Любую победу надо еще уметь переварить. Об этом было бы полезно помнить туркам, которые всерьез решили, что судьба им улыбнулась. Обычно за головокружениями от успехов следует иллюзия, что «прокатит» теперь везде. Но можно не сомневаться – арабские страны еще обязательно скажут свое слово.7 комментариев
В Австралии перенесли слушание по делу обвиняемых в шпионаже россиян
Суд в Австралии перенес слушание по делу россиян Королевых на 7 марта 2025 года
Суд в австралийском городе Брисбен перенес слушание по делу обвиняемых в шпионаже российских граждан Киры и Игоря Королевых на 7 марта 2025 года.
Суд в Брисбене вновь отложил слушание дела против российских граждан Киры и Игоря Королевых, обвиняемых в шпионаже, и перенес его на 7 марта 2025 года, сообщает ТАСС.
На заседании, которое состоялось в пятницу, австралийские спецслужбы снова не смогли предоставить необходимое обвинительное заключение, запросив дополнительное время для завершения подготовки материалов. Российская дипломатическая миссия в Канберре прокомментировала это как попытку Канберры раздувать шпиономанию и антироссийские настроения.
Обвинения против Королевых остаются недостаточно подкрепленными, что вызывает сомнения в достоверности предъявленных обвинений. В российском посольстве считают, что дело может быть спланированной акцией австралийских властей. Несмотря на это, Кира и Игорь Королевы остаются под стражей, а российские дипломаты продолжают оказывать им поддержку и имеют возможность регулярно посещать их в тюрьме.
Королевы были арестованы в июле по обвинению в шпионаже в пользу России, при этом доказательства передачи данных российской стороне отсутствуют. По версии следствия, Кира Королева, работавшая в австралийских вооружённых силах, якобы передавала информацию, связанную с австралийской армией, во время визита в Россию. Ее супруг обвиняется в содействии получению и передаче этой информации. Российское посольство активно работает над поддержкой соотечественников в этой ситуации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Австралии задержали двух граждан российского происхождения по подозрению в подготовке к сбору сведений об армии для передачи России, а также сообщалось, что волна русофобской шпиономании достигла Австралии.