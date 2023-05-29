Востоковед оценил влияние выборов в Турции на отношения с Россией

Востоковед Семенов: Эрдоган после выборов сохранит все тренды в отношениях с Россией

Турция фактически проголосовала за стабильность и продолжение курса Эрдогана. В связи с этим каких-то радикальных изменений от Анкары в ближайшее время ожидать не стоит. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал востоковед Кирилл Семенов, комментируя итоги президентских выборов в Турции.

«Как многие и ожидали, Эрдоган одержал победу с относительно небольшим преимуществом. Подобную ситуацию для страны можно назвать привычной, поскольку оппозиция здесь всегда занимала достаточно сильные позиции. Какой-либо угрозы для действующей власти в настоящий момент нет», – сказал эксперт Российского совета по международным делам, востоковед Кирилл Семенов

«К тому же коалиции президента удалось сохранить большинство в парламенте. Эрдоган крайне последовательный лидер, поэтому люди за него и голосовали. Грубо говоря, выбор действующего президента – это выбор в пользу стабильности», – отмечает эксперт.

«Конечно, не всем в Турции нравится курс, намеченный Эрдоганом. Тем не менее Кылычдароглу не сумеет организовать масштабные акции протеста. Гонка за пост главы государства прошла относительно спокойно, без видимых нарушений. Таким образом, оппозиция попросту не имеет рычага, с помощью которого можно было бы вывести сторонников на улицу», – подчеркивает собеседник.

«Политическая карьера конкурента Эрдогана продолжится. Конечно, по многим вопросам их взгляды не совпадут, однако подобная ситуация также привычна для Турции. В связи с этим без изменений останется и внешняя политика страны. Все тренды, заложенные до текущего года, будут крепнуть и развиваться», – акцентирует Семенов.

«Отношения с Москвой сохранят свою значимость для Анкары. Эрдоган никогда не высказывался о необходимости пересмотра диалога с Россией. Уже достигнутые торговые соглашения сохранятся – от параллельного импорта до зерновой сделки», – считает эксперт.

«Также Турция будет выстраивать партнерство и с Украиной. Эрдогану выгодно выступать в роли лидера, который потенциально способен усадить оппонентов за стол переговоров. В конце концов, позиции посредника в военных конфликтах всегда положительно сказываются на образе того или иного государства. Сохранится и обострение в диалоге с США, со временем оно может даже усилиться», – заключил Семенов.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган одержал победу на выборах президента в Турции. Об этом сообщил глава Высшего избирательного совета (ЦИК) страны Ахмет Енер. Он отметил, что действующий глава государства набрал 52,14%, а его соперник Кемаль Кылычдароглу – 47,86%. Таким образом, разрыв между ними – более 2,2 млн голосов.

Напомним, оппонент Эрдогана в первом выступлении после второго тура президентских выборов пожаловался на несправедливость и заявил, что подвергался давлению. Кылычдароглу сказал, что он и его сторонники «продолжат вести борьбу», пока в Турции «не будет реализована демократия в истинном смысле этого слова».

В свою очередь Эрдоган, одержавший победу на выборах, опубликовал в соцсетях поздравление с «великой победой Турции». «Да начнется век Турции!» – написал он. Во время выступления перед согражданами в президентском комплексе Бештепе в Анкаре глава государства также заявил, что по-прежнему настроен воплотить в жизнь проект газового хаба в республике. Он назвал одной из основных проблем для страны инфляцию, дав обещание ее снизить.

Президент России Владимир Путин поздравил лидера Турции Реджепа Эрдогана с переизбранием на пост президента, назвав его победу закономерным результатом самоотверженной работы на посту главы республики.

Также победу турецкого президента Путин назвал наглядным свидетельством поддержки турецким народом усилий Эрдогана по укреплению государственного суверенитета и проведению самостоятельной, независимой внешней политики, говорится в телеграмме российского лидера, опубликованной на сайте Кремля.

Газета ВЗГЛЯД ранее подробно разбиралась, почему Эрдогану удалось вновь занять президентский пост, а также почему Западу это невыгодно.