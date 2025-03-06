  • Новость часаВласти США намерены лишить статуса беженца более 240 тыс. украинцев
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    Чем ответит Европа на агрессивный призыв Макрона
    Эксперт объяснила переговоры США с Порошенко и Тимошенко
    Путин назначил посла России в США
    Ненавистники Маска в США начали сжигать зарядные станции Tesla
    Бойцы Енакиевско-Дунайской бригады освободили Андреевку в ДНР
    ЕС нашел способ обойти вето Венгрии для сохранения поддержки Украины
    Кремль заявил о неприемлемости европейских военных на Украине
    Турция призвала Европу создать «центр силы»
    Эксперт: Франция с ядерным оружием похожа на слепого безрогого носорога
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Ничтожество Европы стало угрожающим

    Европейские политики продолжают относятся к проблемам по принципу «как бы так сделать, чтобы ничего не делать?» Но если раньше такой подход был опасен только для самой Европы, то теперь он угрожает международной стабильности.

    0 комментариев
    Владимир Добрынин Владимир Добрынин «Безумство» Трампа как продолжение «управляемого хаоса» Байдена

    Дональд Трамп, вопреки своим демонстративным установкам фактически продолжает проводить в жизнь методику организованного хаоса, активно внедрявшуюся командой Джо Байдена. Разве что эпатажа в нынешнем случае побольше.

    4 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему украинские президенты всегда против федерализации

    Основываясь на ложных националистических доктринах и личных интересах, украинские президенты отказывались признать реальность, что столь разные земли и люди с диаметрально противоположными взглядами на историю и нравственные ценности не могут сосуществовать в рамках жестко унитарного государства.

    29 комментариев
    6 марта 2025, 13:32 • Новости дня

    Лавров сообщил о готовности России к честному диалогу по Украине

    Лавров заявил о готовности России к честному диалогу с учетом первопричин конфликта на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о готовности России к честному диалогу по украинскому кризису, подчеркнув необходимость учета всех первопричин конфликта.

    Лавров заявил, что Россия готова к честным переговорам по вопросу конфликта на Украине, учитывая все первопричины кризиса, передает ТАСС.

    Он отметил, что Москва не намерена судить о длительности приостановки военной помощи Вашингтона Киеву. Лавров подчеркнул, что Россия всегда была открыта к переговорам и стремится к миру.

    Министр особо отметил, что недавняя пауза США в предоставлении военной помощи Киеву, включая разведывательную информацию, подтверждает участие стран Запада в украинском конфликте. Он подчеркнул, что без помощи западных стран, таких как США, Британия, Франция и Германия, Украина не могла бы использовать технологии для запуска дальнобойных ракет по российской территории.

    Также Лавров упомянул, что Россия приветствовала мирную позицию администрации президента США. В отличие от администрации Джо Байдена, Трамп заявил о своем желании мира, а не войны.

    Ранее глава ЦРУ Джон Рэтклифф сообщил, что США временно приостановили обмен разведданными с Украиной.

    В Пентагоне сообщили, что приостановка поставок Украине всех видов военной помощи США началась с 2.00 мск вторника.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, насколько достоверна информация о паузе в обмене разведданными с Украиной и как это повлияет на ход СВО

    5 марта 2025, 21:57 • Новости дня
    В США заявили о пересмотре всех отношений с Украиной

    Уолтц заявил, что США пересматривают все аспекты отношений с Украиной

    В США заявили о пересмотре всех отношений с Украиной
    @ Annabelle Gordon/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Соединенные Штаты пересматривают все аспекты своих отношений с Украиной, сообщил помощник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц.

    Уолтц, отвечая на вопрос о том, по-прежнему ли остается приостановленной передача Вашингтоном Киеву разведывательной информации, заявил, что США в настоящее время пересматривают все свои отношения с Украиной, передает ТАСС.

    Уолтц также сообщил о переговорах с Украиной по поводу места и даты возможных мирных переговоров, выразив уверенность в достижении мира.

    Ранее глава ЦРУ Джон Рэтклифф сообщил, что США временно приостановили обмен разведданными с Украиной. Fox News и Bloomberg со ссылкой на Пентагон сообщили о том, что Вашингтон приостановил всю военную помощь Украине.

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    5 марта 2025, 22:23 • Новости дня
    Sky News: США развернули самолеты с оружием для Киева в воздухе

    Sky News: США приказали развернуть в воздухе самолеты с оружием для Украины

    Sky News: США развернули самолеты с оружием для Киева в воздухе
    @ US DOD/EYEPRESS/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    США приняли решение вернуть самолеты с военной техникой для Киева после приказа о приостановке помощи Украине, сообщил телеканал Sky News.

    Источник телеканала сообщил, что самолеты США, несущие вооружение для Киева, были вынуждены развернуться в воздухе после получения приказа о приостановке военной помощи Украине. Это произошло в период, когда Соединенные Штаты активно перебрасывали военную технику на Украину, передает RT.

    Ранее телеканал CNN сообщал, что запасы ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot могут закончиться на Украине за несколько недель после решения президента США остановить военную помощь Киеву.

    Корреспондент журнала Economist Оливер Кэрролл заявил, что США отключили Украине системы предупреждения о воздушных атаках и целеуказания для ракетных систем HIMARS.

    Помощник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что Соединенные Штаты пересматривают все аспекты своих отношений с Украиной.

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    6 марта 2025, 14:58 • Видео
    Зеленскому пора «ответить за шмот»

    Конфликт между Вашингтоном и Киевом затронул даже внешний вид Владимира Зеленского. Его публичный имидж давно вызывает вопросы, а теперь стал реальной причиной раздражения для спонсоров со стороны. Что с ним не так?

    Коментарии (0)
    6 марта 2025, 05:55 • Новости дня
    США признали конфликт на Украине прокси-войной с Россией

    Госсекретарь США назвал конфликт на Украине прокси-войной между США и Россией

    США признали конфликт на Украине прокси-войной с Россией
    @ Aaron Schwartz/ Keystone Press/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Госсекретарь США Марко Рубио в эфире Fox News заявил, что конфликт на Украине является прокси-войной между США и Россией, подчеркнув необходимость его завершения.

    Рубио отметил, что США активно поддерживают Украину в этом конфликте, в то время как Россия стоит на другой стороне, передает ТАСС.

    Он подчеркнул важность как можно скорее положить конец этой прокси-войне, учитывая угрозы, которые она несет для глобальной безопасности. Рубио акцентировал внимание на том, что конфликт происходит между странами, обладающими ядерным оружием, что делает ситуацию особенно опасной.

    Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что капитуляция киевского режима является лишь вопросом времени, подчеркнув катастрофические потери украинской армии и роль конфликта как прокси-войны НАТО против России.

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    5 марта 2025, 23:49 • Новости дня
    Российские войска вышли на окраины Вольного Поля

    Российские войска вышли на окраины села на стыке ДНР, Запорожской и Днепропетровской областей

    Российские войска вышли на окраины Вольного Поля
    @ Shatokhina Natalia/ News.ru/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Передовые отряды группировки «Восток» достигли окраин села Вольное Поле, расположенного на стыке Запорожской области, ДНР и Днепропетровской области Украины, где начались бои за его освобождение.

    Российские войска группировки «Восток» подошли к окраинам села Вольное Поле, сообщает РИА «Новости». Село расположено на стыке границ российских регионов: Запорожской области и ДНР с Днепропетровской областью Украины.

    По словам председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова, войска достигли этого населенного пункта после освобождения соседнего села Привольное. Оба этих села находятся на западе Донецкой Народной Республики (ДНР).

    «Наши войска после освобождения Привольного продвинулись вперед и вошли на окраины села Вольное Поле. За его освобождение начались бои», – отметил Рогов. Он добавил, что Вольное Поле находится в пяти километрах от границы с Днепропетровской областью Украины.

    Рогов также сообщил, что боевые действия уже идут на высотах севернее Вольного Поля, где расположены ключевые опорные пункты боевиков ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы активизировали боевые действия на границе ДНР и Запорожья, ведя наступление в районах населенных пунктов Вольное поле, Днепроэнергия и Веселое.

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    5 марта 2025, 22:16 • Новости дня
    Военкома из Ивано-Франковска оштрафовали за мобилизацию россиянина

    Украинский военком незаконно мобилизовал россиянина и получил штраф 17 тыс. гривен

    Tекст: Максим Попов

    Суд в Ивано-Франковске оштрафовал сотрудника ТЦК за незаконную мобилизацию гражданина России, который не подлежал призыву на службу, сообщило «Захид.нет».

    По информации издания, в Ивано-Франковской области сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК) незаконно мобилизовал гражданина России, передает ТАСС. Инцидент произошел 6 февраля, когда местный военком, зная, что у мужчины нет украинского гражданства и он не подлежит призыву, направил его на военно-врачебную комиссию.

    После прохождения комиссии россиянин был поставлен на воинский учет и включен в списки мобилизованных для отправки в воинскую часть. Однако невеста мобилизованного обратилась в прокуратуру, что привело к судебному разбирательству. Как итог, на военкома был составлен административный протокол за превышение служебных полномочий, и суд назначил ему штраф в размере 17 тыс. гривен, что эквивалентно 408 долларам по нынешнему курсу.

    На судебное заседание военком не явился, однако он подал заявление о признании вины. Издание не сообщает о дальнейшей судьбе мобилизованного россиянина.

    До этого газета ВЗГЛЯД написала, как в Харькове украинский военком сбил велосипедиста и отправил его в армию.

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    6 марта 2025, 10:35 • Новости дня
    ЕС нашел способ обойти вето Венгрии для сохранения поддержки Украины

    Bloomberg: ЕС нашел способ обойти вето Венгрии для сохранения поддержки Украины

    ЕС нашел способ обойти вето Венгрии для сохранения поддержки Украины
    @ Geert Vanden Wijngaert/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Евросоюз разработал стратегии, позволяющие обойти вето Венгрии для поддержки Украины и инвестиций в оборону, чтобы ответить на изменения в политике США, пишет Bloomberg.

    По данным издания, в ЕС разработали стратегии, позволяющие обойти Венгрию, чтобы поддержать Украину и укрепить оборонную промышленность, передает Bloomberg.

    На встречах ЕС обсуждаются инициативы, не требующие согласия всех стран-членов. Предложено выделить 150 млрд евро в виде новых кредитов и расширить финансовые возможности для оборонных расходов.

    Европейские страны ведут переговоры о создании коалиции, которая сможет действовать без поддержки Венгрии.

    Дипломаты подчеркивают, что задача требует более радикальных мер. Также обсуждается возможность мобилизации сотен миллиардов евро через совместные займы, что вызывает противостояние премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

    По словам Катажины Писарской, председателя Варшавской конференции по безопасности, ЕС планирует применить коалиционную схему для обхода Будапешта.

    Проблема взаимодействия с Венгрией приобретает экзистенциальный характер для ЕС, отмечает агентство.

    Ранее дипломаты Евросоюза выразили обеспокоенность газете Politico возможным срывом саммита из-за позиции Венгрии и поддерживающих ее стран по Украине. До этого ЕС приостановил разработку нового пакета военной помощи для Украины на сумму 20 млрд евро после вето Венгрии.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, сумеет ли ЕС продолжить поддержку ВСУ в прежних объемах и как Британия с Францией смогут «продавить» несогласных с помощью Украине игроков.

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    5 марта 2025, 21:51 • Новости дня
    Economist: США отключили Украине системы целеуказания для HIMARS
    Economist: США отключили Украине системы целеуказания для HIMARS
    @ IMAGO/piemags/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Корреспондент журнала Economist Оливер Кэрролл заявил, что США отключили Украине системы предупреждения о воздушных атаках и целеуказания для ракетных систем HIMARS.

    Сообщение о прекращении предоставления данных было опубликовано корреспондентом журнала Economist Оливером Кэрроллом в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает РИА «Новости». Как пишет журналист, Америка приняла решение отключить ключевую линию связи, через которую Украина получала информацию о воздушных атаках, и целеуказания для систем HIMARS.

    Кэрролл уточнил, что отключение произошло в 14:00 по киевскому времени (15:00 мск). Он добавил, что Украина теперь лишена возможности получать в реальном времени информацию для осуществления дальних ударов.

    Ранее США временно приостановили обмен разведданными с Украиной, о чем заявил глава ЦРУ Джон Рэтклифф. Также сообщалось, что американские власти запретили британским службам передавать Украине разведданные на фоне позиции Зеленского.

    Военный эксперт Василий Кашин в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что для Украины окажется критичным, если США перестанут делиться данными спутниковой разведки и запретят это делать европейским партнерам. По его словам, такой шаг приведет к резкому сокращению числа и эффективности украинских дальних ударов.

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    6 марта 2025, 12:24 • Новости дня
    Эксперт объяснила переговоры США с Порошенко и Тимошенко о выборах на Украине

    Политолог Шеслер: США создают пул кандидатов в президенты Украины за спиной Зеленского

    Эксперт объяснила переговоры США с Порошенко и Тимошенко о выборах на Украине
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Белый дом посылает сигнал Киеву, что Владимир Зеленский должен уйти с политической арены. Вашингтон создает для потенциальных президентских выборов свой пул кандидатов, которые будут более сговорчивыми в диалоге с командой американского лидера Дональда Трампа, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее стало известно о тайных переговорах США по выборам с оппонентами Зеленского.

    «В американском обществе серьезно растет негативное отношение лично к Владимиру Зеленскому. В самых популярных подкастах потоком идет разоблачение коррупции, демонстрируются картинки жесткой «бусификации», Киев обвиняют в нарушении прав человека», – пояснила политолог Лариса Шеслер.

    «Так американское общество готовится к тому, что Зеленский и его сторонники неприемлемы не только для России, но и для США. А поскольку скамейка запасных в украинской политике не слишком велика, Вашингтон постепенно реанимирует таких давно ушедших персонажей, как экс-премьер Юлия Тимошенко или бывший президент Петр Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)», – указала собеседница.

    «Белый дом пытается найти с ними общий язык и выяснить, насколько перспективно будет их участие в потенциальных выборах. Это все говорит о том, что США делают ставку на смену власти на Украине и намереваются убрать Зеленского с политической арены», – продолжила она.

    «Порошенко и Тимошенко куда сговорчивей и послушнее, чем Зеленский. Они знают свое место, четко понимают иерархию и не посмеют поднять голос на Трампа или вице-президента Джей Ди Вэнса. Так что на данном этапе любой из них более приемлем для Белого дома», – подчеркнула аналитик.

    «Тимошенко, к слову, в глазах американцев имеет имидж последовательного борца с коррупцией, а у Порошенко богатый опыт на международном уровне. Ничего из этого у Зеленского нет. К тому же у них есть мощные политические силы, структуры для обеспечения выборов, партийные организации, активисты. Впрочем, от партии «Европейская солидарность» на выборы может пойти не Порошенко, а бывший главком ВСУ Валерий Залужный, у которого практически нет негативного репутационного шлейфа», – допускает спикер.

    «Стоит также отметить: сам факт обнародования информации об этих тайных переговорах является сигналом нынешним украинским властям, что ими недовольны все в США, а речь о прощении не идет. Однако несмотря на низкий рейтинг Зеленского, у него есть ресурсы для переизбрания даже в условиях тотального контроля за избирательной кампанией. Поэтому Вашингтону нужно его додавить, чем он и занимается», – резюмировала политолог.

    Ранее сообщалось, что Белый дом провел секретные обсуждения о возможных президентских выборах на Украине с оппонентами Зеленского, включая Тимошенко и Порошенко. Вашингтон уверен, что Зеленский не сможет набрать достаточное количество голосов, главным образом из-за утомленности украинцев от продолжающихся боевых действий и общественного недовольства коррупцией, пишет Politico.

    В свою очередь американский сенатор Линдси Грэм (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) раскритиковал Зеленского за отказ уйти в отставку после встречи с президентом США. В ответ украинский политик заявил, что уйдет со своего поста в «обмен» на членство Украины в НАТО, поскольку тогда посчитает «свою миссию» выполненной, сообщает Sky News. «Но заменить меня будет непросто, потому что недостаточно просто провести выборы. Нужно помешать мне в них участвовать, а это немного сложнее», – добавил он.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Вашингтон ищет способ отсечь Зеленского от президента Франции Эммануэля Макрона и премьера Британии Кира Стармера.

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    5 марта 2025, 21:34 • Новости дня
    Объявлены сроки исчерпания запасов ракет Patriot на Украине без поставок США

    CNN: Киеву грозит дефицит ракет для Patriot через несколько недель без поставок США

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские власти могут столкнуться с нехваткой ракет для зенитных комплексов Patriot уже в ближайшие недели, если не будет новых поставок от США, передает CNN.

    Как сообщает CNN, запасы ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot в Киеве могут истощиться в течение нескольких недель, если не будут осуществлены новые поставки из США. Украинский чиновник отметил, что в настоящее время нет альтернативы, способной заменить комплексы Patriot. Однако точное количество оставшихся ракет для американских комплексов по-прежнему неясно.

    Телеканал CNN подчеркивает, что отсутствие ясности в вопросе о запасах ракет вызывает обеспокоенность среди украинских властей. Комплексы Patriot играют ключевую роль в обороне Киева, и их утрата может значительно ослабить обороноспособность Украины.

    По данным CNN, Киев остается в ожидании решений Вашингтона о дальнейшем снабжении ракетами для комплексов, которые являются одной из основных систем ПВО страны. Между тем, отсутствие четкого ответа со стороны США может стать серьезным вызовом для украинской обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, советник польского министра обороны генерал Мечислав Бенек считает, что без помощи США Украине хватит оружия на два месяца, при этом наибольшие проблемы возникнут с запасами ракет для системы Patriot.

    Приостановка поставок американского вооружения и боеприпасов Украине может увеличить число жертв среди украинских военных из-за невозможности поддерживать эффективную оборону против атакующих сил. ВСУ совместно с союзниками начали искать замену американским системам ПВО на фоне встречи Трампа с Зеленским.

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    6 марта 2025, 04:17 • Новости дня
    ОДКБ предложила «варианты» при отправке военных ЕС на Украину

    ОДКБ готова предложить варианты помощи при отправке военных контингентов ЕС на Украину

    ОДКБ предложила «варианты» при отправке военных ЕС на Украину
    @ Petrov Sergey/ News.ru/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Организация Договора о коллективной безопасности готова предложить различные варианты помощи, если Евросоюз решит отправить военные контингенты на Украину, заявил генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.

    Тасмагамбетов отметил, что в европейских столицах регулярно обсуждают возможность отправки военных контингентов на Украину, но до сих пор такие контингенты там официально не появились. Он подчеркнул, что потенциальная отправка войск может создать опасную ситуацию в регионе, сообщили «Известия».

    «При появлении таких рисков ОДКБ будет готова предложить разные варианты помощи в рамках предусмотренных уставными документами организации и, разумеется, одобренных всеми государствами-членами», – заявил Тасмагамбетов.

    Генсек также выразил сомнения, что население Евросоюза поддержит решение о развертывании своих военных на Украине. Он добавил, что даже участие контингентов в полицейских или наблюдательных миссиях может стать бременем для европейского общества.

    Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о готовности отправить британские войска и самолеты на Украину для участия в миссиях с международной поддержкой.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Швеция и Канада не исключили возможность отправки войск на Украину, а Лондон и Париж решили предложить США создать группу стран «Европа-плюс» для размещения миротворцев на Украине и обеспечения гарантий безопасности.

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    5 марта 2025, 16:20 • Новости дня
    Уолтц: США обсуждают с Украиной место и дату мирных переговоров

    Tекст: Валерия Городецкая

    Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц сообщил о переговорах с Украиной по поводу места и даты возможных мирных переговоров, выразив уверенность в достижении мира.

    Уолтц заявил в интервью телеканалу Fox News, что американская администрация ведет обсуждение с Украиной о проведении возможных мирных переговоров, передает РИА «Новости». Он отметил, что рассматриваются вопросы о месте и дате, а также составе команд для участия в переговорах.

    Советник американского лидера подчеркнул, что это является позитивным шагом к началу переговоров, целью которых будет достижение мира.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее сообщила, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине на данный момент не проводятся.

    Она также заявила, что по итогам встреч между Россией и США наметились определенные развязки, хотя ряд вопросов остается нерешенным.

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    6 марта 2025, 07:29 • Новости дня
    США тайно обсудили выборы на Украине с оппонентами Зеленского

    Politico: США тайно обсудили с оппонентами Зеленского выборы на Украине

    США тайно обсудили выборы на Украине с оппонентами Зеленского
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Белый дом провел секретные обсуждения о выборах на Украине с оппонентами Владимира Зеленского, включая экс-премьера Юлию Тимошенко и членов партии бывшего главы государства Петра Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

    Американские чиновники Белого дома провели тайные переговоры с рядом оппонентов Зеленского, в числе участников обсуждений были Тимошенко и Порошенко, передает РИА «Новости».

    По информации издания, переговоры касались возможности проведения срочных президентских выборов на Украине.

    Вашингтон уверен, что Зеленский не сможет набрать достаточное количество голосов, главным образом из-за утомленности украинцев от продолжающихся боевых действий и общественного недовольства коррупцией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский сенатор Линдси Грэм (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) раскритиковал главу Зеленского за отказ уйти в отставку после встречи с президентом США. Зеленский ответил на призывы уйти в отставку, подчеркнув, что решение об этом могут принять исключительно граждане Украины, а не зарубежные политики.

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    5 марта 2025, 17:18 • Новости дня
    Слова Трампа о переходе Панамского канала под контроль США назвали ложью

    Глава Панамы Мулино отверг заявление Трампа о контроле США над Панамским каналом

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Панамы Хосе Рауль Мулино категорически отверг утверждения Дональда Трампа о передаче Панамского канала под контроль США, назвав эти слова ложью и оскорблением.

    Президент Панамы Хосе Рауль Мулино заявил, что слова Дональда Трампа о возвращении контроля США над Панамским каналом являются ложью, передает РИА «Новости». Мулино подчеркнул, что Панамский канал не находится в процессе передачи под контроль США и что это даже не обсуждалось с американским госсекретарем Марко Рубио.

    Он добавил, что сотрудничество между Панамой и США основывается на четких договоренностях по взаимным интересам и что канал останется панамским. По его словам, заявления Трампа о передаче канала под контроль США оскорбляют честь и достоинство Панамы.

    Ранее Трамп в своей инаугурационной речи заявил о намерении вернуть контроль над каналом в условиях якобы возросшего влияния Китая в регионе. После визита госсекретаря Марко Рубио в Панаму 2 февраля Мулино сообщил, что Панама не будет продлевать меморандум с Китаем по инициативе «Один пояс, один путь».

    Вице-президент Панамского канала Борис Морено отметил, что Китай не участвует в управлении каналом, а заявления Трампа связаны с деятельностью двух портов, что не связано с управлением каналом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство решило отменить сборы за проход своих судов через Панамский канал для американского правительства, что позволит США ежегодно экономить миллионы долларов; президент Панамы Хосе Рауль Мулино пригласил министра обороны США Пита Хегсета посетить Панаму для обсуждения вопросов безопасности и защиты Панамского канала от внешних угроз.

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    6 марта 2025, 13:23 • Новости дня
    Лавров указал на нервозность слов Макрона о недопустимости капитуляции Украины
    Лавров указал на нервозность слов Макрона о недопустимости капитуляции Украины
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Министр иностранных дел Сергей Лавров охарактеризовал заявления президента Франции Эммануэля Макрона по украинскому кризису как «пространные и довольно нервозные».

    По его словам, заявления французского лидера были пространными и довольно нервозными, передает ТАСС.

    Лавров подчеркнул, что между «стратегическим поражением России» и капитуляцией Украины существует большая дистанция. Он выразил надежду, что западной стороне удастся преодолеть эту дистанцию. Ранее в обращении к французской нации президент республики Эммануэль Макрон заявил, что «мир не может быть достигнут капитуляцией Украины».

    Министр сделал это заявление на пресс-конференции, проходившей после переговоров с главой МИД Зимбабве Амоном Мурвирой.

    Лавров также отметил важность совместных дипломатических усилий для урегулирования международных конфликтов.

    Ранее спикер МИД Мария Захарова назвала президента Франции Эммануэля Макрона «атомным Оле-Лукойе» за попытки раскрыть ядерный зонтик над Европой и упрекнула в противоречивых заявлениях по Украине.

    Напомним, Макрон заявил, что начнет обсуждения с союзниками о возможности принять страны Европы под защиту французских сил ядерного сдерживания по призыву Фридриха Мерца. Президент Франции объявил о планах по отправке европейского контингента на Украину.

    Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо предупредил, что агрессивная риторика Макрона ведет к эскалации и конфликту с Россией.

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    6 марта 2025, 10:15 • Новости дня
    Путин назначил Дарчиева послом России в США
    Путин назначил Дарчиева послом России в США
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин назначил Александра Дарчиева, ранее возглавлявшего департамент Северной Атлантики МИД России, новым российским послом в США и постоянным наблюдателем при Организации американских государств.

    На официальном сайте правовой информации указано, что глава государства подписал указ о назначении Дарчиева на пост чрезвычайного и полномочного посла России в Соединенных Штатах Америки.

    Он также будет исполнять обязанности постоянного наблюдателя Российской Федерации при Организации американских государств в Вашингтоне.

    В конце февраля США одобрили назначение Дарчиева новым послом России в Вашингтоне. Госдеп сообщил об обсуждении представителями России и США в Стамбуле шагов по нормализации работы дипмиссий.

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