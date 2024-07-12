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    12 июля 2024, 16:30 • В мире

    Волна русофобской шпиономании дошла до Австралии

    Волна русофобской шпиономании дошла до Австралии
    @ afp.gov.au

    Tекст: Евгений Крутиков

    В Австралии контрразведка и прокуратура города Брисбена доложили об аресте семейной пары граждан Австралии, которых обвиняют в неких шпионских действиях в пользу России. Самое интересное, что у обоих арестованных есть и российские паспорта, и при этом одна из обвиняемых служила в австралийских вооруженных силах. В чем суть обвинений и насколько они убедительны?

    62-летний Игорь и 42-летняя Кира Королевы живут в Австралии более 15 лет. Женщина получила гражданство Австралии в 2016 году, а мужчина в 2020. Российские паспорта они не выбросили – у них в РФ остались родственники и прочие контакты, к которым они периодически ездили. Более того, российские паспорта они общим порядком продлевали и меняли.

    Жили Королевы небогато на последнем этаже в многоквартирном кондоминиуме на окраине Брисбена, в Эвертон Парке. Соседи теперь рассказывают, что жили они замкнуто, их могли видеть буквально пару раз в год, но ни в чем их заподозрить было нельзя.

    Игорь подрабатывал механиком и слесарем, а Кира в 2018 году поступила на службу в австралийскую армию в чине рядового. Ее рабочие функции не выходили дальше секретарши (офис-менеджера) в информационно-техническом отделе местного гарнизона, но у нее по должности был доступ к внутренней армейской компьютерной системе (логин и пароль).

    Суть обвинений австралийской контрразведки и прокуратуры сводится к тому, что Королева поехала в отпуск в Россию, но не уведомила об этом свое командование в установленном порядке. В армии США, кстати, такого ограничения нет, что приводит к историям, подобным осужденному во Владивостоке американскому морпеху. Королева действительно могла сознательно не уведомлять об своей поездке в Россию, поскольку родных посетить хотелось, а австралийское правительство ранее уже издало «рекомендацию» гражданам Австралии вообще в РФ не ездить.

    Находясь в России, Кира Королева, по мнению австралийской контрразведки, обратилась к своему мужу в Брисбене с просьбой зайти в компьютерную сеть австралийской армии по ее логину и паролю. Она якобы просила его скопировать в системе некие данные и переслать их ей на частный электронный адрес, зарегистрированный в России.

    Конечно, во всех странах это административное нарушение, поскольку персональные права доступа в систему третьим людям передавать нельзя. Но это не шпионаж, за который в Австралии дают от 15 лет до пожизненного.

    Прокуратуре Брисбена пришлось пока переквалифицировать действия семейной пары на «приготовление к шпионажу», и это совсем другая история. Королевы были задержаны, отказавшись от выплаты залога (у них просто денег на это нет).

    Правительственные чиновники Австралии развернули информационную кампанию по поводу того, насколько важно охранять военные секреты. Звучит не только как самореклама, но и как помощь брисбенской прокуратуре, перед которой стоит задача дотянуть обвинение до именно шпионажа, а не только «приготовления».

    Сделать это практически невозможно, поскольку для этого должно было случиться, говоря юридическим языком, событие преступления, то есть акт физической передачи каких-то чувствительных данных другому государству или иностранной структуре. А этого, если судить по подробностям предъявленных обвинений, не зафиксировано.

    Само событие (поездка Королевой в Россию и вход в армейскую компьютерную систему) случилось в 2023 году, но австралийская контрразведка все это время «наблюдала». Ничего не сообщается о каких бы то ни было подтверждениях обвинений в шпионаже. Прокуратура только заявляет, что Игорь Королев поддерживал неформальные связи с россиянами, «аффилированными с российскими спецслужбами». Видимо, это его друзья и родственники в России.

    Австралийская контрразведка проговаривается, что арест четы Королевых произошел в рамках так называемой операции «Бургазада». Суть «операции в том, что несколько австралийских контрразведывательных агентств и армия объединяются для обмена информацией в борьбе с «иностранным проникновением». Люди попадают под «Бургазаду» по формальным признакам: происхождение, гражданство. В прежние времена особого внимания там удостаивались граждане китайского, вьетнамского и корейского происхождения, сейчас же в моде россияне.

    На практике это получилось так: кто-то зарегистрировал вход в компьютерную систему под логином и паролем Киры Королевой, а армия удивилась тому, что этот вход в систему был произведен в тот момент, когда Королева находилась в отпуске. Кто-то третий выяснил, что Королева находится в России. Кто-то четвертый объединил все это в одну цепочку. До начала «операции «Бургазада» австралийской контрразведке связывать такие данные в цепочку не удавалось.

    Сейчас представитель прокуратуры Рис Кершоу сообщает, что, возможно, к австралийским военнослужащим, попавшим под подобные подозрения в рамках операции «Бургазада», будут применены дисциплинарные меры, в том числе отстранение от служебных обязанностей (но не арест и даже не увольнение).

    Интересно, что никаких проверок по линии контрразведки при поступлении на работу Кира Королева не проходила. Когда ей давали логин и пароль на вход в армейскую компьютерную систему, ее российский паспорт никого не смущал. Возможно, что никаких дополнительных проверок не проходили и другие военнослужащие с «подозрительными» паспортами, например, не только с российским, но с китайским или индийским.

    Австралийский случай мало чем выделяется на фоне подобных и еще более абсурдистских обвинений в адрес граждан с российскими паспортами или российского происхождения, например, в странах Прибалтики и в Восточной Европе. Все это наглядная иллюстрация того, как русофобская истерия стала инструментом, с помощью которого местные правительства и силовые структуры решают свои внутренние проблемы. Например, в Австралии уже звучат требования дополнительного финансирования контрразведывательных структур. А заодно таким образом подкрепляются общие для Запада антироссийские установки.

    Но доказывать факт шпионажа австралийской прокуратуре все же придется. А если не докажут – что, скорее всего, и произойдет, – это станет дополнительной демонстрацией направленной на россиян истеричной шпиономании, дошедшей теперь и до Австралии.

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