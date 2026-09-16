ЕС одобрил экспорт сотен тысяч тонн пластиковых отходов в Турцию

ЕК разрешила экспорт пластикового мусора в Турцию вопреки экологическому ущербу

Tекст: Мария Иванова

Европейский союз продолжит ежегодно отправлять сотни тысяч тонн пластикового мусора в Турцию, пишет Politico.

Соответствующее решение было принято несмотря на обнаруженные доказательства нанесения ущерба окружающей среде.

В отчете Еврокомиссии, оказавшемся в распоряжении издания, отмечается длинный список опасений по поводу обращения с отходами в Турции. Документ указывает на «ограниченную» информацию об управлении пластиковым мусором и неопределенность в соблюдении европейских норм.

По оценкам экспертов Еврокомиссии, лишь около 10% пластика перерабатывается, тогда как большая часть отправляется на свалки или загрязняет природу. В прошлом году Турция импортировала 510 тыс. тонн европейского пластикового мусора, что составляет 36% от всего экспорта ЕС в этой сфере.

Несмотря на задержку отчета и выявленные «серьезные проблемы», Еврокомиссия разрешила продолжить экспорт. Ведомство пришло к выводу, что Турция укрепила правовую базу, которая «в целом соответствует» международным правилам.

«В отчете показано тревожное несоответствие между выводами Комиссии и ее толкованием регламента», – заявила старший координатор Агентства экологических расследований Лорен Вейр. Эколог Седат Гюндогду добавил, что европейским властям следует взять на себя ответственность за загрязнение и приостановить поставки, а не узаконивать их.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские туристы пожаловались на скопление импортных пластиковых отходов на пляжах турецкой Аланьи.

Европейские чиновники ранее отказались от части новых экологических требований к упаковке товаров.

Эксперты Европейского агентства по окружающей среде оценили убытки ЕС от ухудшения экологической обстановки в 162 млрд евро.