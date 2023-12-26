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    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Запретить Россию – это все равно что запретить океан

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    4 комментария
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    16 комментариев
    26 декабря 2023, 21:50

    Русофобия ведет Латвию к массовым увольнениям

    Русофобия ведет Латвию к массовым увольнениям
    @ Global Look Press

    Tекст: Станислав Лещенко

    Железную дорогу необходимо остановить, местный бизнес разорить, а сограждан лишить работы – и все это только ради того, чтобы лишить доходов Россию. Более того, следствием таких решений может стать голод в ряде беднейших стран мира. Все это придумали в Латвии в ходе обсуждения дальнейших антироссийских санкций.

    Сельхозпродукция из России не находится под санкциями, ее можно свободно экспортировать в страны ЕС. В сентябре Евросоюз резко нарастил закупки российского зерна – на 22% за месяц и в десять раз за год, до 180 тыс. тонн. Это позволило России в последнее время стать четвертым крупнейшим экспортером зерна в ЕС.

    Значительная часть этого грузопотока идет через железнодорожную систему и порты Латвии. Член правления предприятия «Лиепайский насыпной терминал» Юрий Матвеев рассказывает: «Россия несколько лет подряд является поставщиком пшеницы номер один в мире. То есть убрать российскую пшеницу с мирового рынка просто невозможно. Второй год подряд у России получается собрать практически рекордные урожаи, которых не было никогда раньше. Соответственно, мировые трейдеры покупают эту пшеницу и продают ее дальше».

    Методика контроля российских транзитных грузов весьма жесткая. И тем не менее российский грузопоток и поныне очень важен для латвийской экономики. «Он дает работу многим-многим тысячам людей в Латвии – начиная от железной дороги и заканчивая портовыми компаниями, которые занимаются экспортом сельхозпродукции. А это ни много ни мало, я думаю, если все посчитать, пятнадцать тысяч рабочих мест как минимум», – подчеркивает Матвеев.

    Однако, как не устает напоминать президент Латвии Эдгар Ринкевич, принципы должны быть важнее денег. В декабре Ринкевич призвал тех латвийских предпринимателей, которые продолжают заниматься ввозом российского зерна в ЕС, задуматься, «стоят ли эти деньги того». Ринкевич призвал обеспечить «солидарность со стороны всего латвийского общества, учреждений и бизнеса, чтобы сократить и предотвратить такой вид транзита».

    Почему бы не разобрать рельсы?

    В Брюсселе прошли переговоры о возможном запрете ввоза российского зерна в страны Евросоюза. И особенно яростно этот вариант там отстаивал именно глава латвийского Минземледелия Армандс Краузе – по его словам, российское зерно вредит сельскому хозяйству самого Евросоюза. А кроме того, как подчеркивает Краузе, ЕС, закупая российские продукты и зерно, помогает увеличивать доходы «страны-агрессора».

    Впрочем, в ЕС обещают, что даже в случае введения такого запрета он не будет распространяться на транзит российского зерна через ЕС в страны третьего мира, которым необходимо продовольствие, чтобы избежать голодной смерти. По словам члена правления предприятия LDZ Cargo (одна из структур «Латвийской железной дороги») Мартиньша Певко, зерно, перевозимое по железной дороге Латвии, идет в Данию, Нигерию, Бельгию, Испанию, Марокко, Италию, Францию, Сальвадор, Кот-д'Ивуар, Турцию, Израиль, Мексику, Буркина-Фасо.


    У Армандса Краузе и его предшественника по посту министра земледелия Дидзиса Шмитса есть идеи, как затормозить транзит российского зерна – даже не дожидаясь общего решения ЕС. В частности, Краузе предлагает сделать транзит через Латвию невыгодным для россиян, подняв тарифы Продовольственно-ветеринарной службы.

    В свою очередь министр сообщения Каспарс Бришкенс отмечает, что государство может запретить перевозку российского зерна только лишь принадлежащей ему «Латвийской железной дороге». Но помимо нее в стране действуют еще и два частных перевозчика, а в их отношении запрет ввести невозможно. Между тем Дидзис Шмитс допускает, что поток российского зерна через Латвию можно было бы остановить, начав «ремонт» рельсов.

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    Для понимания контекста надо помнить два факта: один – местный, другой – глобальный. Местный заключается в том, что «Латвийская железная дорога», которая еще в 2019 году была самым прибыльным предприятием в стране, ныне пребывает в бедственном положении.

    Грузопоток, шедший некогда из России, резко обвалился – что сделало прежние существовавшие структуры «Латвийской железной дороги» резко избыточными. На протяжении нескольких последних лет ЛЖД занималась тем, что массово сокращала персонал и распродавала свое имущество. Сейчас латвийские железнодорожники отчаянно ищут любую работу – например, налаживают деловые связи с Казахстаном, надеются на китайцев и даже согласились возить российские грузы через Эстонию.

    Если же латвийские власти добьются осуществления своих планов по запрету ввоза в ЕС российского зерна, то это нанесет новый мощный удар по «Латвийской железной дороге».

    Если же Рига пойдет на какие-то односторонние меры, вроде безвременного «ремонта», то это может ЛЖД и вовсе прикончить – ведь под раздачу попадет и транспортное сотрудничество Латвии с теми же Китаем и Казахстаном.

    Впрочем, латвийские националисты рассказывают в соцсетях, что опасаться окончательного обрушения ЛЖД не надо – все равно, мол, на «железке» работают в основном русские жители Латвии, а никак не представители «титульной нации». Следовательно, и пострадают в первую очередь русские, а их не жалко.

    Глобальный же аспект заключается в том, что на Западе Россию постоянно упрекают в «шантаже продовольствием». Москву уличают в том, что РФ, не желая возвращаться в откровенно невыгодную для нее «зерновую сделку», якобы намеренно вызывает голод в разных частях мира, провоцирует продовольственный кризис. В ЕС официально утверждают, что ограничений на экспорт продовольствия и удобрений из России нет.

    На самом же деле те же страны Прибалтики, как полноправные представители ЕС, мешают России накормить страны третьего мира.

    Риторика же Риги о том, что запрет на ввоз российского зерна не распространится на транзит в страны третьего мира, вполне себе лицемерна. В конце октября в российском МИДе объявили о том, что в портах Латвии, Эстонии и Бельгии умышленно задерживают более 96 тысяч тонн удобрений, которые были предназначены для беднейших стран. Теперь же в Латвии уже даже обсуждают возможность разборки рельсов – что точно затруднит доставку зерна в страны Глобального Юга.

    Правда, тут есть и другой нюанс. Россия явно не нуждается в территории Латвии для транспортировки своего зерна. Для этого вполне достаточно российских портов в Ленинградской области. Да и не только их.

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