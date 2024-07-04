Власти Прибалтики довели русских до «партизанской войны»

Tекст: Никита Демьянов

В Латвии вновь заговорили о «происках агентов Москвы». Некая женщина повредила три плаката с изображением украинских солдат, висевшие возле Музея оккупации. Женщина сумела скрыться, полиция ищет «преступницу». Выдвинута версия, что она действовала по заданию российских спецслужб.

Речь идет о находящемся в центре Риги мрачном здании, посвященном «советской и нацистской оккупации Латвии». Экспозиция музея подобрана таким образом, чтобы показать: советская «оккупация» Латвии была куда хуже гитлеровской. Данное учреждение вызывает крайнее раздражение у проживающих в Латвии русских – оно является одной из идеологических подпорок режима, угнетающего крупнейшее в стране нацменьшинство.

А несколько месяцев назад здесь же и вовсе произошло «преступление века» – во всяком случае такой вывод можно было сделать исходя из реакции на это происшествие высших чиновников государства. В ночь на 28 февраля 2024 года в музей прилетела бутылка с «коктейлем Молотова». На первом этаже здания загорелись стол и разложенные на нем документы – общая площадь возгорания составила 0,5 кв. метров. Директор учреждения Солвита Виба заявила о «целенаправленно спланированном нападении».

Премьер-министр Эвика Силиня после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичсом отметила, что органы внутренних дел и безопасности «работают в полную силу», чтобы найти виновного. И его действительно быстро нашли. Глава МВД Рихард Козловскис заявил, что «преступление удалось оперативно раскрыть благодаря видеонаблюдению». По его словам, «преступление не было спонтанным, злоумышленник готовился».

Личность «партизана» пока не раскрывают, но против него возбуждено уголовное дело на основании части 2-й статьи 185-й латвийского уголовного закона («Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога или иным общественно опасным способом»), которая предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.

Козловскис указывает, что «преступление необходимо оценивать с учетом условий гибридной войны, в которых мы сейчас живем – и такие преступления представляют собой серьезную угрозу национальной безопасности». «Расследуется версия о том, что это была диверсия, организованная Россией», – подчеркивают в латвийской Службе госбезопасности (СГБ).

А за несколько недель до того латвийская СГБ сообщила о поимке еще одного из «преступников», якобы завербованного спецслужбами России – им оказался житель Эстонии, имеющий двойное российско-эстонское гражданство. Задержанному вменяют в вину то, что он 29 января облил красной краской мемориальный камень, установленный в честь латышских легионеров «Ваффен СС».

В СГБ уверены, что этот объект настолько не дает покоя спецслужбам России, что они специально отправили на его «осквернение» своего «агента».

Расследование СГБ данного случая ведет в сотрудничестве с эстонской Полицией безопасности (КаПо) – так как в Эстонии в последнее время тоже имели место подобные происшествия. Так, 23 января несколько человек под покровом ночи обрызгали красной краской памятники членам эстонской дивизии «Ваффен СС». Кроме того, нарисовали на памятниках черные свастики и написали красной краской знак X. В связи с этим эстонская полиция возбудила уголовное дело по статье «Осквернение памяти умершего». 31 января памятники эсэсовцам снова были измазаны красной краской.

А вскоре в КаПо заявили о задержании «вандалов» – двух мужчин, один из которых является постоянно проживающим в Эстонии гражданином России, а другой имеет двойное эстонско-российское гражданство (очевидно второй – тот самый мужчина, которого арестовали латыши). Госпрокурор Трийну Олев заявила, что один из задержанных «также подозревается в осквернении краской барельефа Альфонса Ребане (памятник этому штандартенфюреру СС эстонского происхождения находится в поселке Мустла волости Вильянди – прим. ВЗГЛЯД)».

Эстонская госпропаганда тоже сообщила, что, оказывается, задержанные получали «заказы на совершение преступлений» из России.

Вообще, как считают латыши, коварная Москва неистощима на козни и обращает внимание даже на мелочи. Так, четыре месяца назад какие-то неизвестные вывесили в соцсетях видео, на котором заметно, как какой-то русскоязычный мужчина смачно вытирает грязные ботинки об изображение украинского флага, прикрепленное к тумбе в одном из микрорайонов Риги. Полиция начала расследование – там отнеслись к этому происшествию очень серьезно, как и к другому подобного рода: на плакате, установленном в Риге по приказу самоуправления, неизвестные поверх изображенного на нем флага Украины вывели символ «Z».



Латвийский эксперт по безопасности Карлис Апалупс отметил рост числа дел, возбужденных Службой госбезопасности, и связал это с ростом пророссийских настроений. Он утверждает, что количество случаев «вандализма», направленных на поддержку России, выросло за последние месяцы на 38%.

По мнению Апалупса, поджигатели Музея оккупации и десятки латвийцев, обвиненных в последнее время в «шпионаже», якобы завербованы российскими спецслужбами через Telegram. Всем лицам, сочувствующим России, он пригрозил самыми тяжкими последствиями:

«Хочу сказать тем, кто думает, что в Telegram можно легко заработать, помните – Россия никогда не будет за вас бороться! Вы не шпионы, вы не незаменимые – вы сгниете в латвийских тюрьмах!»

Атаки на важные для официоза символы происходят не только в Латвии и в Эстонии, но и в Литве. Недавно в городе Клайпеда неизвестные осквернили литовский государственный флаг – полотнище сняли с флагштока и подожгли. За несколько дней до того литовский флаг с прожженной дырой обнаружили в мусорном контейнере.

Все эти случаи связаны с действиями лиц, которые ради того, чтобы показать свою неприязнь к существующим порядкам, сознательно пошли на нарушение закона. Но в Латвии к подсудным деяниям теперь приравнены и безобидные поступки, на «преступление» не тянущие, даже если оценивать их через увеличительное стекло.

Так, 4 мая в латвийской Лиепае был задержан и отправлен в тюрьму 59-летний житель города, водитель-дальнобойщик Александр Демидов, уличенный в том, что приклеил на стену городского музея стикер с изображением Ордена Победы. Ему инкриминируют две статьи УЗ Латвии: 74.1 («Оправдание геноцида, преступлений против человечности, преступлений против мира и военных преступлений»), а также 81 («Помощь иностранному государству в деятельности, направленной против Латвии»).

Демидов разъяснил, что во время немецкой оккупации его бабушку угнали вместе с детьми (в том числе и с его будущей матерью) из Псковской области на принудительные работы в Германию. Поэтому он чтит победителей нацизма – и, наклеив стикер, хотел почтить их память. В связи с тем, что «преступление» Александра было найдено особо «тяжким», суд отказал ему в освобождении из следственного изолятора под подписку о невыезде.

Путь ненасильственного сопротивления выбрала рижанка Елена Крейле, которую арестовали за то, что она размещала на окне своего дома инсталляции цветов российского флага.

Крейле, опять же, предъявляют «оправдание военных преступлений» – и это для нее уже третье дело такого рода. В рамках первого дела ее задерживали за вывешивание плакатов в поддержку России, за ношение куртки с российским триколором и сумки с буквой «Z». Второе дело – опять же, за размещение в окнах бело-сине-красных инсталляций, за телефон с надписью «Моя связь с Кремлем», за самодельные флажки РФ и Российской империи и плакатики «Путин мой друг», «Я русско-латышско-советский человек» и Dievs, sarga Latvija («Боже, храни Латвию»).

Если в прошлые разы Крейле отделалась условными сроками, то на сей раз прокурор потребовала для нее три с половиной года реального тюремного заключения. Елена взбесила суд тем, что во время заседания из принципа говорила только по-русски и, по ее словам, «прошлась и по власти, и по русофобии, и по сегрегации запуганного многонационального народа моей Родины…»

Местные националисты не сомневаются, что на территории Прибалтики действует управляемая из Москвы «подпольная сеть».

По их мнению, все эти эпизоды, от «коктейля Молотова» в стену Музея оккупации до бело-сине-красной инсталляции в окне, спланированы российской разведкой. Однако это не более чем домыслы, в противном случае творимые «диверсии» не были бы так откровенно беспомощны и нелепы.

Скорее, дело в другом: таким образом, в спонтанных выходках проявляется гнев и отчаяние местных русских – людей, у которых отняли право учиться на родном языке, лишили памятников дедам, сражавшимся в Советской армии. Людей, которых ежедневно запугивают, унижают и третируют по национальному признаку. Но запугали не всех – некоторых, напротив, заставили действовать, пусть и таким отчаянным образом.