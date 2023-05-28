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ЦИК Турции объявил о победе Эрдогана на президентских выборах
Глава ЦИК Турции Енер подтвердил победу Эрдогана на президентских выборах
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Победу на президентских выборах в Турции одержал действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган, сообщил глава Высшего избирательного совета (ЦИК) страны Ахмет Енер.
Енер сообщил, что обработано 99,43% бюллетеней для голосования внутри страны и за ее пределами. Эрдоган набрал 52,14%, его соперник Кемаль Кылычдароглу – 47,86%, разрыв между ними – более 2,2 млн голосов. 809 тыс. голосов, которые еще не были обработаны, не смогут изменить ситуацию, «даже если все они отойдут одному из кандидатов», сказал Енер. «Таким образом, по предварительным подсчетам, президентом Турецкой Республики избран господин Реджеп Тайип Эрдоган», – приводит его слова ТАСС.
Напомним, Кылычдароглу в первом выступлении после второго тура президентских выборов пожаловался на несправедливость и заявил, что подвергался давлению. Кылычдароглу сказал, что он и его сторонники «продолжат вести борьбу», пока в Турции «не будет реализована демократия в истинном смысле этого слова».
Эрдоган лидирует с 50,6% после обработки почти 90% бюллетеней
После подсчета 89,5% бюллетеней действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лидирует с 50,6% голосов, следует из подсчетов оппозиционного агентства Anka.
За его конкурента Кемаля Кылычдароглу проголосовали 49,3% (более 23,6 млн), за Эрдогана – 50,67% (более 24,2 млн), сообщает РИА «Новости».
Как сообщает гостелеканал TRT Haber, Эрдоган набирает 52,61% голосов, Кылычдароглу – 47,39% после обработки бюллетеней с 91,55% избирательных урн.
Ранее сообщалось, что в Турции завершился второй тур президентских выборов, он прошел спокойно.
Эрдоган лидирует во втором туре после обработки почти 99% бюллетеней
Действующий президент Турции Тайип Эрдоган набирает во втором туре выборов главы государства 52,21% голосов по итогам обработки около 99% бюллетеней, сообщает агентство Anadolu.
Его соперник Кемаль Кылычдароглу набирает 47,79% голосов, необработанными остаются порядка 600 тыс. голосов, сообщает ТАСС.
Ранее сообщалось, что в Турции завершился второй тур президентских выборов, он прошел спокойно.
Эрдоган вышел к сторонникам и раздал детям деньги
Сторонники действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана собрались на участке, где он голосовал, сообщают СМИ.
Как передает РИА «Новости», люди кричали слова поддержки и скандировали лозунги в поддержку Эрдогана. Позже действующий президент вышел к людям, он говорил с ними и по традиции раздавал детям деньги.
Ранее сообщалось, что Эрдоган, вновь борющийся за пост главы государства, проголосовал во втором туре выборов президента республики на избирательном участке в районе Ускюдар в азиатской части Стамбула.
Напомним, число избирателей в Турции превышает 60 млн человек. Участки для голосования во втором туре открылись в воскресенье в 8.00 мск.
СМИ: Эрдоган лидирует после обработки 40% бюллетеней
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лидирует во втором туре президентских выборов после обработки бюллетеней с 40% урн, результаты предварительного подсчета голосов опубликовало агентство Anadolu.
Отмечается, что за Эрдогана проголосовали 57% избирателей (более 9 млн голосов), за его конкурента, лидера главной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Кемаля Кылычдароглу – 43% (более 6 млн голосов), передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что в Турции завершился второй тур президентских выборов, он прошел спокойно.
Путин поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента
Президент России Владимир Путин поздравил лидера Турции Реджепа Эрдогана с переизбранием на пост президента, назвав его победу закономерным результатом самоотверженной работы на посту главы республики, сообщили в Кремле.
Также победу турецкого презиента Путин назвал, наглядным свидетельством поддержки турецким народом усилий Эрдогана по укреплению государственного суверенитета и проведению самостоятельной, независимой внешней политики, говорится в телеграмме российского лидера, опубликованной на сайте Кремля.
«Высоко ценим Ваш личный вклад в упрочение дружественных российско-турецких отношений, взаимовыгодного сотрудничества на различных направлениях. Хотел бы подтвердить готовность к продолжению нашего конструктивного диалога по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня. Придаём большое значение последовательной реализации намеченных совместных проектов, прежде всего строительства АЭС «Аккую» и создания на территории Турции газового хаба», – указал Путин.
Он пожелал Эрдогану успехов в деятельности во главе государства, а также крепкого здоровья и благополучия.
Ранее СМИ сообщили, что Эрдоган набирает во втором туре выборов главы государства 52,21% голосов по итогам обработки около 99% бюллетеней.
В Турции завершился второй тур президентских выборов
В Турции завершился второй тур президентских выборов, он прошел спокойно, сообщил председатель Высшего избирательного совета Ахмет Йенер.
Отмечается, что избирательные участки для голосования закрылись в 17.00 по местному времени (совпадает с мск), начинается процесс подсчета голосов, передает РИА «Новости».
Напомним, число избирателей в Турции превышает 60 млн человек. Участки для голосования во втором туре открылись в воскресенье в 8.00 мск.
Оппозиционные СМИ заявили о лидерстве Кылычдароглу после подсчета 44% бюллетеней
После подсчета 44% бюллетеней кандидат в президенты Турции Кемаль Кылычдароглу лидирует на выборах президента Турции с отрывом в 2%, об этом пишет оппозиционное агентство Anka.
По данным агентства, за Кылычдароглу проголосовали 50,97%, в то время как за действующего президента Реджепа Эрдогана – 49,03%, передает РИА «Новости».
До этого агентство Anadolu сообщало, что Эрдоган лидирует во втором туре президентских выборов после обработки бюллетеней с 40% урн.
Эрдоган лидирует после обработки бюллетеней более 85% избирательных урн
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 53,15% голосов после обработки бюллетеней с 85,45% избирательных урн, сообщил гостелеканал TRT Haber.
Его соперник Кемаль Кылычдароглу набирает 46,85%, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что в Турции завершился второй тур президентских выборов, он прошел спокойно.
СМИ: Эрдоган продолжает лидировать после обработки бюллетеней из более 79% урн
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 53,7% голосов, сообщил гостелеканал TRT Haber.
Также сообщается, что после обработки бюллетеней из 79,09% избирательных урн Кемаль Кылычдароглу набирает 46,3% голосов, передает РИА «Новости».
Между тем оппозиционное агентство Anka утверждает, что после подсчета 75% бюллетеней Кылычдароглу остается лидером на выборах, за него проголосовали 50,8% (более 20,6 млн), за Эрдогана – 49,2% (более 19,9 млн).
Ранее сообщалось, что в Турции завершился второй тур президентских выборов, он прошел спокойно.
Эрдоган лидирует после обработки бюллетеней из более 95% урн
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 52,34% голосов после обработки бюллетеней из 95,24% избирательных урн, сообщил гостелеканал TRT Haber.
Его соперник Кемаль Кылычдароглу набирает 47,66%, сообщает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что в Турции завершился второй тур президентских выборов, он прошел спокойно.
Эрдоган поблагодарил турецкий народ за отданные голоса
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о завершении второго тура выборов в стране, назвав его праздником демократии, он поблагодарил граждан за отданные ему голоса.
Эрдоган поблагодарил граждан, которые доверили ему управлять страной следующие пять лет, а также поблагодарил всех, кто «поспешил на избирательные участки за рубежом», сообщает РИА «Новости».
«С Божьей помощью мы будем достойны вашего доверия. Как мы были достойны в течение 21 года, так и будем достойны», – заявил он.
Ранее СМИ сообщили, что Эрдоган набирает во втором туре выборов главы государства 52,21% голосов по итогам обработки около 99% бюллетеней.
СМИ: Эрдоган вскоре прибудет в Анкару
Действующий президент Турции Тайип Эрдоган в скором времени прибудет из Стамбула в Анкару, сообщил гостелеканал TRT Haber.
Отмечается, что в случае победы во втором туре президентских выборов обратится к населению из своей резиденции в Бештепе, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что Эрдоган, вновь борющийся за пост главы государства, проголосовал во втором туре выборов президента республики на избирательном участке в районе Ускюдар в азиатской части Стамбула.
Напомним, число избирателей в Турции превышает 60 млн человек. Участки для голосования во втором туре открылись в воскресенье в 8.00 мск.
Гостелеканал сообщил о лидерстве Эрдогана после обработки более 66% голосов
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 54,78% голосов, после обработки бюллетеней с 66,65% избирательных урн, сообщил гостелеканал TRT Haber.
Также сообщается, что его соперник Кемаль Кылычдароглу набирает 45,22%, передает РИА «Новости».
При этом оппозиционное агентство Anka утверждает, что после подсчета 65% бюллетеней Кылычдароглу лидирует с отрывом в почти 700 тыс. голосов. По данным СМИ, за Кылычдароглу проголосовали 50,93% (более 17,8 миллиона), за Эрдогана – 49,07% (более 17,2 миллиона).
Ранее сообщалось, что в Турции завершился второй тур президентских выборов, он прошел спокойно.
Глава турецкого ЦИК Енер заявил об отсутствии происшествий на выборах президента страны
В Турции второй тур выборов главы государства проходит без происшествий, заявил руководитель Высшего избирательного совета (центризбирком) страны Ахмет Енер.
Голосование во втором туре президентских выборов проходит без происшествий и проблем, сказал Енер, передает ТАСС.
Фиксируется высокая заинтересованность граждан страны в политическом событии. Сейчас остается два кандидата в президенты, и центризбирком рассчитывает на более короткие сроки подсчета результатов, заключил глава ведомства.
Напомним, число избирателей в Турции превышает 60 млн человек. Участки для голосования во втором туре открылись в воскресенье в 8.00 мск.
В Турции задержали распространявших «провокационные» посты о выборах в соцсетях подозреваемых
Турецкие правоохранители задержали в воскресенье пятерых подозреваемых в распространении провокационных сообщений в соцсетях о выборах главы государства, сообщила генпрокуратура Стамбула.
Подозреваемых обвиняют в попытке нарушить общественный порядок с помощью публикаций и манипулятивных сообщений, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.
Подобные посты могут создать у общественности искаженное или ложное восприятие о ходе голосования во втором туре выборов президента Турции, заключили в прокуратуре.
В Турции в воскресенье стартовал второй тур голосования, число избирателей в стране превышает 60 млн человек.
Действующий президент Тайип Эрдоган и кандидат на новый срок на участке для голосования раздал детям деньги.