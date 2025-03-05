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    5 марта 2025, 20:00 • В мире

    США повышают уязвимость Украины

    С какими проблемами столкнутся ВСУ без разведданных США

    США повышают уязвимость Украины
    @ Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/REUTERS

    Tекст: Анастасия Куликова

    США поставили на паузу обмен разведданными с Украиной. Из утечек в западных СМИ следует, что это ограничит способность ВСУ наносить дальнобойные удары, а также скажется на оборонительных способностях противника. Насколько достоверна эта информация и как подобная пауза повлияет на ход СВО?

    США больше не предоставляют Украине разведывательные данные, пишет Financial Times со ссылкой на источники. При этом Вашингтон продолжает передавать информацию о России и Украине ближайшим союзникам, включая Британию. Позже сообщения о «паузе» в передаче данных Украине подтвердил директор ЦРУ Джон Рэтклифф.

    Спустя время источники Sky News сообщали, что запрет носит «избирательный» характер и лишает ВСУ возможностей для дальнобойных ударов. Однако к вечеру четверга другие источники Sky News уточнили, что запрет коснулся всех данных разведки.

    До того Daily Mail писала, что США якобы запретили Британии передавать американские разведданные Украине. Запрет затрагивает Центр правительственной связи Британии, а также разведывательные агентства и разведывательные подразделения Министерства обороны королевства.

    При этом ранее на этой неделе США, похоже, прекратили военные поставки Украине, что было связано с публичным скандалом между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. И хотя позже Зеленский заявил о своем «сожалении», на позицию Белого дома это не повлияло. По этой же причине ЕС предпринимает попытки заменить Америку на украинском поле боя.

    Что касается систем разведки и целеуказания, то, как писала ранее газета ВЗГЛЯД, группировка военных спутников США насчитывает более 400 аппаратов, в том числе несколько десятков разведывательных. У Евросоюза и НАТО спутников намного меньше. У Украины – ни одного, поэтому ВСУ полностью зависят от поступающей от Запада развединформации, которая дешифруется в спеццентрах обработки данных.

    В США это National Geospatial-Intelligence Agency (NGA), во Франции Centre d'Expertise de la Défense (CED), в Великобритании Defence Intelligence Organisation. Существуют также натовские структуры под названием NATO Communications and Information Agency (NCIA), Allied Joint Force Command и Allied Command Operations (ACO), которые обрабатывают и анализируют данные для поддержки военных операций. Все центры связаны между собой дублированными линиями цифровой связи. И все они до последнего момента работали в интересах ВСУ.

    Таким образом, если исходить из того, что западные СМИ и ЦРУ сообщают правдивую информацию об ограничении обмена разведданными с Украиной, то это требует особого внимания, считает Василий Кашин, военный эксперт, директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ.

    Он напомнил, что ранее западные СМИ сообщали о наличии на территории Украины центров, где работают американские специалисты. «В задачи подобных структур входила обработка сведений, обмен данными, проведение совместных операций, среди которых планирование применения ударных беспилотников вглубь России», – детализировал собеседник.

    Американские советники присутствуют также в СБУ и, вероятно, в военной разведке Украины, добавил эксперт. «Соединенные Штаты не только передают информацию Украине, но и используют страну для ведения разведки в отношении России. Вашингтон пользуется родственными связями между украинцами и россиянами, а также наличием в бывшей советской республике многочисленных кадров со знанием русского языка и культуры», – рассуждает Кашин.

    «Полностью остановить такое сотрудничество представляется сложным процессом. Однако Америка, судя по всему, начала перекрывать наиболее чувствительные и важные каналы обмена данными, а также запрещать своим младшим союзникам без специфического разрешения делиться сведениями с украинским руководством. Это касается в том числе и Британии, которая сотрудничает с Украиной через Центр правительственной связи», – допускает аналитик.

    Потенциальное ограничение по разведданным может стать критичным для Киева и иметь серьезные последствия, продолжил Кашин. Так, по его оценкам, ударом для киевского руководства станет, если США перестанут делиться с ними данными спутниковой разведки и запретят это делать европейским партнерам. «Это приведет к резкому сокращению числа и эффективности украинских дальних ударов», – считает эксперт.

    Он объясняет: противник на основе американской информации о расположении российских радиолокационных станций и зенитно-ракетных комплексов прокладывает достаточно сложные маршруты для беспилотников. «Без подобной помощи со стороны союзников ВСУ фактически ослепнут. Спутник – это главный источник информации для ВСУ», – акцентировал аналитик.

    Кашин напомнил, что американские космические системы ведут наблюдение за аэродромами базирования стратегической авиации России. Также осуществляется радиоэлектронная разведка и патрулирование вдоль границ РФ. «Все это играет важную роль в оценке ситуации. Без информирования со стороны США или той же Британии противник начнет пропускать российские удары», – пояснил спикер.

    Кроме того, под ограничения Штатов может попасть передача данных киберразведки, считает специалист. Наконец, Киев, вероятно, лишится информации от американских агентурных источников, которыми не смогут делиться Британия и другие партнеры.

    «Так или иначе, разведданные имеют огромное значение для боевых действий. Благодаря этому противник может обладать данными о российских силах, планировать удары и своевременно реагировать на атаки со стороны ВС РФ. Лишившись таких возможностей, ВСУ столкнутся с серьезными последствиями. В результате заметно изменится динамика боевых действий», – считает Кашин.

    Несколько иной точки зрения придерживается Андрей Клинцевич, глава Центра изучения военных и политических конфликтов. По его мнению,

    приостановка обмена разведданными между американской и украинской сторонами не означает «полного выключения возможностей» ВСУ, так как противник получает информацию также от стран ЕС и НАТО.

    «Да, силы и ресурсы, которыми обладают Британия и Франция, не заместят Украине в полной мере американскую помощь в области разведки. Но они могут, например, делиться своими спутниковыми снимками. Поэтому офис Зеленского начнет активнее сотрудничать с европейскими союзниками», – рассуждает Клинцевич.

    Впрочем, украинские власти все же столкнутся с рядом проблем. В частности, речь может идти об ограничении услуг специальной американской программы Palantir, а также о более медленном обновлении данных. Кроме того, беспилотникам ВСУ, вероятно, придется летать по «старым маршрутам», спланированным еще при поддержке США. Это приведет к тому, что украинские «птички» будут чаще сбиваться.

    «Если Украина лишится информации о комплексах ПВО, развернутых в глубине территории России, то противник вряд ли перестанет запускать БПЛА. Но процент их поражения станет еще выше. Однако кардинальных изменений, как и того, что у киевских властей все развалится, ждать пока не стоит», – считает эксперт.

    «Более того, на мой взгляд, взятая США "пауза" означает, что, как только Зеленский выполнит условия Трампа, как только они подпишут сделку по редкоземельным металлам, принятые Вашингтоном решения откатятся назад. Поэтому стратегия ВС России в конфликте не меняется», – заключил Клинцевич.

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