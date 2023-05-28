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Путин поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента
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Президент России Владимир Путин поздравил лидера Турции Реджепа Эрдогана с переизбранием на пост президента, назвав его победу закономерным результатом самоотверженной работы на посту главы республики, сообщили в Кремле.
Также победу турецкого презиента Путин назвал, наглядным свидетельством поддержки турецким народом усилий Эрдогана по укреплению государственного суверенитета и проведению самостоятельной, независимой внешней политики, говорится в телеграмме российского лидера, опубликованной на сайте Кремля.
«Высоко ценим Ваш личный вклад в упрочение дружественных российско-турецких отношений, взаимовыгодного сотрудничества на различных направлениях. Хотел бы подтвердить готовность к продолжению нашего конструктивного диалога по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня. Придаём большое значение последовательной реализации намеченных совместных проектов, прежде всего строительства АЭС «Аккую» и создания на территории Турции газового хаба», – указал Путин.
Он пожелал Эрдогану успехов в деятельности во главе государства, а также крепкого здоровья и благополучия.
Ранее СМИ сообщили, что Эрдоган набирает во втором туре выборов главы государства 52,21% голосов по итогам обработки около 99% бюллетеней.
Эрдоган лидирует с 50,6% после обработки почти 90% бюллетеней
После подсчета 89,5% бюллетеней действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лидирует с 50,6% голосов, следует из подсчетов оппозиционного агентства Anka.
За его конкурента Кемаля Кылычдароглу проголосовали 49,3% (более 23,6 млн), за Эрдогана – 50,67% (более 24,2 млн), сообщает РИА «Новости».
Как сообщает гостелеканал TRT Haber, Эрдоган набирает 52,61% голосов, Кылычдароглу – 47,39% после обработки бюллетеней с 91,55% избирательных урн.
Ранее сообщалось, что в Турции завершился второй тур президентских выборов, он прошел спокойно.
Путин: Для России настало время самоопределения
Президент Путин: Для России настало время самоопределения
Президент РФ Владимир Путин заявил, что для России настало время самоопределения, борьбы за право быть собой.
Российский лидер заявил в опубликованном на сайте Кремля видеообращении по случаю открытия Академии творческих индустрий в арт-кластере «Таврида», что для России и ее жителей сейчас, по сути, настало время самоопределения, борьбы за право быть самими собой. Он подчеркнул, что это в полной мере относится и к культуре.
Путин отметил, что творческой мысли, творческому поиску, безусловно, необходима свобода, и в «Тавриде» сейчас создано именно такое пространство, позволяющее свободно творить. Вместе с этим глава государства напомнил о необходимости бережного, уважительного отношения к своим истокам, корням, важности стремиться в современных жанрах и формах переосмыслить и сохранить звучание, которым всегда отличалась культура России, ее особый ценностный посыл, который говорит о силе взаимоуважения, милосердия, о важнейших духовных, нравственных основах.
Президент подчеркнул, что культура и искусство являются теми сферами, которые призваны объединять людей, однако в настоящее время они оказались в эпицентре геополитического противостояния, в котором все, что связано с Россией, пытаются «отменить» и вычеркнуть из достояния цивилизации. При этом Путин выразил уверенность, что пытающиеся «отменить» российскую культуру наказывают прежде всего самих себя и свои народы, лишая их возможности прикоснуться к подлинным шедеврам.
Президент отметил, что в России с уважением относятся к наследию мировой культуры. Он выразил уверенность, что в России невозможно представить попытки его «отменить». При этом глава государства подчеркнул, что России не нужны грубо навязанные извне ориентиры или стандарты, которые подавляют любую самобытность.
Ранее экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль назвала попытки западных стран отменить российскую культуру возмутительным явлением и безумством.
Эрдоган лидирует во втором туре после обработки почти 99% бюллетеней
Действующий президент Турции Тайип Эрдоган набирает во втором туре выборов главы государства 52,21% голосов по итогам обработки около 99% бюллетеней, сообщает агентство Anadolu.
Его соперник Кемаль Кылычдароглу набирает 47,79% голосов, необработанными остаются порядка 600 тыс. голосов, сообщает ТАСС.
Ранее сообщалось, что в Турции завершился второй тур президентских выборов, он прошел спокойно.
Эрдоган вышел к сторонникам и раздал детям деньги
Сторонники действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана собрались на участке, где он голосовал, сообщают СМИ.
Как передает РИА «Новости», люди кричали слова поддержки и скандировали лозунги в поддержку Эрдогана. Позже действующий президент вышел к людям, он говорил с ними и по традиции раздавал детям деньги.
Ранее сообщалось, что Эрдоган, вновь борющийся за пост главы государства, проголосовал во втором туре выборов президента республики на избирательном участке в районе Ускюдар в азиатской части Стамбула.
Напомним, число избирателей в Турции превышает 60 млн человек. Участки для голосования во втором туре открылись в воскресенье в 8.00 мск.
СМИ: Эрдоган лидирует после обработки 40% бюллетеней
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лидирует во втором туре президентских выборов после обработки бюллетеней с 40% урн, результаты предварительного подсчета голосов опубликовало агентство Anadolu.
Отмечается, что за Эрдогана проголосовали 57% избирателей (более 9 млн голосов), за его конкурента, лидера главной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Кемаля Кылычдароглу – 43% (более 6 млн голосов), передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что в Турции завершился второй тур президентских выборов, он прошел спокойно.
В Турции завершился второй тур президентских выборов
В Турции завершился второй тур президентских выборов, он прошел спокойно, сообщил председатель Высшего избирательного совета Ахмет Йенер.
Отмечается, что избирательные участки для голосования закрылись в 17.00 по местному времени (совпадает с мск), начинается процесс подсчета голосов, передает РИА «Новости».
Напомним, число избирателей в Турции превышает 60 млн человек. Участки для голосования во втором туре открылись в воскресенье в 8.00 мск.
Оппозиционные СМИ заявили о лидерстве Кылычдароглу после подсчета 44% бюллетеней
После подсчета 44% бюллетеней кандидат в президенты Турции Кемаль Кылычдароглу лидирует на выборах президента Турции с отрывом в 2%, об этом пишет оппозиционное агентство Anka.
По данным агентства, за Кылычдароглу проголосовали 50,97%, в то время как за действующего президента Реджепа Эрдогана – 49,03%, передает РИА «Новости».
До этого агентство Anadolu сообщало, что Эрдоган лидирует во втором туре президентских выборов после обработки бюллетеней с 40% урн.
Эрдоган лидирует после обработки бюллетеней более 85% избирательных урн
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 53,15% голосов после обработки бюллетеней с 85,45% избирательных урн, сообщил гостелеканал TRT Haber.
Его соперник Кемаль Кылычдароглу набирает 46,85%, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что в Турции завершился второй тур президентских выборов, он прошел спокойно.
Путин поздравил молодежь с открытием Академии творческих индустрий
Президент России Путин поздравил участников арт-кластера «Таврида» с открытием в Крыму Академии творческих индустрий
Президент России Владимир Путин поздравил участников арт-кластера «Таврида» с открытием в Крыму Академии творческих индустрий – новой точки притяжения, объединения молодых талантов: архитекторов, музыкантов, дизайнеров, представителей других творческих профессий из всех регионов России.
Российский лидер в опубликованном на сайте Кремля видеообращении приветствовал участников арт-кластера «Таврида» и поздравил их с ярким, значимым событием – открытием в Крыму Академии творческих индустрий.
Глава государства заявил, что на карте России появляется новая точка притяжения, объединения молодых талантов: архитекторов, музыкантов, дизайнеров, представителей других творческих профессий из всех регионов нашей страны, которые под руководством лучших профессионалов сделают еще один шаг к осуществлению своих идей и мечты.
Российский лидер отметил, что за последние пять лет, благодаря форуму «Таврида» под Судаком, в бухте Капсель, сформировался целый комплекс возможностей для креативной молодежи. Путин выразил уверенность, что создание круглогодичного образовательного центра выводит это развитие на качественно новый уровень.
Глава государства счел символичным, что такой проект, который многое даст для развития творческих индустрий, обрел дом именно в Крыму, где находили вдохновение, создавали свои лучшие произведения многие российские выдающиеся писатели, поэты, художники.
Путин подчеркнул, что Крым – это особое место, с уникальной атмосферой, которому принадлежит особая роль в российской культуре. Глава государства выразил уверенность, что у участников арт-кластера «Таврида», по-хорошему дерзких, смелых молодых творческих людей получится сказать свое слово в искусстве, по максимуму раскрыть свои таланты, задать новые тренды, пополнить богатейшее достояние российской культуры.
Ранее в субботу первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко посетил в Крыму открытие Академии творческих индустрий «Меганом» – нового проекта арт-кластера «Таврида».
Академия творческих индустрий «Меганом» – это проект арт-кластера «Таврида», один из трех круглогодичных образовательных комплексов, созданных по поручению президента России Владимира Путина на базе летних форумных площадок для выявления и поддержки талантливой молодежи из числа представителей культуры, искусства, творческих индустрий. Академия станет ядром молодежно-просветительского курорта «Таврида.АРТ», расположенного в бухте Капсель, в Крыму, и одной из ключевых площадок развития молодого российского искусства.
СМИ: Эрдоган продолжает лидировать после обработки бюллетеней из более 79% урн
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 53,7% голосов, сообщил гостелеканал TRT Haber.
Также сообщается, что после обработки бюллетеней из 79,09% избирательных урн Кемаль Кылычдароглу набирает 46,3% голосов, передает РИА «Новости».
Между тем оппозиционное агентство Anka утверждает, что после подсчета 75% бюллетеней Кылычдароглу остается лидером на выборах, за него проголосовали 50,8% (более 20,6 млн), за Эрдогана – 49,2% (более 19,9 млн).
Ранее сообщалось, что в Турции завершился второй тур президентских выборов, он прошел спокойно.
Эрдоган лидирует после обработки бюллетеней из более 95% урн
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 52,34% голосов после обработки бюллетеней из 95,24% избирательных урн, сообщил гостелеканал TRT Haber.
Его соперник Кемаль Кылычдароглу набирает 47,66%, сообщает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что в Турции завершился второй тур президентских выборов, он прошел спокойно.
Эрдоган поблагодарил турецкий народ за отданные голоса
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о завершении второго тура выборов в стране, назвав его праздником демократии, он поблагодарил граждан за отданные ему голоса.
Эрдоган поблагодарил граждан, которые доверили ему управлять страной следующие пять лет, а также поблагодарил всех, кто «поспешил на избирательные участки за рубежом», сообщает РИА «Новости».
«С Божьей помощью мы будем достойны вашего доверия. Как мы были достойны в течение 21 года, так и будем достойны», – заявил он.
Ранее СМИ сообщили, что Эрдоган набирает во втором туре выборов главы государства 52,21% голосов по итогам обработки около 99% бюллетеней.
СМИ: Эрдоган вскоре прибудет в Анкару
Действующий президент Турции Тайип Эрдоган в скором времени прибудет из Стамбула в Анкару, сообщил гостелеканал TRT Haber.
Отмечается, что в случае победы во втором туре президентских выборов обратится к населению из своей резиденции в Бештепе, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что Эрдоган, вновь борющийся за пост главы государства, проголосовал во втором туре выборов президента республики на избирательном участке в районе Ускюдар в азиатской части Стамбула.
Напомним, число избирателей в Турции превышает 60 млн человек. Участки для голосования во втором туре открылись в воскресенье в 8.00 мск.
Глава турецкого ЦИК Енер заявил об отсутствии происшествий на выборах президента страны
В Турции второй тур выборов главы государства проходит без происшествий, заявил руководитель Высшего избирательного совета (центризбирком) страны Ахмет Енер.
Голосование во втором туре президентских выборов проходит без происшествий и проблем, сказал Енер, передает ТАСС.
Фиксируется высокая заинтересованность граждан страны в политическом событии. Сейчас остается два кандидата в президенты, и центризбирком рассчитывает на более короткие сроки подсчета результатов, заключил глава ведомства.
Напомним, число избирателей в Турции превышает 60 млн человек. Участки для голосования во втором туре открылись в воскресенье в 8.00 мск.
Гостелеканал сообщил о лидерстве Эрдогана после обработки более 66% голосов
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 54,78% голосов, после обработки бюллетеней с 66,65% избирательных урн, сообщил гостелеканал TRT Haber.
Также сообщается, что его соперник Кемаль Кылычдароглу набирает 45,22%, передает РИА «Новости».
При этом оппозиционное агентство Anka утверждает, что после подсчета 65% бюллетеней Кылычдароглу лидирует с отрывом в почти 700 тыс. голосов. По данным СМИ, за Кылычдароглу проголосовали 50,93% (более 17,8 миллиона), за Эрдогана – 49,07% (более 17,2 миллиона).
Ранее сообщалось, что в Турции завершился второй тур президентских выборов, он прошел спокойно.