Европейские политики продолжают относятся к проблемам по принципу «как бы так сделать, чтобы ничего не делать?» Но если раньше такой подход был опасен только для самой Европы, то теперь он угрожает международной стабильности.0 комментариев
Лавров сообщил о готовности России к честному диалогу по Украине
Лавров заявил о готовности России к честному диалогу с учетом первопричин конфликта на Украине
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о готовности России к честному диалогу по украинскому кризису, подчеркнув необходимость учета всех первопричин конфликта.
Лавров заявил, что Россия готова к честным переговорам по вопросу конфликта на Украине, учитывая все первопричины кризиса, передает ТАСС.
Он отметил, что Москва не намерена судить о длительности приостановки военной помощи Вашингтона Киеву. Лавров подчеркнул, что Россия всегда была открыта к переговорам и стремится к миру.
Министр особо отметил, что недавняя пауза США в предоставлении военной помощи Киеву, включая разведывательную информацию, подтверждает участие стран Запада в украинском конфликте. Он подчеркнул, что без помощи западных стран, таких как США, Британия, Франция и Германия, Украина не могла бы использовать технологии для запуска дальнобойных ракет по российской территории.
Также Лавров упомянул, что Россия приветствовала мирную позицию администрации президента США. В отличие от администрации Джо Байдена, Трамп заявил о своем желании мира, а не войны.
Ранее глава ЦРУ Джон Рэтклифф сообщил, что США временно приостановили обмен разведданными с Украиной.
В Пентагоне сообщили, что приостановка поставок Украине всех видов военной помощи США началась с 2.00 мск вторника.
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