США запретили Великобритании передавать Украине американские разведданные

Tекст: Дмитрий Зубарев

Соединенные Штаты запретили Великобритании передавать Украине американские разведданные, сообщает ТАСС, ссылаясь на публикацию газеты The Daily Mail. Это решение принято в контексте реакции на позицию президента Украины Владимира Зеленского. В результате все британские разведслужбы и военные подразделения получили соответствующий приказ.

К числу организаций, попавших под запрет, относятся Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), а также шпионские агентства и разведывательные подразделения министерства обороны. Теперь они не могут делиться американскими данными с Украиной до получения дальнейшего распоряжения.

Кроме того, газета The Daily Mail сообщает, что США намерены усиленно контролировать процесс передачи своих разведданных Украине. Это будет осуществляться через агентства, базирующиеся в Киеве, что подчеркивает значимость данных мер контроля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина продолжает получать разведывательные данные от США, несмотря на заявления о приостановке военной помощи, в то время как хамство Зеленского угрожает Вооруженным силам Украины снятием с американского довольствия. В Европе ожидают вывода 20 тыс. американских военных.