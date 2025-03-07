Володин: Макрону, Стармеру, Зеленскому, Туску нужна война на Украине

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он указал, что многие представители европейской политической элиты «сошли с ума» и пытаются сохранить власть, несмотря на экономические трудности.

Володин подчеркнул, что Европа находится в экономическом кризисе, о чем свидетельствуют данные по ВВП за прошлый год, а также отметил, что Германия находится в рецессии уже полтора года, экономика Австрии и Италии в плачевном состоянии, а промышленное производство во Франции падает.

«Для того чтобы сохранить личную власть, Макрону, Стармеру, Зеленскому, Туску нужна война на Украине. Под предлогом обеспечения безопасности европейских стран. Но на самом деле они защищают себя. Это касается также институтов Евросоюза», – отметил он.

«Спасает себя и Макрон. У него истерика... Заявление Макрона о необходимости начать дискуссию об использовании ядерного оружия и продолжении войны – путь к большой трагедии», – подчеркнул Володин.

Спикер Госдумы также оценил отношения Европы с США. По его мнению, приход к власти Дональда Трампа стал неожиданностью для европейцев, которые поддерживали прежнего президента Джо Байдена.

Он также предположил, что если республиканцы захотят удержать власть в США, им придется выиграть следующие выборы.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности России к честному диалогу по украинскому кризису, подчеркнув необходимость учета всех первопричин конфликта.

Накануне советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц сообщил о переговорах с Украиной по поводу места и даты возможных мирных переговоров, выразив уверенность в достижении мира.