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Пентагон решил наладить спецсвязь между ПРО в Девеселу и базами США в Европе
Пентагон планирует установить спецсвязь между ПРО в Девеселу и базами в Италии и Германии
Соединенные Штаты намерены инвестировать в спецсвязь между противоракетным комплексом в Румынии и другими базами в Европе, включая базы в Польше и Германии.
Соединенные Штаты анонсировали планы по развитию специальных телекоммуникационных каналов связи между противоракетным комплексом Aegis Ashore в Девеселу, Румыния, и другими американскими базами в Европе, передает ТАСС.
Данный проект будет реализован через агентство оборонных информационных систем Министерства обороны США, отвечающее за установление и безопасность таких линий связи.
Согласно информации Радио Румынии, новые коммуникации планируется соединить с базами в Каподичино, Италия, и Висбаденом, Германия. На базе в Польше, где недавно также были установлены элементы ПРО, планируется провести аналогичные линии связи.
Напомним, американские власти начали строить хранилище для ядерного оружия на базе в Британии. Между тем Франция рассматривает возможность проведения ядерных маневров в Европе.
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, в отношениях США и России может произойти откат к периоду до Горбачева из-за нарастания напряженности.