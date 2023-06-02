Россия начала наказывать Украину за срыв зерновой сделки

Аммиакопровод из России в Одессу скоро станет бессмысленным

Похоже, Россия впервые сделала нечто, что доказывает реальные намерения Москвы прекратить так называемую зерновую сделку. По крайней мере, в ООН утверждают, что введены «ограничения в регистрации судов, направляющихся в одесский порт Южный». Это прямо противоречит всему, что еще недавно требовала Украина. Причем здесь аммиакопровод Тольятти – Одесса и возможность возобновления активных наступательных действий в рамках спецоперации?

Россия уведомила Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле об ограничении регистрации судов, направляющихся в одесский порт Южный в рамках зерновой сделки. Об этом заявил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. Эта мера будет действовать, по словам представителя ООН, «пока не осуществляется экспорт аммиака».

Между тем еще недавно Украина требовала ровно противоположного. В Киеве допускали, что разрешат экспорт аммиака из России, но ставили для этого собственные условия. «Если сделка будет включать аммиакопровод, то тогда Украина должна получить дополнительные вещи, которые будут служить нашим национальным интересам, – заявляли в Киеве. – Это расширение географии соглашения и списка товаров (для экспорта)». В МИД РФ подобное немедленно отвергли – и вот теперь, похоже, Россия начала применять собственные инструменты для выполнения условий зерновой сделки.

Зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле при посредничестве ООН и Турции и предусматривала разрешение на проход по согласованному с Россией коридору (после проведения досмотра в Турции) транспортных судов для вывоза украинского зерна из украинских портов: Одессы, Черноморска и порта Южный. В обмен на это ООН обещала добиться отмены ограничений со стороны ЕС и США на страхование российских и фрахт иностранных судов, отмены запретов на российский сельскохозяйственный экспорт и экспорт удобрений, разморозки счетов российских компаний-экспортеров сельхозпродукции, снятие санкций с экспорта в Россию запчастей к сельхозтехнике и подключение к системе SWIFT Россельхозбанка. Пятым условием было возобновление работы аммиакопровода Тольятти – Одесса.

Сделка предусматривала ограничение военной деятельности сторон в море, разминирование фарватеров и предоставление судам-зерновозам коридора для безопасного следования от Босфора и обратно.

Пустые обещания



Такой коридор для транспортных судов был создан, и экспорт морем украинского зерна происходил бесперебойно до последнего времени. Тем не менее в части, касающейся российского сельскохозяйственного экспорта, условия сделки выполнены не были.

Задержанные российские суда с грузом зерна и минеральных удобрений оставались в европейских портах. Только некоторые из них удалось вызволить, чтобы бесплатно оправить их груз в беднейшие страны (европейские страны не хотели «позволить Путину зарабатывать деньги для ведения войны»).

Что касается украинского зерна, то основная часть вывезенного с августа 2022 года украинского зерна (более 30 млн тонн) была направлена в основном в сытые страны Евросоюза. Нуждающимся африканским государствам при содействии Всемирной продовольственной программы досталось лишь 2,5%.

Для Украины экспорт был важен как для сохранения работоспособности аграрного сектора, так и для получения валютной выручки в условиях падающей экономики. Для Европы также было важно, чтобы за часть необходимого импорта Украина могла бы расплачиваться «из своих денег», а не из передаваемых ей траншей финансовой помощи.

Для Турции сделка не только обеспечила рост авторитета Эрдогана, но и снабдила недорогим сырьем турецкую мукомольную промышленность. Это позволило Анкаре в условиях инфляции поддерживать внутренние цены на хлеб на приемлемом уровне и наращивать экспорт муки в соседние страны.

И только Россия не получила от сделки почти ничего.

Помощь голодающим и цены

Обоснованием необходимости заключения зерновой сделки служили заявления о необходимости предотвратить голод в беднейших странах, которые пострадают от исчезновения с рынка крупных объемов зерна. Россия и Украина, например в 2020-2021 годах, вместе экспортировали 56,5 млн тонн пшеницы – больше, чем занимающие третье и четвертое место по экспорту пшеницы США и Канада вместе взятые. Уход с рынка таких объемов зерна неизбежно вел к росту цен на продовольствие. Фьючерсы на пшеницу на западных биржах с января 2022 года поднялись к середине лета примерно в полтора раза. Сделка позволила стабилизировать цены, а в 2023-м они даже пошли вниз.

Справедливости ради следует сказать, что отчасти в этом помогла зерновая сделка. Если бы европейские страны не получили дешевое украинское зерно, они бы не остались голодными. Но их закупки зерна неизбежно бы вызвали его подорожание на мировых рынках, что сильно ударило бы по беднейшим странам – импортерам зерна. Российские поставки зерна сильного влияния на рынок не оказывали, так как шли не через биржевые торги и почти не влияли на ценообразование.

С удобрениями все обстояло с точностью до наоборот. Рост цен на газ резко повысил издержки европейских производителей удобрений. И в этих условиях был заблокирован их экспорт из России: у компании «Уралхим» в портах Эстонии, Латвии, Бельгии и Голландии было заблокировано порядка 262 тыс. тонн, у «Акрона» – 52 тыс. тонн, «Еврохима» – почти 100 тыс. тонн. Это вызвало рост цен, что позволило частично компенсировать убытки европейской химической промышленности.

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Как рост цен на удобрения отразился на беднейших странах, широко не обсуждалось. Но, например, не очень бедная Бразилия, чтобы поддержать свой аграрный сектор, вынуждена была предпринимать титанические усилия для обеспечения поставок удобрений из других источников после сокращения российского экспорта. Но все равно мировые цены на кофе поднялись в 2022 году на 18,8% для арабики и на 6,6% для робусты. В 2023 году рост, по данным Bloomberg, продолжился, достигнув 20-летнего максимума.

Аммиакопровод преткновения

Аммиакопровод Тольятти – Одесса протяженностью 2417 км был построен в конце 1970-х годов. Он соединяет расположенное в городе Тольятти Самарской области производство с портовым терминалом в порте Южный (Украина). На территории России его обслуживает ПАО «Трансаммиак». Обслуживанием украинского участка занимается УГП «Укрхимтрансаммиак». До начала спецоперации по трубопроводу ежегодно осуществлялась перевалка порядка 2,5 млн тонн сырья. Транзит был остановлен 24 февраля 2022 года.

Отгрузку жидкого аммиака на экспорт российские производители осуществляли также через порты Эстонии и Латвии. У самой России до последнего времени таких портовых терминалов не было.

Пока можно было пользоваться наследием СССР – портовыми мощностями соседних республик, большой проблемы не было. Но, тем не менее, АО «Тольяттиазот» в 2003 году приступает к проектно-изыскательским работам для строительства аммиакопровода к порту Тамань и портового терминала. После перехода предприятия под контроль «Уралхима» в 2008 году строительство было приостановлено.

Крымская весна 2014 года и первые антироссийские санкции заставили руководство «Уралхима» возобновить работы по проекту. В 2018 году, когда проектные работы уже были завершены, объем инвестиций в строительство трубопровода и терминала оценивался в 40 млрд рублей, а окончание работ планировалось на 2025 год. В 2022 году было принято решение ускорить работы, чтобы пуск в эксплуатацию состоялся уже в 2023 году.

Что стоит за российским решением по зерновой сделке

Россия уже несколько раз грозилась приостановить свое участие в зерновой сделке. Несколько раз причиной такого рода заявлений служили действия Украины (например, атака морских беспилотников на Севастополь). Российская сторона резонно отмечала, что безопасный коридор не должен использоваться для проведения Украиной операций против России.

Действия России продиктованы в том числе и экономической логикой и желанием добиться исполнения зерновой сделки в части снятия санкций с российского зернового экспорта и экспорта удобрений. Теперь, после победы Эрдогана, Россия уже не боится своими действиями негативно повлиять на результаты выборов – они уже состоялись. Более того, даже Европа насытилась украинским зерном, и в ряде восточноевропейских стран уже закрыли его импорт.

Судя по всему, Россия просто не намерена продлевать сделку, потому что она от нее ничего не получила. «Без решения этой проблемы... речи не идет не то что о добавлении портов и расширении номенклатуры украинского экспорта, но и о дальнейшем продолжении «черноморской инициативы» после 17 июля в принципе», – говорится в свежем заявлении МИД РФ.

Запуск в недалекой перспективе аммиакопровода Тольятти – Тамань сделает ненужным и аммиакопровод в Одессу. Но почему бы не воспользоваться украинским упорством в отказе от его разблокирования?

Наконец, возможно, что Россия готовится к решительным действиям на фронте. Если в планах российского командования продвижение вдоль побережья Черного моря с целью освобождения не только Николаева, но и Одессы, возобновление военных действий на море неизбежно. И безопасный транспортный коридор зерновой сделки будет этому только помехой.