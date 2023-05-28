Путин поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента

Путин: Для России настало время самоопределения

Президент Путин: Для России настало время самоопределения

Президент РФ Владимир Путин заявил, что для России настало время самоопределения, борьбы за право быть собой.

Российский лидер заявил в опубликованном на сайте Кремля видеообращении по случаю открытия Академии творческих индустрий в арт-кластере «Таврида», что для России и ее жителей сейчас, по сути, настало время самоопределения, борьбы за право быть самими собой. Он подчеркнул, что это в полной мере относится и к культуре.

Путин отметил, что творческой мысли, творческому поиску, безусловно, необходима свобода, и в «Тавриде» сейчас создано именно такое пространство, позволяющее свободно творить. Вместе с этим глава государства напомнил о необходимости бережного, уважительного отношения к своим истокам, корням, важности стремиться в современных жанрах и формах переосмыслить и сохранить звучание, которым всегда отличалась культура России, ее особый ценностный посыл, который говорит о силе взаимоуважения, милосердия, о важнейших духовных, нравственных основах.

Президент подчеркнул, что культура и искусство являются теми сферами, которые призваны объединять людей, однако в настоящее время они оказались в эпицентре геополитического противостояния, в котором все, что связано с Россией, пытаются «отменить» и вычеркнуть из достояния цивилизации. При этом Путин выразил уверенность, что пытающиеся «отменить» российскую культуру наказывают прежде всего самих себя и свои народы, лишая их возможности прикоснуться к подлинным шедеврам.

Президент отметил, что в России с уважением относятся к наследию мировой культуры. Он выразил уверенность, что в России невозможно представить попытки его «отменить». При этом глава государства подчеркнул, что России не нужны грубо навязанные извне ориентиры или стандарты, которые подавляют любую самобытность.

Ранее экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль назвала попытки западных стран отменить российскую культуру возмутительным явлением и безумством.