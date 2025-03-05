Украинское общество и, тем более, его «творческая элита» сами себя довели до состояния, близкого к безумию. Пытаясь искоренить русский язык, они ввергли свою страну и свой народ в глубочайший провинциализм, по сути, отказавшись от всех предыдущих достижений украинской же культуры.28 комментариев
США запретили Британии делиться разведданными с Украиной
США запретили Великобритании передавать Украине американские разведданные
Американские власти запретили британским службам передавать Украине разведданные на фоне позиции Зеленского.
Соединенные Штаты запретили Великобритании передавать Украине американские разведданные, сообщает ТАСС, ссылаясь на публикацию газеты The Daily Mail. Это решение принято в контексте реакции на позицию президента Украины Владимира Зеленского. В результате все британские разведслужбы и военные подразделения получили соответствующий приказ.
К числу организаций, попавших под запрет, относятся Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), а также шпионские агентства и разведывательные подразделения министерства обороны. Теперь они не могут делиться американскими данными с Украиной до получения дальнейшего распоряжения.
Кроме того, газета The Daily Mail сообщает, что США намерены усиленно контролировать процесс передачи своих разведданных Украине. Это будет осуществляться через агентства, базирующиеся в Киеве, что подчеркивает значимость данных мер контроля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина продолжает получать разведывательные данные от США, несмотря на заявления о приостановке военной помощи, в то время как хамство Зеленского угрожает Вооруженным силам Украины снятием с американского довольствия. В Европе ожидают вывода 20 тыс. американских военных.