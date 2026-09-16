На что рассчитывал Зеленский, начиная эскалацию? Логика майданных политиков проста. Россия воюет на свои деньги, а Украина на деньги европейцев. Значит, Украина более устойчива к ударам со стороны России, чем Россия со стороны Украины. Бред? Конечно, бред. Но на нем строится вся украинская политика.6 комментариев
В перестрелке в Стамбуле из-за фальшивых долларов погибли два человека
Вооруженный конфликт в стамбульском обменном пункте, вспыхнувший при попытке сбыть 1,9 млн фальшивых долларов, привел к гибели двух человек и ранению еще двоих.
Конфликт разгорелся в стамбульском районе Фатих при попытке обменять крупную сумму денег, передает ТАСС.
Группа людей под видом клиентов пришла в обменный пункт с 1,9 млн долларов, которые оказались поддельными. Это привело к ссоре, переросшей в вооруженное столкновение.
Следствие полагает, что злоумышленники рассчитывали обогатиться и вбросить на рынок фальшивые купюры. В результате стрельбы погибли двое мужчин в возрасте 27 и 30 лет. Еще двое, включая 19-летнего подростка, получили ранения и сейчас находятся в больнице.
Полиция оперативно изучила записи с камер видеонаблюдения и задержала 10 подозреваемых. Во время обысков у них изъяли поддельные доллары, незарегистрированный пистолет и четыре магазина с патронами. Расследование продолжается, власти выясняют происхождение фальшивок и роль каждого участника перестрелки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года власти Турции получили информацию о появлении поддельных долларов на финансовых рынках Стамбула.
Ранее турецкие банки предупредили своих сотрудников о массовом распространении фальшивых стодолларовых купюр.
В ходе специальных операций полиция Стамбула также изымала миллионы поддельных евро.