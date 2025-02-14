Было в нем что-то такое, от чего сжималось сердце. Нет, не жалобное, а наоборот. Какая-то гордость. Он не ныл, а скорее рассказывал – что вот такая развалина, поэтому и не на фронте со всеми, что там от меня толку. Хотя, в общем, по возрасту ему уже воевать поздновато было.0 комментариев
Хойсген: США могут скоро объявить о выводе войск из Европы
Хойсген: Вице-президент США Вэнс может объявить о выводе американских сил из Европы
Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген предполагает, что вице-президент США Джей Ди Вэнс может объявить о массовом выводе американских сил из Европы, призывая европейцев к самообеспечению в области безопасности.
В интервью радиостанции Deutschlandfunk Хойсген сказал: «Я предполагаю, что сегодня вице-президент США также объявит, что большая часть войск США будет выведена из Европы, что Европа должна взять на себя задачи по своей защите», передает РИА «Новости».
Хойсген также подчеркнул, что на нынешней конференции станет «ясно как никогда», что европейцам следует полагаться на собственные силы в вопросах безопасности. «Настал час Европы… Мы должны делать больше для обороны», – добавил он.
Мюнхенская конференция по безопасности проходит с 14 по 16 февраля.
Ранее министр обороны США Пит Хегсет осудил критику стратегии США по переговорам с Россией касательно конфликта на Украине и предостерег Европу от попыток сделать Америку ответственной за ее оборону.
Как писала газета ВЗГЛЯД, шеф Пентагона Пит Хегсет заявил о необходимости для европейских лидеров взять на себя главную ответственность за безопасность Европы и увеличить расходы на оборону.