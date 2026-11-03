Истребители НАТО 16 раз за месяц сопроводили российские самолеты у границ Литвы

Минобороны Литвы: Истребители НАТО в октябре 16 раз сопроводили самолеты России

Tекст: Ольга Иванова

«Самой интенсивной была неделя с 12 по 18 октября, когда истребители поднимались в воздух шесть раз», – приводит ТАСС заявление ведомства.

Процедура воздушного сопровождения является для Североатлантического альянса установленной контрольной мерой. Новым явлением в дежурстве ВВС НАТО стали полеты для идентификации нарушающих воздушное пространство беспилотников. Такие вылеты были совершены 3, 18 и 29 октября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник самолет-разведчик НАТО Bombardier Artemis II более четырех часов летал в районе Калининградской области.

На прошлой неделе Бельгия направила шесть истребителей F-16 в Литву для усиления миссии НАТО по охране воздушного пространства над странами Балтии.

Власти Литвы запланировали расширить авиабазу ВВС страны в Шяуляй для размещения до 750 военнослужащих Североатлантического альянса.