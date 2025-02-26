Ядерный маневр Франции в Европе заставляет задуматься

Tекст: Евгений Крутиков

«Это не будет сложной процедурой, но направит мощный сигнал», – заявил источник газеты Тhe Daily Telegraph, говоря о возможном перемещении французского ядерного оружия в Германию.

По словам неназванного дипломата в Берлине, такие инициативы Парижа будут побуждать премьера Великобритании Кира Стармера идти на аналогичные шаги и делом доказать готовность Лондона обеспечивать безопасность Европы.

Сейчас Франция располагает тремя сотнями ядерных боезарядов, в том числе морского (большая часть) и воздушного базирования. Силы ядерного сдерживания Британии представлены четырьмя атомными стратегическими подводными лодками типа «Вэнгард», каждая из которых может нести 16 ядерных боеголовок.

Ранее министр обороны США Пит Хегсет заявлял, что «суровые стратегические реалии» не позволят США уделять первостепенное внимание безопасности Европы, и европейским странам надо тратить больше на оборону. Ведь американское военное присутствие в регионе может когда-нибудь закончиться.

По данным The Wall Street Journal, в ходе поездки в Европу на позапрошлой неделе Хегсет говорил о намерениях вывести из региона часть американских военнослужащих. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что после ухода большей части войск США из Восточной Европы на «старом континенте» может сложится новая конфигурация коллективной безопасности.

Сейчас на территории Германии на базе в Бюхеле складированы около 20 американских ядерных зарядов, там же находится эскадрилья немецких «Тайфунов». Это единственный вид боевого самолета в распоряжении ФРГ, который может нести ядерное оружие.

Ранее заряды целиком контролировались США, но десять лет назад была инициирована программа по обучению немецких пилотов. Это было революционным решением Вашингтона, поскольку Германия не может иметь доступ к ядерному оружия: по итогам Второй мировой войны ей это раз и навсегда запретили.

Доподлинно неизвестно, насколько далеко продвинулась программа по обучению немецких пилотов. Контроль за базой и зарядами все равно в руках США.

Французы также не могут предоставить немцам право распоряжаться своим ядерным оружием, в их случае это тоже пересмотр итогов Второй мировой и аннулирование Потсдамских соглашений. Но они никогда и не захотят, что бы там ни говорили источники, стоя под баннером «За европейское единство».

Как максимум речь может идти о передислокации на территорию ФРГ одной из двух французских эскадрилий стратегических бомбардировщиков – носителей ядерного оружия.

Французские ядерные силы состоят из эскадрилий EC 1/4 Gascogne и EC 2/4 La Fayette на авиабазе Сен-Дизье примерно в 190 км к востоку от Парижа. Это около 40 самолетов Rafal BF3 (двухместный истребитель-бомбардировщик), то есть примерно половина всего парка такого типа. Они снабжаются крылатыми ракетами воздушного базирования ASMPA с ядерной начинкой и дальностью до 500 км.

У французов около 50 таких ракет, включая те, которые необходимы для летных испытаний.

Есть еще одна специальная эскадрилья «Рафалей», расположенная на севере Франции. Она предназначена для использования на единственном французском авианосце «Шарль де Голль», но не находится на нем в постоянном режиме.

Все боеголовки хранятся в так называемых зданиях К на базе Сен-Дизье, и, возможно, на базах «Истр» и «Аворд». Последние две, скорее всего, используются как хранилища ракет для авианосца.

Учитывая небольшую дальность полета «Рафалей», ядерные возможности Франции весьма ограниченны, а передислокация части бомбардировщиков на территорию ФРГ в этом смысле мало что изменит.

Несколько лет назад французы заявляли, что могут вместе с Германией приступить к разработке потенциально ядерного самолета шестого поколения, но эти планы считаются перспективными не ранее 2035 года.

Самобытная французская ядерная программа тоже развивается ни шатко ни валко, а после ухода из Нигера, где добывался уран, находится под угрозой.

В ближайшем будущем обновиться может только ракета-носитель, уже есть наработки с увеличенной дальностью и сроком хранения.

Таким образом, возможная передислокация пары «Рафалей» на территорию Германии – не более чем риторический ход. Серьезной угрозы они не несут, скорее наоборот, становятся более уязвимыми.

Оснащение самолетов ядерными зарядами перед вылетом займет более суток, что окончательно дезавуирует потенциальные военные перспективы их использования.

Но даже если считать, что планы Парижа по передислокации носителей ядерного оружия на территорию Германии не более чем пустая риторика, придется признать: европейские страны активно включились в выработку планов по переформатированию структуры своей военной безопасности.

Пока эти планы выглядят декларативно и местами наивно, но процесс мышления запущен. Это новый вызов, с которым надо считаться. Идеи Трампа по сворачиванию дорогостоящего «американского зонтика» над Европой способны полностью поставить с ног на голову ту ситуацию, которая складывалась на континенте десятилетиями. Поэтому за развитием событий нужно пристально следить, по возможности его предугадывая.