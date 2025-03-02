Washington Post: Европейские политики ждут вывода 20 тыс. американских военных из Европы

Tекст: Дмитрий Зубарев

Европейские политики обеспокоены возможным выводом 20 тыс. американских военнослужащих из Европы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post. По данным газеты, источники в дипломатических кругах утверждают, что это может произойти в ближайшее время. Европейские лидеры стремятся убедиться, что это решение не связано с договоренностями между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным.

Один из дипломатов НАТО отметил, что не удивится, если в какой-то момент американские войска, развернутые в условиях кризиса на Украине, вернутся на домашние базы в США. «Если они покинут Европу, это будет возвращением к нормальной жизни», – заявил дипломат.

Washington Post также указывает, что европейские лидеры опасаются, что вывод американских войск из Европы может стать частью более широкой сделки, в результате которой соседи России останутся уязвимыми до того, как европейские страны смогут укрепить свою оборону.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США сообщил, что Вашингтон примет решение о возможном выводе американских войск из Сирии, подчеркнув, что вмешательство в сирийские проблемы нецелесообразно; лидер США может запретить делиться разведданными с Украиной после перепалки; Пентагон решил наладить спецсвязь между ПРО в Девеселу и базами США в Европе.