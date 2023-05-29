Востоковед оценил влияние выборов в Турции на отношения с Россией

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Что ждет ажиотажный спрос на естественного конкурента доллара

Мир накрыла новая золотая лихорадка DPA/TASS
В мире начинается новая золотая лихорадка. Драгоценный металл продолжают активно скупать не только мировые центробанки, но и частные лица. Цены держатся вблизи исторического максимума. Многие ждут нового исторического рекорда. Почему такой ажиотаж вокруг золота и как долго он продлится? Подробности...
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Встреча соратника Трампа с Зеленским завершилась скандалом

Сенатор Грэм превзошел риторику холодной войны Volodymyr Tarasov/
Keystone Press Agency/
Global Look Press
Американские политики продолжают упражняться в русофобской риторике. В выходные дни в лидеры этой специальной олимпиады вырвался сенатор-республиканец Линдси Грэм, заявивший, что смерть россиян в рамках СВО – самая удачная трата денег для США. Между этими словами и так называемым контрнаступлением ВСУ просматривается прямая связь, подчеркивают эксперты. Подробности...
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Россия получила всевидящий глаз из космоса

Спутник был выведен на орбиту при помощи ракеты-носителя «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» Сергей Савостьянов/ТАСС
Россия вывела на орбиту аппарат, несущий на борту прорывные для нашей страны технологии. Его задачи в первую очередь исключительно мирные – касающиеся, например, функционирования Северного морского пути. Однако этим они не исчерпываются. Чем же так важен этот аппарат для российской космонавтики, а в том числе и для наших военных? Подробности...
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На выборах в Турции победила Россия

Западные страны и турецкая оппозиция считают, что Москва фактически помогла Реджепу Эрдогану победить MURAT CETINMUHURDAR/Reuters
Важнейший внешнеполитический партнер России – президент Турции Реджеп Эрдоган – одержал победу во втором туре выборов главы государства. Почему Запад делал все для его поражения, почему провалился турецкий Майдан, за счет чего Эрдогану удалось удержаться на своем месте и что это теперь означает для интересов России? Подробности...
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Захар Прилепин пострадал за Русскую весну

Захар Прилепин смог выжить благодаря счастливой случайности sledcom.ru
В субботу в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина, который получил переломы ног и сотрясение мозга. На месте происшествия погиб его охранник. По счастливой случайности не пострадала дочь Прилепина, которая вышла из машины. По горячим следам задержан первый подозреваемый. Кто может стоять за этим терактом и почему именно Прилепин был выбран для атаки? Подробности...
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Можно ли считать англосаксов победителями Гитлера

Дмитрий Орехов
Дмитрий Орехов, писатель
То, что мы с англосаксами оказались на одной стороне – историческая случайность. Так легли карты. Они решили, что выгоднее присоединиться к нашей победе и делить ее плоды. Западный междусобойчик из серии «кто на планете главный» просто примешался к великой борьбе народов за свободу. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Почему российскому спорту не нужно идти в Азию

Денис Миролюбов
Денис Миролюбов, Главный редактор InVoice Media
Азия – это не другая галактика и даже не «анти-Европа», а точно такая же часть общей планеты. И в ней не получится найти тихую гавань ни в спорте, ни в политике, ни в экономике. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Битва за Черноморский флот в девяностые позволила вернуть Крым

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
28 мая 1997 года Россия и Украина окончательно поделили Черноморский флот. Этот спор тянулся долгие годы. Призом победителю были не просто корабли, инфраструктура и влияние на морях. Речь в конце концов шла о целом регионе, населенном русскими людьми. Подробности...
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Джордж Сорос хуже суперзлодея

«Арарат» уходит из России

План США на случай провала ВСУ

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Санкт-Петербург с размахом отмечает 320-летие

В субботу Санкт-Петербург отмечает 320-летие. За выходные в городе пройдут праздничные мероприятия, центром которых станут Петропавловская крепость на Заячьем острове, где начинался город, а также Сенатская и Дворцовая площади
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Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастопольскую бухту

Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастополь для пополнения запасов. Ранее корабль отразил атаку беспилотными катерами вооруженных сил Украины примерно в 140 км к северо-востоку от пролива Босфор. На Украине утверждали, что «Иван Хурс» якобы сильно поврежден, но эти утверждения оказались ложными
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В школах России начались последние звонки и выпускные вечера

По всей России начались последние школьные звонки и выпускные для учеников 9 и 11 классов. В этом году торжества проходят с особым размахом, потому что прошлые три года существовали коронавирусные ограничения. Для многих завершение учебы в школе – это один из самых трогательных моментов в жизни
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12:42
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Нужно ли российским отрядам теробороны в приграничных с Украиной регионах выдать боевое оружие?
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    Востоковед оценил влияние выборов в Турции на отношения с Россией

    Востоковед Семенов: Эрдоган после выборов сохранит все тренды в отношениях с Россией
    		   
    29 мая 2023, 13:30
    Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
    Текст: Евгений Поздняков

    Турция фактически проголосовала за стабильность и продолжение курса Эрдогана. В связи с этим каких-то радикальных изменений от Анкары в ближайшее время ожидать не стоит. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал востоковед Кирилл Семенов, комментируя итоги президентских выборов в Турции.

    «Как многие и ожидали, Эрдоган одержал победу с относительно небольшим преимуществом. Подобную ситуацию для страны можно назвать привычной, поскольку оппозиция здесь всегда занимала достаточно сильные позиции. Какой-либо угрозы для действующей власти в настоящий момент нет», – сказал эксперт Российского совета по международным делам, востоковед Кирилл Семенов

    «К тому же коалиции президента удалось сохранить большинство в парламенте. Эрдоган крайне последовательный лидер, поэтому люди за него и голосовали. Грубо говоря, выбор действующего президента – это выбор в пользу стабильности», – отмечает эксперт.

    «Конечно, не всем в Турции нравится курс, намеченный Эрдоганом. Тем не менее Кылычдароглу не сумеет организовать масштабные акции протеста. Гонка за пост главы государства прошла относительно спокойно, без видимых нарушений. Таким образом, оппозиция попросту не имеет рычага, с помощью которого можно было бы вывести сторонников на улицу», – подчеркивает собеседник.

    «Политическая карьера конкурента Эрдогана продолжится. Конечно, по многим вопросам их взгляды не совпадут, однако подобная ситуация также привычна для Турции. В связи с этим без изменений останется и внешняя политика страны. Все тренды, заложенные до текущего года, будут крепнуть и развиваться», – акцентирует Семенов.

    «Отношения с Москвой сохранят свою значимость для Анкары. Эрдоган никогда не высказывался о необходимости пересмотра диалога с Россией. Уже достигнутые торговые соглашения сохранятся – от параллельного импорта до зерновой сделки», – считает эксперт.

    «Также Турция будет выстраивать партнерство и с Украиной. Эрдогану выгодно выступать в роли лидера, который потенциально способен усадить оппонентов за стол переговоров. В конце концов, позиции посредника в военных конфликтах всегда положительно сказываются на образе того или иного государства. Сохранится и обострение в диалоге с США, со временем оно может даже усилиться», – заключил Семенов.

    Ранее Реджеп Тайип Эрдоган одержал победу на выборах президента в Турции. Об этом сообщил глава Высшего избирательного совета (ЦИК) страны Ахмет Енер. Он отметил, что действующий глава государства набрал 52,14%, а его соперник Кемаль Кылычдароглу – 47,86%. Таким образом, разрыв между ними – более 2,2 млн голосов.

    Напомним, оппонент Эрдогана в первом выступлении после второго тура президентских выборов пожаловался на несправедливость и заявил, что подвергался давлению. Кылычдароглу сказал, что он и его сторонники «продолжат вести борьбу», пока в Турции «не будет реализована демократия в истинном смысле этого слова».

    В свою очередь Эрдоган, одержавший победу на выборах, опубликовал в соцсетях поздравление с «великой победой Турции». «Да начнется век Турции!» – написал он. Во время выступления перед согражданами в президентском комплексе Бештепе в Анкаре глава государства также заявил, что по-прежнему настроен воплотить в жизнь проект газового хаба в республике. Он назвал одной из основных проблем для страны инфляцию, дав обещание ее снизить.

    Президент России Владимир Путин поздравил лидера Турции Реджепа Эрдогана с переизбранием на пост президента, назвав его победу закономерным результатом самоотверженной работы на посту главы республики.

    Также победу турецкого президента Путин назвал наглядным свидетельством поддержки турецким народом усилий Эрдогана по укреплению государственного суверенитета и проведению самостоятельной, независимой внешней политики, говорится в телеграмме российского лидера, опубликованной на сайте Кремля.

    Газета ВЗГЛЯД ранее подробно разбиралась, почему Эрдогану удалось вновь занять президентский пост, а также почему Западу это невыгодно.

    Соперник Эрдогана на выборах пожаловался на несправедливость
    Кандидат в президенты Турции от оппозиции Кылычдароглу пожаловался на несправедливость и давление
    		   
    28 мая 2023, 22:52
    Фото: Alp Eren Kaya/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Кандидат в президенты Турции от оппозиции Кемаль Кылычдароглу в первом выступлении после второго тура президентских выборов пожаловался на несправедливость и заявил, что подвергался давлению.

    Кылычдароглу заявил, что «эти выборы были одним из самых несправедливых периодов в истории». Он поблагодарил всех проголосовавших за него и призвал «продолжить бороться за демократию». «Я боролся за это, за вас и в дальнейшем продолжу заниматься этим», – приводит его слова ТАСС.

    Кылычдароглу сказал, что он и его сторонники «продолжат вести борьбу», пока в Турции «не будет реализована демократия в истинном смысле этого слова». В своей речи он не сказал прямо, принимает ли свое поражение или будет оспаривать результаты голосования, передает РИА «Новости».

    Однако его соратница, лидер «Хорошей партии» Мерал Акшенер поздравила с победой действующего главу Турции Тайипа Эрдогана, заявив, что принимает его победу.

    Небольшие столкновения между сторонниками Кылычдароглу произошли в воскресенье в Анкаре. Около 50–60 человек, преимущественно молодых людей, собрались возле штаб-квартиры оппозиционной Народно-республиканской партии. Между ними произошел конфликт, который перерос в небольшую потасовку. Полиция не вмешивалась, но контролировала ситуацию, участников конфликта разняли другие люди.

    Тем временем самолет с Эрдоганом приземлился в Анкаре. По данным TRT Haber, после обработки бюллетеней из 99,73% избирательных урн Эрдоган набирает 52,14% голосов, Кылычдароглу – 47,86%. По данным оппозиционного агентства Anka, Эрдоган набирает 52,12%, Кылычдароглу 47,88% после обработки бюллетеней с 99,32% урн.

    Напомним, глава российского государства Владимир Путин поздравил Эрдогана с победой на выборах, назвав его победу закономерным результатом самоотверженной работы на посту президента Турции.

    Коментарии (17)
    Путин поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента

    28 мая 2023, 21:43

    Текст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин поздравил лидера Турции Реджепа Эрдогана с переизбранием на пост президента, назвав его победу закономерным результатом самоотверженной работы на посту главы республики, сообщили в Кремле.

    Также победу турецкого презиента Путин назвал, наглядным свидетельством поддержки турецким народом усилий Эрдогана по укреплению государственного суверенитета и проведению самостоятельной, независимой внешней политики, говорится в телеграмме российского лидера, опубликованной на сайте Кремля.

    «Высоко ценим Ваш личный вклад в упрочение дружественных российско-турецких отношений, взаимовыгодного сотрудничества на различных направлениях. Хотел бы подтвердить готовность к продолжению нашего конструктивного диалога по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня. Придаём большое значение последовательной реализации намеченных совместных проектов, прежде всего строительства АЭС «Аккую» и создания на территории Турции газового хаба», – указал Путин.

    Он пожелал Эрдогану успехов в деятельности во главе государства, а также крепкого здоровья и благополучия.

    Ранее СМИ сообщили, что Эрдоган набирает во втором туре выборов главы государства 52,21% голосов по итогам обработки около 99% бюллетеней.

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    Эрдоган лидирует с 50,6% после обработки почти 90% бюллетеней

    28 мая 2023, 19:34

    Текст: Ольга Иванова

    После подсчета 89,5% бюллетеней действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лидирует с 50,6% голосов, следует из подсчетов оппозиционного агентства Anka.

    За его конкурента Кемаля Кылычдароглу проголосовали 49,3% (более 23,6 млн), за Эрдогана – 50,67% (более 24,2 млн), сообщает РИА «Новости».

    Как сообщает гостелеканал TRT Haber, Эрдоган набирает 52,61% голосов, Кылычдароглу – 47,39% после обработки бюллетеней с 91,55% избирательных урн.

    Ранее сообщалось, что в Турции завершился второй тур президентских выборов, он прошел спокойно.

    Коментарии (20)
    Эрдоган лидирует во втором туре после обработки почти 99% бюллетеней

    28 мая 2023, 20:22

    Текст: Ольга Иванова

    Действующий президент Турции Тайип Эрдоган набирает во втором туре выборов главы государства 52,21% голосов по итогам обработки около 99% бюллетеней, сообщает агентство Anadolu.

    Его соперник Кемаль Кылычдароглу набирает 47,79% голосов, необработанными остаются порядка 600 тыс. голосов, сообщает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что в Турции завершился второй тур президентских выборов, он прошел спокойно.

    Коментарии (9)
    ЦИК Турции объявил о победе Эрдогана на президентских выборах
    Глава ЦИК Турции Енер подтвердил победу Эрдогана на президентских выборах
    		   
    28 мая 2023, 23:15
    Фото: Depo Photos/Zuma/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Победу на президентских выборах в Турции одержал действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган, сообщил глава Высшего избирательного совета (ЦИК) страны Ахмет Енер.

    Енер сообщил, что обработано 99,43% бюллетеней для голосования внутри страны и за ее пределами. Эрдоган набрал 52,14%, его соперник Кемаль Кылычдароглу – 47,86%, разрыв между ними – более 2,2 млн голосов. 809 тыс. голосов, которые еще не были обработаны, не смогут изменить ситуацию, «даже если все они отойдут одному из кандидатов», сказал Енер. «Таким образом, по предварительным подсчетам, президентом Турецкой Республики избран господин Реджеп Тайип Эрдоган», – приводит его слова ТАСС.

    Напомним, Кылычдароглу в первом выступлении после второго тура президентских выборов пожаловался на несправедливость и заявил, что подвергался давлению. Кылычдароглу сказал, что он и его сторонники «продолжат вести борьбу», пока в Турции «не будет реализована демократия в истинном смысле этого слова».

    Коментарии (9)
    Эрдоган вышел к сторонникам и раздал детям деньги
    		   
    28 мая 2023, 14:58
    Фото: Petrov Sergey/Global Look Press
    Текст: Ольга Иванова

    Сторонники действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана собрались на участке, где он голосовал, сообщают СМИ.

    Как передает РИА «Новости», люди кричали слова поддержки и скандировали лозунги в поддержку Эрдогана. Позже действующий президент вышел к людям, он говорил с ними и по традиции раздавал детям деньги.

    Ранее сообщалось, что Эрдоган, вновь борющийся за пост главы государства, проголосовал во втором туре выборов президента республики на избирательном участке в районе Ускюдар в азиатской части Стамбула.

    Напомним, число избирателей в Турции превышает 60 млн человек. Участки для голосования во втором туре открылись в воскресенье в 8.00 мск.

    Коментарии (3)
    СМИ: Эрдоган лидирует после обработки 40% бюллетеней
    		  
    28 мая 2023, 18:31
    Фото: Turkish Presidency/XinHua/Global Look Press
    Текст: Ольга Иванова

    Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лидирует во втором туре президентских выборов после обработки бюллетеней с 40% урн, результаты предварительного подсчета голосов опубликовало агентство Anadolu.

    Отмечается, что за Эрдогана проголосовали 57% избирателей (более 9 млн голосов), за его конкурента, лидера главной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Кемаля Кылычдароглу – 43% (более 6 млн голосов), передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что в Турции завершился второй тур президентских выборов, он прошел спокойно.

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    В Турции завершился второй тур президентских выборов
    		   
    28 мая 2023, 17:43
    Фото: Petrov Sergey/Global Look Press
    Текст: Ольга Иванова

    В Турции завершился второй тур президентских выборов, он прошел спокойно, сообщил председатель Высшего избирательного совета Ахмет Йенер.

    Отмечается, что избирательные участки для голосования закрылись в 17.00 по местному времени (совпадает с мск), начинается процесс подсчета голосов, передает РИА «Новости».

    Напомним, число избирателей в Турции превышает 60 млн человек. Участки для голосования во втором туре открылись в воскресенье в 8.00 мск.

    Коментарии (0)
    Оппозиционные СМИ заявили о лидерстве Кылычдароглу после подсчета 44% бюллетеней

    28 мая 2023, 18:42

    Текст: Ольга Иванова

    После подсчета 44% бюллетеней кандидат в президенты Турции Кемаль Кылычдароглу лидирует на выборах президента Турции с отрывом в 2%, об этом пишет оппозиционное агентство Anka.

    По данным агентства, за Кылычдароглу проголосовали 50,97%, в то время как за действующего президента Реджепа Эрдогана – 49,03%, передает РИА «Новости».

    До этого агентство Anadolu сообщало, что Эрдоган лидирует во втором туре президентских выборов после обработки бюллетеней с 40% урн.

    Коментарии (9)
    Эрдоган лидирует после обработки бюллетеней более 85% избирательных урн

    28 мая 2023, 19:13

    Текст: Ольга Иванова

    Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 53,15% голосов после обработки бюллетеней с 85,45% избирательных урн, сообщил гостелеканал TRT Haber.

    Его соперник Кемаль Кылычдароглу набирает 46,85%, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что в Турции завершился второй тур президентских выборов, он прошел спокойно.

    Коментарии (2)
    СМИ: Эрдоган продолжает лидировать после обработки бюллетеней из более 79% урн
    		   
    28 мая 2023, 19:01
    Фото: Murat Kocabas/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Ольга Иванова

    Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 53,7% голосов, сообщил гостелеканал TRT Haber.

    Также сообщается, что после обработки бюллетеней из 79,09% избирательных урн Кемаль Кылычдароглу набирает 46,3% голосов, передает РИА «Новости».

    Между тем оппозиционное агентство Anka утверждает, что после подсчета 75% бюллетеней Кылычдароглу остается лидером на выборах, за него проголосовали 50,8% (более 20,6 млн), за Эрдогана – 49,2% (более 19,9 млн).

    Ранее сообщалось, что в Турции завершился второй тур президентских выборов, он прошел спокойно.

    Коментарии (2)
    Эрдоган лидирует после обработки бюллетеней из более 95% урн

    28 мая 2023, 19:38

    Текст: Ольга Иванова

    Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 52,34% голосов после обработки бюллетеней из 95,24% избирательных урн, сообщил гостелеканал TRT Haber.

    Его соперник Кемаль Кылычдароглу набирает 47,66%, сообщает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что в Турции завершился второй тур президентских выборов, он прошел спокойно.

    Коментарии (0)
    Эрдоган поблагодарил турецкий народ за отданные голоса

    28 мая 2023, 20:42

    Текст: Ольга Иванова

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о завершении второго тура выборов в стране, назвав его праздником демократии, он поблагодарил граждан за отданные ему голоса.

    Эрдоган поблагодарил граждан, которые доверили ему управлять страной следующие пять лет, а также поблагодарил всех, кто «поспешил на избирательные участки за рубежом», сообщает РИА «Новости».

    «С Божьей помощью мы будем достойны вашего доверия. Как мы были достойны в течение 21 года, так и будем достойны», – заявил он.

    Ранее СМИ сообщили, что Эрдоган набирает во втором туре выборов главы государства 52,21% голосов по итогам обработки около 99% бюллетеней.

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    Эрдоган провозгласил «век Турции»
    Эрдоган заявил о «великой победе» и провозгласил «век Турции»
    		   
    28 мая 2023, 23:57
    Фото: Depo Photos/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, одержавший победу на выборах, опубликовал в соцсетях поздравление с «великой победой Турции».

    «Да начнется век Турции!» – заявил Эрдоган в Twitter (соцсеть заблокирована в России).

    В ходе предвыборной кампании Эрдоган рассказывал об успехах страны под его руководством к столетию республики, которые были объединены под слоганом «Век Турции», передает ТАСС.

    В октябре Турецкая Республика отмечает столетие своего создания, передает РИА «Новости».

    Во время выступления перед согражданами в президентском комплексе Бештепе в Анкаре Эрдоган заявил, что по-прежнему настроен воплотить в жизнь проект газового хаба в республике. Он назвал одной из основных проблем для страны инфляцию, дав обещание ее снизить.

    Напомним, глава Высшего избирательного совета (ЦИК) страны Ахмет Енер объявил о победе Эрдогана на президентских выборах. Обработано 99,43% бюллетеней для голосования внутри страны и за ее пределами. Эрдоган набрал 52,14%, его соперник Кемаль Кылычдароглу – 47,86%.

    Коментарии (2)
    В администрации Эрдогана сформулировали позицию по Украине после победы на выборах
    РИА «Новости»: Эрдоган после победы на выборах продолжит посреднические усилия по Украине

    29 мая 2023, 10:15

    Текст: Ольга Никитина

    Президент Турции Тайип Эрдоган, одержавший победу на прошедших в стране выборах главы государства, намерен продолжать «телефонную дипломатию» с Россией и Украиной, сообщил источник в администрации турецкого лидера.

    Источник РИА «Новости» сообщил, что тема посредничества Турции в украинском конфликте является основным направлением внешней политики Анкары. Эрдоган, по его словам, возможно, является единственным мировым лидером, у которого сложились доверительные отношения как с лидером России, так и Украины.

    Анкара, добавил источник, продолжит призывать к немедленному прекращению огня, к возобновлению мирного процесса. Он привел слова Эрдогана, который сказал, что в этом конфликте «не будет победителей».

    Также источник сообщил, что переговоры по предложенному Россией проекту «газового хаба» в Турции могут быть активизированы в ближайшее время.

    По данным ЦИК Турции, Эрдоган одержал победу на прошедших в стране выборах президента. После обработки 99,43% бюллетеней он набрал 52,14% голосов избирателей, его соперник Кемаль Кылычдароглу – 47,86%.

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