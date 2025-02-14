Семья – это наивысшая точка творческой реализации человека. А если человек – творец и созидатель и в этом открывается сама сущность человеческого, строительство, реализация себя как человека, то без семьи человек встает на путь той самой атомизации, то есть путь расчеловечивания.2 комментария
Хегсет: Европа не сможет превратить «Дядю Сэма» в «Дядю Сосунка»
Министр обороны США Пит Хегсет осудил критику стратегии США по переговорам с Россией касательно конфликта на Украине и предостерег Европу от попыток сделать Америку ответственной за ее оборону.
Хегсет заявил на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, что США не позволят Европе превратить «Дядю Сэма» в «Дядю Сосунка» (turn Uncle Sam into Uncle Sucker) и стать «простаком» для Америки в вопросах обороны, подчеркнув, что Европа должна нести основную ответственность за защиту своего континента, сообщает Reuters.
Ранее Хегсет, назначенный главой Пентагона 24 января, вызвал волну критики в Европе, заявив, что возвращение к границам Украины до 2014 года нереалистично, а вступление Украины в НАТО не рассматривается администрацией американсклого президента как решение для конфликта.
Европейские критики полагают, что эти заявления ослабляют позиции США в переговорах с Россией, предоставляя преимущество президенту РФ Владимиру Путину.
Хегсет пояснил свои слова, подчеркнув, что они отражают реальное положение на поле боя. Впрочем, он оставил возможность для американских уступок в ходе переговоров, включая поставки Украине и численность войск в Европе, отметив, что обсуждение будущего финансирования возможно.
Президенты России и США провели переговоры, после чего американские чиновники получили указание начать переговоры о завершении конфликта. Это вызвало обеспокоенность как в Киеве, так и среди европейских союзников в НАТО, которые опасаются, что Белый дом может заключить соглашение без их участия.
Европейские чиновники выразили опасения по поводу односторонних действий США, заявив, что любое соглашение невозможно реализовать без участия Европы и Украины. «Любая быстрая сделка – грязная сделка», – заявила глава европейской дипломатии Кайя Каллас в Брюсселе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее шеф Пентагона Пит Хегсет заявил о необходимости для европейских лидеров взять на себя главную ответственность за безопасность Европы и увеличить расходы на оборону.
Новый глава Пентагона также подчеркнул, что стратегические цели НАТО включают предотвращение конфликта великих держав в Европе и сдерживание агрессии, как ядерной, так и неядерной. Говоря о переговорах по Украине он подчеркнул, что речь идет не о «предательстве», а о признании необходимости мира.