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    18 апреля 2024, 22:00 • В мире

    Латвия провоцирует этнические чистки русских в Совете Европе

    Латвия провоцирует этнические чистки русских в Совете Европе
    @ Daniel Kalker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Сотрудники аппарата Совета Европы (СЕ) с российскими паспортами должны быть уволены, потому что якобы дискредитируют эту структуру. Об этом заявила министр юстиции Латвии Инесе Либиня-Эгнере на встрече с генсеком СЕ. В России Либиня-Эгнере объявлена в розыск по делу об уничтожении советских памятников в Прибалтике. Эксперты говорят, что подобные предложения министра не только противозаконны, но и копируют методы действий нацистов.

    На этой неделе в ходе визита в Страсбург министр юстиции Латвии Инесе Либиня-Эгнере поставила перед генсеком Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич вопрос об увольнении граждан России. Как сообщает сайт BB.LV, в аппарате СЕ трудится более 70 человек с российскими паспортами, при этом РФ, напомнила Либиня-Эгнере, два года назад была исключена из состава Совета Европы.

    «Словно ничего не случилось!» – заявила Либиня-Эгнере, подчеркнув, что это дискредитирует Совет Европы и такая ситуация для Латвии неприемлема. В ответ Пейчинович-Бурич заявила, что руководство организации пока не видит правовой возможности уволить из структур Совета Европы российских граждан.

    Россия была исключена из СЕ с 16 марта 2022 года по решению ПАСЕ после 26 лет работы в этой организации. При этом РФ сама собиралась выйти из состава Совета Европы после 1 января 2023 года, обвинив организацию в ангажированности.

    Добавим, что в России Либиня-Эгнере разыскивается МВД по статье Уголовного кодекса РФ. В отношении министра, как и других представителей стран Прибалтики, возбуждено уголовное дело об уничтожении и повреждении памятников советским воинам.

    Латвия последовательно проводит русофобскую политику, которая заметно ужесточилась после начала СВО на Украине. С февраля в Латвии запрещено передвигаться на автомобилях с российскими номерами. Любая машина с триколором на знаке будет конфискована и передана Украине. Исключение из правил предусмотрено для автомобилей дипломатов и тех, кто едет через страну транзитом.

    Поправки в закон о дорожном движении разработали министерство юстиции совместно с министерствами транспорта, внутренних и иностранных дел. Сейм Латвии принял их осенью прошлого года. Тогда же Сейм одобрил новую концепцию национальной безопасности, в соответствии с которой латвийским общественным СМИ с 1 января 2026 года запрещается вещание на русском языке.

    МИД России неоднократно указывал на то, что языковая политика латышских властей ставит национальные меньшинства в «заведомо невыгодное положение с точки зрения успеваемости», а русофобия свидетельствует о бессилии Латвии «в построении истинно демократического и инклюзивного общества».

    Новая антироссийская инициатива, говорят эксперты, вредит стабильности в Европе и копирует методы нацистов.

    «Если это предложение будет воспринято всерьез, то СЕ превратится в Совет нацистской Европы, потому что Европа не делится на своих и чужих, это часть земли, где живут самые разные люди. Предложение министра противозаконно и антигуманно, оно наносит вред стабильности в Европе и в мире. Стремление заняться пропагандой откровенного радикал-национализма с непонятными целями – это очень опасная вещь», – считает Григорий Карасин, председатель комитета Совета Федерации по международным делам.

    «Человек с юридическим образованием, если оно у нее есть, не должен позволять себе такие призывы. В Латвии надо ждать очень больших проблем и трагедий с такими руководителями, – продолжил сенатор. – Страшно за будущее стран, в которых высказываются подобные предложения».

    «Политика нынешнего правительства Латвии дискредитирует Европу и ЕС в частности. Всего в двух странах мира, Латвии и Эстонии, мы видим отсутствие элементарных прав русскоязычных граждан – значительной части населения данных стран», – добавляет Константин Долгов, зампред комитета Совета Федерации по экономической политике, бывший эмиссар МИДа по правам человека.

    Россия решила выйти из Совета Европы, напомнил сенатор, именно потому, «что от этой организации нет никакого толка», она не занимается своими прямыми обязанностями – защитой прав человека и утверждением на континенте единых культурно-гуманитарных ценностей.

    «Эта структура полностью подчинена антироссийской политике Запада. Да, в аппарате СЕ есть российские граждане. В отношении них однозначно нельзя допускать дискриминацию. Постановка Латвией вопроса об их увольнении смехотворна, власти этой страны методично, грубо и системно нарушают права человека. Именно эта страна должна быть одним из главных объектов деятельности Совета Европы. Но этого, к сожалению, не происходит», – добавил собеседник.

    По словам активиста Дэги Караева, который называет себя «несломленным негражданином» Латвии, «латышское чиновничество остается безнаказанным в своих бездумных и хулиганских действиях, поэтому разрождается все более «талантливыми» идеями», которые время от времени активно обсуждаются в СМИ.

    «Не имея веских оснований, ни каких-либо доказательств вины работников Совета Европы с российским гражданством, латышские чиновники стремятся расшибить лоб. Если их никто не остановит, они обязательно расшибут его», – уверен собеседник. Он призвал не надеяться на то, что «представители политически зрелых европейских наций» не прислушаются к «бреду министра юстиции Латвии». По его словам, этим людям действительно грозит увольнение.

    «Если людей в аппарате СЕ собираются уволить по признаку того, что они просто этнические русские, то это чистой воды расистская логика. Этим же сейчас занимается Международный олимпийский комитет, который по национальному признаку лишает доступа к соревнованиям граждан России и Белоруссии», – считает Андрей Суздальцев, политолог, доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ.

    Даже генсек СЕ не сможет помочь этническим русским сохранить работу в этой структуре, говорит эксперт. «В том, что этих людей уволят, я нисколько не сомневаюсь. Следуя европейской практике, чаще всего вопрос уже решен. Просто начинается некое лицемерное обсуждение, обработка общественного мнения, чтобы спасти репутацию тех, кто такие решения принимает», – пояснил Суздальцев.

    Однако сенатор Долгов полагает, что сотрудники аппарата СЕ с российскими паспортами не будут уволены одномоментно. «Западные страны найдут другие возможности потихоньку выдавливать их оттуда. Но единовременного увольнения не будет», – поясняет сенатор.

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