с Россией о «киберразрядке» – отказе от агрессивных кибератак.

    Некоторые союзники США обдумывают возможность сокращения объемов разведданных для обмена с Вашингтоном из-за «примирительного отношения» администрации Трампа к России, пишет NBC. В числе таких стран могут быть Израиль, Саудовская Аравия и входящие в разведывательный альянс «Пять глаз» Австралия, Великобритания, Канада и Новая Зеландия. Однако власти Британии, Канады и Израиля отрицают наличие подобных планов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США временно приостановили обмен разведданными с Украиной, о чем заявил глава ЦРУ Джон Рэтклифф. Директор Национальной разведки США Тулси Габбард заявила о проникновении в США сотен человек из Центральной Азии, связанных с террористической группировкой ИГ, за последние несколько лет. Среди стран НАТО усилилось недоверие при обмене разведданными из-за позиции США и действий американского президента, о чем пишет Politico.

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    6 марта 2025, 23:59 • Новости дня
    Трамп: Не думаю, что у Украины есть выбор в вопросе урегулирования

    Трамп заявил об отсутствии у Украины выбора в вопросе урегулирования конфликта с Россией

    Tекст: Антон Антонов

    Украина стремится к заключению соглашения об урегулировании конфликта, так как у Киева нет иного выбора, заявил президент США Дональд Трамп. По его мнению, у России «выбора тоже нет», но «другим образом».

    «Украина хочет заключить сделку, потому что я не думаю, что у них есть выбор», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    По его мнению, Россия также стремится к «сделке». «Потому что… определенным другим образом, который знаю только я, у них нет выбора тоже», – сказал президент США.

    Он отметил, что в последние дни был достигнут значительный прогресс в отношениях с Украиной и Россией, и выразил надежду на скорейшее разрешение конфликта. Он подчеркнул, что успешное завершение этого процесса было бы благоприятным исходом для всех вовлеченных сторон.

    Помимо этого, президент США заявил о намерении обсудить с Россией и Китаем проблему денуклеаризации. По его словам, «было бы здорово, если бы все избавились от ядерного оружия». Он считает, что «у Китая в течение четырех или пяти лет будет такое же количество», как у России и США, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты временно приостановили обмен разведданными с Украиной. На предстоящей встрече в Саудовской Аравии представители США и Украины планируют обсудить условия мирного соглашения и прекращения огня.

    Соединенные Штаты обсудили состав своей делегации для переговоров по урегулированию конфликта на Украине и проинформировали Россию.

    Президент США намерен перезагрузить двусторонние отношения с Россией, отказавшись от политики изоляции. Белый дом проводит секретные обсуждения о выборах на Украине с несколькими известными политиками, включая Юлию Тимошенко и Петра Порошенко.

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    6 марта 2025, 22:13 • Новости дня
    Лидеры стран ЕС договорились о милитаризации Европы

    Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе согласовали план милитаризации Европы

    Лидеры стран ЕС договорились о милитаризации Европы
    @ imago-images/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    На саммите в Брюсселе, в котором приняли участие лидеры стран ЕС, достигнута договоренность о плане милитаризации Европы на сумму 800 млрд евро, сообщает Agence France-Presse.

    Согласованный в Брюсселе план ReArm EU был выдвинут Еврокомиссией, передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

    Еврокомиссия предлагала заимствование до 150 млрд евро, которые она займет на рынках капитала и передаст странам в виде кредитов на закупку оружия в Европе. В частности, речь идет о производстве систем ПВО в ЕС и оружии для Украины. Также планируется рост расходов на оборону, чтобы собрать 650 млрд евро на производство оружия в виде госкредитов самими странами ЕС. На военную промышленность также хотят потратить средства программы развития депрессивных регионов Евросоюза (Cohesion Policy).

    Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении Европейского союза достичь мира на Украине через увеличение военной мощи. Премьер-министр Польши Дональд Туск на саммите ЕС призвал Европу вступить в гонку вооружений с Россией и выиграть ее.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Европа не сможет победить Россию в гонке вооружений, так как Москва не намерена участвовать в этом соревновании, предпочитая сосредоточиться на своих интересах.

    Коментарии (10)
    6 марта 2025, 10:31 • Новости дня
    ЕС отложил реализацию стратегии отказа от российских энергоресурсов

    Politico: ЕС отложил публикацию плана по отказу от российской энергии из-за переговоров России и США

    ЕС отложил реализацию стратегии отказа от российских энергоресурсов
    @ Francisco Seco/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский Союз отложил выпуск плана по отказу от российских энергоносителей и ядерных технологий из-за изменившейся геополитической ситуации и переговоров США с Россией, пишет Politico.

    Европейский Союз решил отсрочить представление предложения по отказу от зависимости от российских ископаемых видов топлива и ядерных технологий. Этот шаг связан с изменением геополитической обстановки, вызванной попытками президента США нормализовать отношения с Россией и предложить свое видение мира на Украине, пишет Politico.

    Высокопоставленный представитель ЕС сообщил на условиях анонимности, что проект дорожной карты по уменьшению зависимости от российской энергии продолжает разрабатываться, однако его представление откладывается на неопределенное время. Он подтвердил, что работа над документом продолжается, но сроки изменились из-за последних геополитических событий. Точная дата будет объявлена позже.

    Согласно предварительной повестке Европейской комиссии, план не будет представлен в этом месяце, как было изначально запланировано. Комиссар по энергетике Дан Йоргенсен обещал представить конкретные предложения по исключению российской нефти, газа и ядерного топлива из энергетических систем ЕС в течение первых ста дней своего мандата, однако теперь этот срок не будет соблюден.

    ЕС ведет переговоры с администрацией Трампа, которые, вероятно, будут включать обязательства по увеличению импорта американского газа. В то же время двусторонние переговоры Вашингтона с Россией за последние недели вызвали неопределенность относительно будущих экономических отношений между Кремлем и Западом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия изучает возможность ввести временный потолок цен на газ в ответ на жесткие меры США.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о планах ЕС представить новый энергетический план, предусматривающий отказ от российского газа.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что прекращение транзита российского газа Украиной и санкции США против российских нефтегазовых компаний могут привести Европу к новому энергетическому кризису.

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    6 марта 2025, 10:15 • Новости дня
    Путин назначил Дарчиева послом России в США
    Путин назначил Дарчиева послом России в США
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин назначил Александра Дарчиева, ранее возглавлявшего департамент Северной Атлантики МИД России, новым российским послом в США и постоянным наблюдателем при Организации американских государств.

    На официальном сайте правовой информации указано, что глава государства подписал указ о назначении Дарчиева на пост чрезвычайного и полномочного посла России в Соединенных Штатах Америки.

    Он также будет исполнять обязанности постоянного наблюдателя Российской Федерации при Организации американских государств в Вашингтоне.

    В конце февраля США одобрили назначение Дарчиева новым послом России в Вашингтоне. Госдеп сообщил об обсуждении представителями России и США в Стамбуле шагов по нормализации работы дипмиссий.

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    7 марта 2025, 00:24 • Новости дня
    Саммит ЕС отложил заявление по Украине из-за Венгрии

    Саммит ЕС из-за Венгрии отложил принятие заявления о поддержке Украины

    Саммит ЕС отложил заявление по Украине из-за Венгрии
    @ imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Экстренный саммит ЕС по обороне отложил принятие заявления о поддержке Украины до середины марта из-за несогласия Венгрии с позицией остальных стран, говорится в сообщении по итогам встречи. Также по итогам саммита заявлено, что «от России и Белоруссии исходит угроза восточной границе ЕС».

    «Европейский совет обсудил последние развития событий в отношении Украины. Подготовленный текст получил твердую поддержку 26 глав государств. Европейский совет вернется к его обсуждению на следующей встрече», – приводит ТАСС текст документа.

    Документ, обсуждавшийся на саммите и одобренный 26 странами, провозглашает обязательства ЕС в обеспечении «мира на Украине через силу» с помощью политической, финансовой и военной поддержки Киева. В нем также указывается на необходимость дополнительных санкций против России и усиления существующих мер давления.

    Лидеры ЕС по итогам саммита в Брюсселе заявили о намерении продолжать поставки оружия Киеву, в том числе и после завершения украинского конфликта, передает РИА «Новости».

    Подчеркивается, что «не может быть никаких переговоров по Украине без Украины», «не может быть никаких переговоров, которые затрагивают европейскую безопасность, без участия Европы», а «мирное соглашение должно уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины».

    В итоговом заявлении саммита сообщает, что Еврокомиссии поручено предложить дополнительные источники финансирования обороны на уровне ЕС. Это включает создание стимулов для стран-членов и переориентацию Европейского инвестиционного банка на поддержку оборонных программ.

    При этом главы государств и правительств Евросоюза «приняли к сведению», но не одобрили предложение Еврокомиссии предоставить странам сообщества кредиты до 150 млрд евро на оборону.

    В заявлении подчеркивается важность автономной обороны Европы и необходимость укрепления своей обороноспособности. Особое внимание уделено инициативам по развитию противовоздушной обороны, артиллерии и беспилотников в координации с НАТО. Ремилитаризация Европы будет осуществляться во взаимодействии с НАТО.

    Саммит Евросоюза назвал конфликт с Россией на Украине экзистенциальной угрозой. В заявлении говорится, что «от России и Белоруссии исходит угроза восточной границе ЕС», но при этом подчеркивается, что Европа «должна учитывать угрозы» и «своим остальным границам».

    Итоговое заявление саммит ЕС по милитаризации Европы стало первым за десятилетия европейским документом на военную тематику, в котором нет ни одного упоминания США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Agence France-Presse заявило, что на саммите в Брюсселе лидеры стран ЕС достигли договоренности о плане милитаризации Европы на сумму 800 млрд евро.

    Как сообщали источники, 26 из 27 стран ЕС поддержали расширение помощи Украине и план милитаризации сообщества, но Венгрия отказалась одобрить данные шаги.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Европа не сможет победить Россию в гонке вооружений, так как Москва не намерена участвовать в этом соревновании, предпочитая сосредоточиться на своих интересах.

    Коментарии (3)
    6 марта 2025, 09:37 • Новости дня
    Pais: Страны Европы не захотели вступать в коалицию по защите Украины без США
    Pais: Страны Европы не захотели вступать в коалицию по защите Украины без США
    @ Ye Pingfan/Xinhua/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Страны Европы выразили нежелание участвовать в коалиции по Украине без участия США, которая предусматривает отправку военных сил, сообщила испанская газета Pais.

    Испанская газета пишет, что большинство стран Европы не хотят вступать в коалицию по «защите» Украины, если к ней не будут привлечены США. Европейские страны считают, что без американского участия коалиция не будет надежной, передает РИА «Новости».

    Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что будет сделано все возможное для создания коалиции, готовой защитить соглашение по Украине и обеспечить мир. Несмотря на это, многие европейские страны настаивают, что без участия США, даже без отправки войск на землю, а с поддержкой с воздуха и разведкой, коалиция не будет эффективной.

    По мнению европейских стран, наличие США в коалиции играет важную роль в обеспечении ее надежности и сдерживающей силы.

    Ранее Лондон и Париж решили предложить США создать группу стран «Европа плюс» для размещения миротворцев на Украине и обеспечения гарантий безопасности.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж организует встречу начальников генштабов стран, поддерживающих Киев, чтобы обсудить возможность размещения европейского контингента на Украине для контроля соблюдения будущего мирного соглашения.

    Между тем ОДКБ готова предложить варианты помощи при отправке военных контингентов ЕС на Украину.

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    6 марта 2025, 09:49 • Новости дня
    Школьница из Луганска обратилась к Вэнсу с просьбой закрыть «Миротворец»

    Tекст: Александра Юдина

    Шестнадцатилетняя Фаина Савенкова из Луганска обратилась к вице-президенту США Джей Ди Вэнсу с просьбой закрыть скандально известный украинский сайт «Миротворец», который включает в себя персональные данные многих людей.

    Юная журналистка из Луганска публично обратилась к вице-президенту США с призывом закрыть сайт «Миротворец», передает РИА «Новости».

    Савенкова указывает, что этот сайт используется для запугивания и сбора информации, которая может служить основой для преследований и даже убийств людей, неугодных киевскому режиму.

    По ее словам, сайт содержит персональные данные множества известных людей, включая американских политиков.

    В своем обращении Савенкова отметила, что сайт нарушает принципы свободы слова, и привела пример американского журналиста Гонсало Лиры, который скончался в украинской тюрьме.

    Она также выразила удивление, что Европа игнорирует отсутствие демократии на Украине, и обратила внимание Вэнса на то, что свобода слова должна начинаться с защиты свободы мнений и творчества.

    Годом ранее Савенкову внесли в базу украинского сайта из-за участия в фестивале «Звезды над Донбассом», который прошел в Донецке. Савенкова заявила, что ей часто пишут граждане США и Европы со словами поддержки, они все больше понимают суть происходящего на Украине.

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    6 марта 2025, 14:36 • Новости дня
    Лавров: Макрон и Стармер повезут Зеленского «на поклон» в Вашингтон

    Tекст: Александра Юдина

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Британии Кир Стармер вскоре отправят Владимира Зеленского «на поклон» в Вашингтон.

    По его словам, Макрон и Стармер предложили приостановить боевые действия на Украине на месяц, чтобы согласовать условия мирного урегулирования, передает ТАСС.

    Лавров отметил, что в случае ввода войск на территорию Украины, согласование условий станет затруднительным, так как «создаются факты на земле».

    Он также подчеркнул, что Макрон периодически заявляет о намерении позвонить Владимиру Путину, однако не делает этого, хотя Москва открыта к контактам с Западом.

    Также Лавров выразил мнение, что западные лидеры, включая Макрона и Стармера, давно пренебрегли дипломатическим этикетом по украинскому вопросу.

    По его словам, они собираются представить свои решения Зеленскому и затем согласовать их с президентом США, чтобы предъявить их Путину, что не соответствует правилам дипломатии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лондон и Париж решили предложить США создать группу стран «Европа плюс» для размещения «миротворцев» на Украине и обеспечения гарантий безопасности. Британский премьер-министр Кир Стармер заявил о готовности отправить британские войска и самолеты на Украину для участия в миссиях с международной поддержкой.

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    6 марта 2025, 11:21 • Новости дня
    Politico: Трамп будет разрушать и перекраивать ЕС на свой лад

    Politico: Трамп будет разрушать и перекраивать ЕС на свой лад

    Politico: Трамп будет разрушать и перекраивать ЕС на свой лад
    @ White House/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США инициировал массовый кризис безопасности, отозвав поддержку США Украины, чтобы обнажить потенциально гибельные трещины в единстве стран Евросоюза и переделать ЕС на свой лад, пишет Politico.

    Президент США намерен изменить Европейский союз, используя сложившуюся кризисную ситуацию в регионе. Его прошлые попытки ослабить ЕС в результате торговой войны оказались неэффективными, и теперь, воспользовавшись выходом США из поддержки Украины, он акцентирует внимание на разногласиях внутри блока, пишет Politico.

    Издание отмечает, что в его втором сроке администрация Трампа активно игнорирует Брюссель, демонстрируя предпочтение двусторонним отношениям с национальными лидерами: французским президентом Эммануэлем Макроном и премьер-министром Британии Киром Стармером.

    Разногласия среди стран ЕС становятся более очевидными на фоне кризиса на Украине. Президент США использует их для раскола блока и ослабления его влияния, пишет издание. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Антониу Кошта пытаются справиться с этой новой реальностью, которая требует гибкости и адаптации.

    Тем не менее, несмотря на усилия по дестабилизации, представители ЕС уверены в способности блока противостоять давлению.

    Наиболее пессимистично настроенные наблюдатели в Европе заявили, что администрация США одержима продвижением популистских националистических сил в Европе, чтобы помочь разрушить ЕС и вернуть его в гораздо более свободную конфедерацию стран, каждая из которых была бы в большей степени обязана Соединенным Штатам – или, возможно, России.

    Политические разногласия между США и ЕС обостряются не только в экономической, но и в политической сфере. Визиты европейских лидеров в Вашингтон, как, например, поездка комиссара по торговле Мароша Шефчовича, не оправдали ожиданий, и США намерены ввести 25-процентную пошлину на все импортируемые из ЕС товары.

    Отмечается, что в этот срок Трамп, похоже, не в настроении взаимодействовать с чиновниками ЕС. Из всех лидеров ЕС только премьер-министр Италии Джорджия Мелони и Виктор Орбан из Венгрии получили официальное приглашение на инаугурацию, как и другие крайне правые европейские политики, которые собрались в Капитолии на это мероприятие.

    Хотя фон дер Ляйен встречалась с Вэнсом, который неоднократно вызывал возмущение Европы, в Мюнхене, ни она, ни Коста не добились личной встречи с американским лидером с момента его инаугурации.

    Там, где администрация президента США видит потенциальную слабость, например, в готовности ЕС полностью обеспечить соблюдение своих собственных законов против интересов США, она изо всех сил пытается «разоблачить блеф Европы», игнорируя эти законы.

    «Что мы видим в Вэнсе и в части больших технологий… так это то, что существует идеологическая программа, и здесь мы также можем увидеть желание ослабить Европейский Союз как потенциальную державу», – заявил Стрюе де Свиланд из Калифорнийского университета в Лувене.

    В эту новую эпоху силовой политики чиновники ЕС, контролирующие деньги и жесткую политику, будут жить гораздо лучше, чем другие, чья роль менее четко определена, заявили эксперты издания.

    Фон дер Ляйен, чья комиссия распоряжается огромным бюджетом ЕС и контролирует торговлю, а также антимонопольную политику, скорее всего, заставит с ней считаться, нравится президенту США это или нет.

    Когда Вашингтон начнет торговую войну, именно влиятельные люди в Брюсселе будут устанавливать тарифы на американский бурбон, джинсы и мотоциклы. И именно ЕК может наложить на американских технологических гигантов многомиллиардные штрафы за нарушение конкуренции, сообщается в публикации, отмечает издание.

    Чиновникам ЕС с менее ощутимой властью, таким как президент ЕС Коста или главный дипломат ЕС Кая Каллас, придется бороться за значимость в условиях конкуренции между ними за усиление собственного влияния.

    В тех областях, где ЕС не желает полностью использовать свои полномочия, например, в применении определенных технологических правил, вероятно тихое отступление, подчеркивают источники.

    «Мы продолжаем слышать, что ЕС не имеет влияния, что мы значим меньше, чем ничего. Но если Трамп и Путин найдут общий язык, назвав нас своим врагом, то, вероятно, это потому, что в конце концов мы действительно что-то значим», – заявил представитель ЕС.

    Ранее СМИ писали, что в Евросоюзе разгораются дебаты о том, насколько глубок антагонизм администрации президента США, и является ли ее настоящей целью разрушение Европейского Союза.

    Ведущий кандидат на пост канцлера Германии Фридрих Мерц подчеркнул важность единства Европы в вопросах внешней политики, безопасности и торговли для укрепления позиций ЕС в отношениях с Вашингтоном.

    Глава Евросоюза по вопросам конкуренции Тереза Рибера заявила, что президент США разрушил «доверительные отношения» между Штатами и Европой, и Брюсселю следует сосредоточиться на обеспечении предсказуемости и стабильности, которых не хватает Вашингтону.

    Президент России Владимир Путин заявил, что действующая власть США быстро наладит взаимоотношения с европейскими элитами, и они вскоре «встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком».

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    6 марта 2025, 21:52 • Новости дня
    Уиткофф: США проинформировали Россию о своих переговорщиках по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Соединенные Штаты обсудили состав своей делегации для переговоров по урегулированию конфликта на Украине, сообщил специальный посланник президента США Стив Уиткофф.

    «У нас нынешним утром были обсуждения с помощником президента США по национальной безопасности Майком Уолтцем относительно того, какими будут имена участников этой команды», – заявил Уиткофф журналистам в Белом доме, передает ТАСС.

    По словам Уиткоффа, американская сторона уже связалась с Россией по этому вопросу и планирует информировать украинскую сторону о составе делегации. Подробности по поводу конкретных имен участников делегации пока не разглашаются.

    Ранее стало известно, что американская делегация отправится в Эр-Рияд для встречи с украинскими официальными лицами, включая главу офиса президента Украины Андрея Ермака.

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    6 марта 2025, 22:54 • Новости дня
    Расширение помощи Украине поддержали 26 из 27 стран ЕС

    Tекст: Антон Антонов

    На саммите в Брюсселе 26 из 27 стран ЕС поддержали расширение помощи Украине и план милитаризации сообщества, одобрить данные шаги отказалась Венгрия, сообщил европейский источник.

    Источник ТАСС указал, что «Венгрия пока воздержалась». Однако отмечается, что дискуссия не завершена.

    Напомним, на саммите в Брюсселе, в котором приняли участие лидеры стран ЕС, достигнута договоренность о плане милитаризации Европы на сумму 800 млрд евро. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о плане перевооружения ЕС для «мира на Украине».

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