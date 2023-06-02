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2 июня, пятница  |  Последнее обновление — 15:21  |  vz.ru
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Как Запад мешает российским газовым проектам

Западные турбины используются в процессе производства СПГ и для выработки электроэнергии на наземной электростанции, которая питает завод Максим Блинов/РИА Новости
Новый крупный газовый проект в России «Арктик СПГ – 2» должен запуститься уже в этом году. Однако проект испытывает проблемы с критически важным газовым оборудованием. Это может серьезно затормозить сроки запуска завода. Тогда как России важно наращивать экспорт газа на фоне обвала его продаж в европейском направлении. Есть ли выход из сложной ситуации? Подробности...
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Россия начала наказывать Украину за срыв зерновой сделки

Поставки украинского зерна в Европу приносят прибыли Киеву, но не Москве REUTERS/Vincent Mundy
Похоже, Россия впервые сделала нечто, что доказывает реальные намерения Москвы прекратить так называемую зерновую сделку. По крайней мере, в ООН утверждают, что введены «ограничения в регистрации судов, направляющихся в одесский порт Южный». Это прямо противоречит всему, что еще недавно требовала Украина. Причем здесь аммиакопровод Тольятти – Одесса и возможность возобновления активных наступательных действий в рамках спецоперации? Подробности...
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Украина перешла к классическому терроризму

Украине не удастся сформировать новую линию фронта в районе Шебекино Богдан Соболев/ТАСС
ВСУ при помощи танков и пехоты попытались вторгнуться в Белгородскую область после массированного обстрела города Шебекино. Атака успешно отражена при помощи авиации, ракетных и артиллерийских войск. Эксперты уверены, что ВСУ перешли к тактике «мелких укусов» и действуют по классической схеме террористов. Чего добивается Украина и как этому противостоять?  Подробности...
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Зеленский получил от ЕС и НАТО пощечину

Украину, конечно, приглашают в НАТО. Но пока только понарошку Martin Bertrand/Reuters
Одна из целей СВО в какой-то мере уже достигнута – такой вывод, по крайней мере, можно сделать из последнего заявления Зеленского. Президент Украины публично пожаловался, что надежды Киева на вступление в НАТО «становятся все более отдаленными». По сути, на недавнем саммите в Кишиневе Зеленский получил политическую пощечину. Оказалось, что НАТО само боится вступления Украины в альянс. Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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Сербии надо брать пример с России

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Да, это может кончиться большой войной – но может и не кончиться. Может привести к очередному военному поражению Сербии – а может завершиться и компромиссом, где страны-члены НАТО, завязшие в украинском конфликте, предпочтут избежать войны на втором фронте и договорятся, например, о разделе Косова. Подробности...
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Или твой ребенок потенциальный трансгендер, или беги обратно в Россию

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Если ты живешь в Европе и собрал фулл-хаус: ты и чеченец, и мусульманин, и семья у тебя большая, и ты учишь детей жить, как жили родители – ты под прицелом со всех сторон. И один выход – бежать обратно на родину. Подробности...
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Рожают за себя и за ту семью

Алексей Ярошенко
Алексей Ярошенко, политолог
Сценарий всегда один: сначала агония стареющего общества с привлечением мигрантов, количество которых каждый год растет. Затем бывшие мигранты попадают во власть, и когда их там станет большинство – начнут проводить политику по ускорению вымирания некогда коренного населения. Подробности...
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Новая битва за Косово: главное

Первый в мире президент-гей

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Джордж Сорос хуже суперзлодея

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Москву атаковали восемь украинских беспилотников

Во вторник ранним утром в Москве и Подмосковье были сбиты восемь украинских беспилотников. При этом часть аппаратов при падении повредила жилые дома. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, пострадавших нет. В Кремле похвалили работу ПВО Москвы при отражении атаки украинских дронов
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Санкт-Петербург с размахом отмечает 320-летие

В субботу Санкт-Петербург отмечает 320-летие. За выходные в городе пройдут праздничные мероприятия, центром которых станут Петропавловская крепость на Заячьем острове, где начинался город, а также Сенатская и Дворцовая площади
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Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастопольскую бухту

Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастополь для пополнения запасов. Ранее корабль отразил атаку беспилотными катерами вооруженных сил Украины примерно в 140 км к северо-востоку от пролива Босфор. На Украине утверждали, что «Иван Хурс» якобы сильно поврежден, но эти утверждения оказались ложными
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

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    Россия начала наказывать Украину за срыв зерновой сделки

    Аммиакопровод из России в Одессу скоро станет бессмысленным
    Поставки украинского зерна в Европу приносят прибыли Киеву, но не Москве
    		  
    2 июня 2023, 14:44
    Фото: REUTERS/Vincent Mundy
    Текст: Дмитрий Скворцов

    Похоже, Россия впервые сделала нечто, что доказывает реальные намерения Москвы прекратить так называемую зерновую сделку. По крайней мере, в ООН утверждают, что введены «ограничения в регистрации судов, направляющихся в одесский порт Южный». Это прямо противоречит всему, что еще недавно требовала Украина. Причем здесь аммиакопровод Тольятти – Одесса и возможность возобновления активных наступательных действий в рамках спецоперации?

    Россия уведомила Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле об ограничении регистрации судов, направляющихся в одесский порт Южный в рамках зерновой сделки. Об этом заявил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. Эта мера будет действовать, по словам представителя ООН, «пока не осуществляется экспорт аммиака».

    Между тем еще недавно Украина требовала ровно противоположного. В Киеве допускали, что разрешат экспорт аммиака из России, но ставили для этого собственные условия. «Если сделка будет включать аммиакопровод, то тогда Украина должна получить дополнительные вещи, которые будут служить нашим национальным интересам, – заявляли в Киеве. – Это расширение географии соглашения и списка товаров (для экспорта)». В МИД РФ подобное немедленно отвергли – и вот теперь, похоже, Россия начала применять собственные инструменты для выполнения условий зерновой сделки.

    Зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле при посредничестве ООН и Турции и предусматривала разрешение на проход по согласованному с Россией коридору (после проведения досмотра в Турции) транспортных судов для вывоза украинского зерна из украинских портов: Одессы, Черноморска и порта Южный. В обмен на это ООН обещала добиться отмены ограничений со стороны ЕС и США на страхование российских и фрахт иностранных судов, отмены запретов на российский сельскохозяйственный экспорт и экспорт удобрений, разморозки счетов российских компаний-экспортеров сельхозпродукции, снятие санкций с экспорта в Россию запчастей к сельхозтехнике и подключение к системе SWIFT Россельхозбанка. Пятым условием было возобновление работы аммиакопровода Тольятти – Одесса.

    Сделка предусматривала ограничение военной деятельности сторон в море, разминирование фарватеров и предоставление судам-зерновозам коридора для безопасного следования от Босфора и обратно.

    Пустые обещания

    Такой коридор для транспортных судов был создан, и экспорт морем украинского зерна происходил бесперебойно до последнего времени. Тем не менее в части, касающейся российского сельскохозяйственного экспорта, условия сделки выполнены не были.

    Задержанные российские суда с грузом зерна и минеральных удобрений оставались в европейских портах. Только некоторые из них удалось вызволить, чтобы бесплатно оправить их груз в беднейшие страны (европейские страны не хотели «позволить Путину зарабатывать деньги для ведения войны»).

    Что касается украинского зерна, то основная часть вывезенного с августа 2022 года украинского зерна (более 30 млн тонн) была направлена в основном в сытые страны Евросоюза. Нуждающимся африканским государствам при содействии Всемирной продовольственной программы досталось лишь 2,5%.

    Для Украины экспорт был важен как для сохранения работоспособности аграрного сектора, так и для получения валютной выручки в условиях падающей экономики. Для Европы также было важно, чтобы за часть необходимого импорта Украина могла бы расплачиваться «из своих денег», а не из передаваемых ей траншей финансовой помощи.

    Для Турции сделка не только обеспечила рост авторитета Эрдогана, но и снабдила недорогим сырьем турецкую мукомольную промышленность. Это позволило Анкаре в условиях инфляции поддерживать внутренние цены на хлеб на приемлемом уровне и наращивать экспорт муки в соседние страны.

    И только Россия не получила от сделки почти ничего.

    Помощь голодающим и цены

    Обоснованием необходимости заключения зерновой сделки служили заявления о необходимости предотвратить голод в беднейших странах, которые пострадают от исчезновения с рынка крупных объемов зерна. Россия и Украина, например в 2020-2021 годах, вместе экспортировали 56,5 млн тонн пшеницы – больше, чем занимающие третье и четвертое место по экспорту пшеницы США и Канада вместе взятые. Уход с рынка таких объемов зерна неизбежно вел к росту цен на продовольствие. Фьючерсы на пшеницу на западных биржах с января 2022 года поднялись к середине лета примерно в полтора раза. Сделка позволила стабилизировать цены, а в 2023-м они даже пошли вниз.

    Справедливости ради следует сказать, что отчасти в этом помогла зерновая сделка. Если бы европейские страны не получили дешевое украинское зерно, они бы не остались голодными. Но их закупки зерна неизбежно бы вызвали его подорожание на мировых рынках, что сильно ударило бы по беднейшим странам – импортерам зерна. Российские поставки зерна сильного влияния на рынок не оказывали, так как шли не через биржевые торги и почти не влияли на ценообразование.

    С удобрениями все обстояло с точностью до наоборот. Рост цен на газ резко повысил издержки европейских производителей удобрений. И в этих условиях был заблокирован их экспорт из России: у компании «Уралхим» в портах Эстонии, Латвии, Бельгии и Голландии было заблокировано порядка 262 тыс. тонн, у «Акрона» – 52 тыс. тонн, «Еврохима» – почти 100 тыс. тонн. Это вызвало рост цен, что позволило частично компенсировать убытки европейской химической промышленности.

    Как рост цен на удобрения отразился на беднейших странах, широко не обсуждалось. Но, например, не очень бедная Бразилия, чтобы поддержать свой аграрный сектор, вынуждена была предпринимать титанические усилия для обеспечения поставок удобрений из других источников после сокращения российского экспорта. Но все равно мировые цены на кофе поднялись в 2022 году на 18,8% для арабики и на 6,6% для робусты. В 2023 году рост, по данным Bloomberg, продолжился, достигнув 20-летнего максимума.

    Аммиакопровод преткновения

    Аммиакопровод Тольятти – Одесса протяженностью 2417 км был построен в конце 1970-х годов. Он соединяет расположенное в городе Тольятти Самарской области производство с портовым терминалом в порте Южный (Украина). На территории России его обслуживает ПАО «Трансаммиак». Обслуживанием украинского участка занимается УГП «Укрхимтрансаммиак». До начала спецоперации по трубопроводу ежегодно осуществлялась перевалка порядка 2,5 млн тонн сырья. Транзит был остановлен 24 февраля 2022 года.

    Отгрузку жидкого аммиака на экспорт российские производители осуществляли также через порты Эстонии и Латвии. У самой России до последнего времени таких портовых терминалов не было.

    Пока можно было пользоваться наследием СССР – портовыми мощностями соседних республик, большой проблемы не было. Но, тем не менее, АО «Тольяттиазот» в 2003 году приступает к проектно-изыскательским работам для строительства аммиакопровода к порту Тамань и портового терминала. После перехода предприятия под контроль «Уралхима» в 2008 году строительство было приостановлено.

    Крымская весна 2014 года и первые антироссийские санкции заставили руководство «Уралхима» возобновить работы по проекту. В 2018 году, когда проектные работы уже были завершены, объем инвестиций в строительство трубопровода и терминала оценивался в 40 млрд рублей, а окончание работ планировалось на 2025 год. В 2022 году было принято решение ускорить работы, чтобы пуск в эксплуатацию состоялся уже в 2023 году.

    Что стоит за российским решением по зерновой сделке

    Россия уже несколько раз грозилась приостановить свое участие в зерновой сделке. Несколько раз причиной такого рода заявлений служили действия Украины (например, атака морских беспилотников на Севастополь). Российская сторона резонно отмечала, что безопасный коридор не должен использоваться для проведения Украиной операций против России.

    Действия России продиктованы в том числе и экономической логикой и желанием добиться исполнения зерновой сделки в части снятия санкций с российского зернового экспорта и экспорта удобрений. Теперь, после победы Эрдогана, Россия уже не боится своими действиями негативно повлиять на результаты выборов – они уже состоялись. Более того, даже Европа насытилась украинским зерном, и в ряде восточноевропейских стран уже закрыли его импорт.

    Судя по всему, Россия просто не намерена продлевать сделку, потому что она от нее ничего не получила. «Без решения этой проблемы... речи не идет не то что о добавлении портов и расширении номенклатуры украинского экспорта, но и о дальнейшем продолжении «черноморской инициативы» после 17 июля в принципе», – говорится в свежем заявлении МИД РФ.

    Запуск в недалекой перспективе аммиакопровода Тольятти – Тамань сделает ненужным и аммиакопровод в Одессу. Но почему бы не воспользоваться украинским упорством в отказе от его разблокирования?

    Наконец, возможно, что Россия готовится к решительным действиям на фронте. Если в планах российского командования продвижение вдоль побережья Черного моря с целью освобождения не только Николаева, но и Одессы, возобновление военных действий на море неизбежно. И безопасный транспортный коридор зерновой сделки будет этому только помехой.
     
     
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