ЦИК Турции объявил о победе Эрдогана на президентских выборах

Глава ЦИК Турции Енер подтвердил победу Эрдогана на президентских выборах

Победу на президентских выборах в Турции одержал действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган, сообщил глава Высшего избирательного совета (ЦИК) страны Ахмет Енер.

Енер сообщил, что обработано 99,43% бюллетеней для голосования внутри страны и за ее пределами. Эрдоган набрал 52,14%, его соперник Кемаль Кылычдароглу – 47,86%, разрыв между ними – более 2,2 млн голосов. 809 тыс. голосов, которые еще не были обработаны, не смогут изменить ситуацию, «даже если все они отойдут одному из кандидатов», сказал Енер. «Таким образом, по предварительным подсчетам, президентом Турецкой Республики избран господин Реджеп Тайип Эрдоган», – приводит его слова ТАСС.

Напомним, Кылычдароглу в первом выступлении после второго тура президентских выборов пожаловался на несправедливость и заявил, что подвергался давлению. Кылычдароглу сказал, что он и его сторонники «продолжат вести борьбу», пока в Турции «не будет реализована демократия в истинном смысле этого слова».