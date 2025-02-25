The Daily Telegraph сообщила о возможном размещении Францией ядерных сил в Германии

Тhe Daily Telegraph: Франция угрожает разместить ядерные силы в Германии при выводе войск США

Tекст: Дмитрий Зубарев

Франция рассматривает возможность размещения в Германии самолетов, оснащенных ядерными боеприпасами, если США решат вывести своих военных из Европы, сообщает ТАСС со ссылкой на британскую газету The Daily Telegraph. Как сообщил неназванный французский чиновник, разместить на территории Германии несколько французских истребителей с ядерным вооружением не составит труда. Он также отметил, что этот шаг может стать «серьезным сигналом» для России.

Немецкие дипломаты, пожелавшие остаться анонимными, считают, что подобное действие Франции может спровоцировать Британию последовать их примеру. Это может усилить ядерное присутствие в регионе и изменить баланс сил в Европе. Такие меры могут быть восприняты как ответ на растущую необходимость укрепления обороны в условиях вероятного сокращения американского военного присутствия.

Издание также сообщает, что кандидат в канцлеры Германии от блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц, выступающий за независимость Европы от США, призывает Британию и Францию расширить использование своего ядерного арсенала для защиты региона.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген предположил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс может объявить о массовом выводе американских сил из Европы, призывая европейцев к самообеспечению в области безопасности. Министр обороны США Пит Хегсет заявил о необходимости для европейских лидеров взять на себя главную ответственность за безопасность Европы и увеличить расходы на оборону. Также США могут вывести войска из Балтии после переговоров с Россией.